La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de El Valle-Carrascoy (Murcia)

(Actualiza la EX2315 con el envío de la UME y más información)

Murcia, 2 jun (EFE).- El Gobierno de Murcia ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya salida desde Bétera (Valencia) ha sido confirmada por los militares en su cuenta de X y por la Delegación del Gobierno, en las tareas de extinción del incendio declarado en el parque regional murciano de El Valle-Carrascoy.

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Unos 200 efectivos por tierra con tres helicópteros con cargas de agua y otro de coordinación trabajan en la lucha contra un incendio forestal declarado sobre las 15.10 horas de este martes en una zona de pinar y arbustos, como informaron el Gobierno central y el de Murcia.

El de Murcia, que ha pedido a las 18.30 la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya salida desde Bétera (Valencia) ha sido confirmada por los militares en su cuenta de X y por la Delegación del Gobierno español en la comunidad murciana sobre las 19:20 horas, ha activado desde los primeros momentos el tercer nivel de alerta de los cuatro previstos en el plan autonómico contra incendios.

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Esto ha permitido pedir ayuda al Gobierno español, que ha enviado en un primer momento dos hidroaviones, una aeronave de coordinación y un helicóptero con bolsa de agua desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz (Madrid) y luego unidades del tercer batallón de intervención de la UME.

En su cuenta de X, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha escrito estar "muy pendiente de la evolución" del incendio y pedido "extremar la precaución" antes de informar también de que se incorporarán a las tareas de extinción "medios de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha".

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Del incendio localizado en la pedanía capitalina de Garres y Lages han dado aviso al 112 más de 200 personas que alertaban de una lengua de fuego en la falda de la montaña, hasta la que han sido enviados por tierra desde la comunidad autónoma y el ayuntamiento brigadas forestales, agentes medioambientales, bomberos con camiones y efectivos de Protección Civil.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Policía Local están colaborando también en el control de accesos y han sido desalojadas preventivamente viviendas próximas, señala la alcaldesa, Rebeca Pérez, en Facebook al pedir "máxima precaución" y "seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias".

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Ha informado también de la afección al transporte público, pues la línea 50 finaliza su recorrido en la parada de la gasolinera de Los Garres, sin continuar hasta San José De la Vega, y en ambos núcleos de población han sido cerrados los centros de la tercera edad.

También sus instalaciones deportivas y las de las cercanas pedanías de Beniaján, Los Ramos, Torreagüera y Algezares.

En Los Garres han sido cortadas la calle Antonio Díaz y el camino San José, el acceso desde el de Tiñosa a la altura de la antigua tienda de muebles Marisol y la carretera de subida a la Cresta del Gallo por Los Teatinos y San José.

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Las llamas se han extendido hacia la parte baja del monte, donde hay grandes solares de bancales de cítricos abandonados con maleza alta muy seca que prende muy rápido y se corre por el tramo comprendido entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña a lo largo de la falda del monte desde ella hasta la carretera, donde vecinos con mangueras particulares también están ayudando.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha señalado en X: "Pendientes de la evolución del incendio (...) Todos los recursos están activados y movilizados. Nuestro reconocimiento a los equipos que están trabajando en las labores de extinción. Evitad desplazamientos a la zona".

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López Miras ha anulado de su agenda pública su asistencia a la presentación del libro "Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira", del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, prevista para las 19.30 en Murcia capital. EFE

(foto) (vídeo)