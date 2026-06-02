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Unos 200 efectivos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Murcia

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Murcia, 2 jun (EFE).- Unos 200 efectivos por tierra con tres helicópteros con cargas de agua y otro de coordinación trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado sobre las 15.10 horas de este martes en el parque regional murciano de El Valle-Carrasco y en una zona de pinar y arbustos, informan el Gobierno central y el de Murcia.

El Ejecutivo murciano, que ha pedido a las 18.30 la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, ha activado desde los primeros momentos el tercer nivel de alerta de los cuatro previstos en el plan autonómico contra incendios, lo que permite pedir ayuda al Estado, que ha enviado dos hidroaviones, una aeronave de coordinación y un helicóptero con bolsa de agua desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz.

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En su cuenta de X, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha escrito que está "muy pendiente de la evolución" del incendio y ha pedido "extremar la precaución" antes de informar también de que se incorporarán a las tareas de extinción "medios de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha".

Del incendio localizado en la pedanía capitalina de Garres y Lages han dado aviso al 112 más de 200 personas que alertaban de una lengua de fuego en la falda de la montaña, hasta la que han sido enviados por tierra desde la comunidad autónoma y el ayuntamiento brigadas forestales, agentes medioambientales, bomberos con camiones y efectivos de Protección Civil.

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Agentes de la Guardia Civil y Policía Local están colaborando también en el control de accesos y han sido desalojadas preventivamente viviendas próximas, señala la alcaldesa, Rebeca Pérez, en Facebook al pedir "máxima precaución" y "seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias".

Ha informado también de la afectación al transporte público, pues la línea 50 finaliza su recorrido en la parada de la gasolinera de Los Garres, sin continuar hasta San José De la Vega, y en ambos núcleos de población han sido cerrados los centros de la tercera edad.

Las llamas se han extendido hacia la parte baja del monte, donde hay grandes solares de bancales de cítricos abandonados con maleza muy seca que prende muy rápido y se corre por el tramo comprendido entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña a lo largo de la falda del monte desde ella hasta la carretera.

El delegado del Gobierno en esa comunidad, Francisco Lucas, ha expresado en la misma red social de internet: "Pendientes de la evolución del incendio (...) Todos los recursos están activados y movilizados. Nuestro reconocimiento a los equipos que están trabajando en las labores de extinción. Evitad desplazamientos a la zona". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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