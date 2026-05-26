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El Ayuntamiento de Madrid retira seis árboles de Cibeles para instalar el escenario de la misa del papa León XIV: esperarán en un vivero hasta ser replantados

El consistorio asegura que el traslado es necesario porque las obras podría perjudicar a estos ejemplares y subraya que no se trata de una tala

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El Ayuntamiento retira 6 árboles en la Plaza de Cibeles de cara a la misa del Papa. (Más Madrid)
El Ayuntamiento retira 6 árboles en la Plaza de Cibeles de cara a la misa del Papa. (Más Madrid)

La visita del papa León XIV a España será histórica. Los preparativos para recibirle también lo están siendo. En Madrid habrá un despliegue de 14.000 efectivos policiales, -cifra que supera la de la histórica cumbre de la OTAN de 2022 y que convierte este operativo en “la mayor movilización policial de la historia”, según Delegación de Gobierno-. También se reforzarán los servicios de Renfe, las plantillas en los hospitales y las reservas de sangre. Y hasta se modificará el paisaje urbano de la ciudad. Sobran farolas y árboles para recibir al sumo pontífice y, sobre todo, que los fieles puedan verlo.

Esta semana, el Ayuntamiento de Madrid última los detalles de la visita, uno de los trabajos consiste en la retirada de seis árboles en la Plaza de Cibeles para la instalación del escenario en el que tendrá lugar la misa oficiada por León XIV.

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No ha habido ninguna tala

El consistorio, ante la denuncia pública de Más Madrid, ha asegurado que los ejemplares no han sido talados sino extraídos de la tierra. Según detalla Europa Press, se replantarán posteriormente. Por ahora, tres de ellos han sido trasladados a los viveros y otros tres seguirán el mismo camino este martes. Cuando finalice la visita del Papa se valorará si el tiempo es el adecuado para que su plantación prospere. Si no, se esperará al otoño.

Desde el equipo de Gobierno han explicado que la retirada es necesaria porque la instalación del escenario podría perjudicar a estos ejemplares, para subrayar que no se trata de una tala. Tres primeros ejemplares se retiraron ayer y otros tantos hoy. Previamente, Más Madrid alertaba de estas actuaciones sobre el arbolado y exigían la “paralización inmediata” de estos trabajos, además de exigir “explicaciones” al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

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