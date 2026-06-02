250 personas y 12 medios aéreos en El Valle-Carrascoy (Murcia), donde se quemaron 110 ha

(Actualiza la MC2041 con más información)

Murcia, 2 jun (EFE).- Unos 250 efectivos por tierra con 12 hidroaviones y helicópteros con cargas de agua trabajan contra el incendio forestal declarado este martes en el parque regional murciano de El Valle-Carrascoy, que hasta ahora ha calcinado 110 hectáreas, informan el Gobierno central y el de Murcia.

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El presidente murciano, Fernando López Miras, se ha desplazado al lugar con la alcaldesa, Rebeca Pérez, y ha publicado en X: "La prioridad absoluta es garantizar la seguridad de todos. Hay trabajando 250 efectivos y 9 medios aéreos: 4 de Murcia, 4 del Ministerio de Transición Ecológica y 1 de la Comunidad Valenciana. Se incorporarán 1 del Ministerio y 2 de Castilla-La Mancha", ya en el terreno.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que al principio la situación era "muy preocupante", con el desalojo preventivo por el humo de unas 50 viviendas, pero "ya no hay riesgo para la población de esas casas al lograrse contener la zona de llamas más próxima".

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Los efectivos aéreos, que solo pueden trabajar con luz solar, se centran ahora en la zona más alta de monte avanzando labores para la noche "en previsión de que pueda cambiar la dirección del viento", que ahora lleva el incendio hacia territorio de la pedanía de La Alberca, ha añadido antes de puntualizar que por la noche será "importantísima" la ayuda de la UME.

Del fuego localizado en la pedanía capitalina de Garres y Lages han dado aviso al 112 más de 200 personas que alertaban de una lengua de llamas en la falda de la montaña, hasta la que han sido enviados por tierra desde la comunidad autónoma y el ayuntamiento brigadas forestales, agentes medioambientales, bomberos con camiones y efectivos de Protección Civil.

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Las llamas se han extendido hacia la parte baja del monte, con grandes solares de bancales de cítricos abandonados con maleza alta muy seca que prende muy rápido y se corre a lo largo entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña a lo largo de la falda del monte y a lo ancho desde ella hasta la carretera, donde vecinos con mangueras particulares también ayudan desde las calles que cercan esa área rectangular.

La Guardia Civil ha informado de que su Servicio de Protección de la Naturaleza está ya trabajando en la investigación del origen del incendio después de que el pasado domingo se produjera otro que acabó con dos hectáreas de terreno forestal cerca de allí, por la rambla de los Saltadores. EFE

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