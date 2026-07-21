España

El millonario patrimonio de Ferran Torres, apodado ‘Tiburón’, también de los negocios: los 20 pisos por los que se le acusa de “especular” junto a su hermana

El futbolista que logró marcar el gol que ha dado su segunda estrella a España ha diversificado sus beneficios más allá del deporte

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Ferran Torres y su hermana Arantxa tras la victoria del Mundial 2026 (Instagram)
Ferran Torres y su hermana Arantxa tras la victoria del Mundial 2026 (Instagram)

Ferran Torres se ha convertido en el hombre del momento tras el gol que ha dado a España el Mundial 2026. Un escaparate tan grande que ha hecho que detalles de su vida personal salgan a la luz, como su estructura patrimonial, que ya supera los 6,5 millones de euros y se apoya en una cartera de más de 20 propiedades. Eso sí, con su estrategia inmobiliaria también se ha llevado críticas políticas.

El delantero del FC Barcelona, de 26 años, ha levantado fuera del fútbol una sociedad con sede en Museros, en Valencia, desde la que canaliza buena parte de sus inversiones. Esa firma, Eleven Future Invest S.L., se ha convertido en el eje de una estrategia basada en comprar, reformar, vender y alquilar inmuebles de forma continuada para generar ingresos recurrentes.

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La sociedad fue constituida a finales de 2022 con el objetivo de transformar los ingresos derivados de su carrera deportiva en activos duraderos. En apenas unos años, ha elevado su capital social hasta 7.660.176 euros, después de una ampliación de capital de tres millones que consolidó a la compañía como su principal vehículo patrimonial. Su mote deportivo es el de ‘Tiburón’, pero quizás también haya que aplicarlo fuera del campo por esa mentalidad financiera que demuestran sus cuentas.

Durante la celebración del título, Rodria tomó el micrófono para dedicar unas emotivas palabras a Ferran Torres, defendiéndolo de las críticas y reconociéndolo como 'historia del fútbol español'.

El negocio de Ferran Torres con su hermana

La gestión del negocio no recae solo en el futbolista valenciano. Desde finales de 2025 comparte la administración de la empresa con su hermana Arantxa Torres, una figura de máxima confianza que se ocupa del frente inmobiliario mientras el futbolista mantiene su actividad deportiva. A través de esa estructura han construido una cartera cercana a una veintena de inmuebles entre viviendas y plazas de garaje, repartidos sobre todo entre la Comunidad Valenciana y Cataluña.

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El modelo responde a una práctica habitual entre deportistas de élite: convertir salarios y primas en patrimonio tangible capaz de conservar valor más allá de una carrera sometida a lesiones, cambios de club, plazos cortos y la caducidad de su futura jubilación, cercana a los 40 años para muchos de ellos.

Críticas a Ferran Torres por “especular”

Con esta información publicada, este martes el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez ha señalado a Eleven Future Invest, la empresa del delantero, y ha afirmado que, según Forbes, acapara ya 20 viviendas en Valencia para “especular” con el mercado residencial.

Ferran Torres celebra la victoria del Mundial 2026 (Europa Press)
Ferran Torres celebra la victoria del Mundial 2026 (Europa Press)

El diputado ha defendido “medidas valientes” y ha citado la proposición de ley de su partido para impedir que “empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular”. En la misma rueda de prensa ha recordado que el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros entre 2010 y 2026, comparando las fechas de ambas victorias mundialistas españolas.

Otros proyectos de Ferran Torres

La estrategia de Ferran Torres tiene una proyección aún más grande de lo que parece, con la que demuestra que no es de los que ponen todos los huevos en la misma cesta. El futbolista también ha invertido en iNuba, una startup española especializada en inteligencia artificial aplicada a la nutrición, la salud tecnológica y el escaneo corporal en tres dimensiones.

A esa diversificación se suma el Campus Ferran Torres, un proyecto que organiza en Foios, su localidad natal, y que se presenta no solo como escuela de fútbol para jóvenes talentos, sino también como herramienta contra la exclusión social a través de la formación y el deporte. Esa combinación entre inversión empresarial y proyección pública refuerza una marca personal que ya tiene retorno económico.

Ferran Torres saluda a los niños de su Campus (Campus Ferran Torres)
Ferran Torres saluda a los niños de su Campus (Campus Ferran Torres)

Entre sus activos, también cabe destacar su vínculo comercial con la marca Under Armour y el creciente interés de los patrocinadores, que no dejarán de aumentar ahora que es considerado héroe nacional. La victoria de España en el Mundial puede ampliar todavía más ese valor, no solo por el impacto simbólico de marcar el gol decisivo de una final, sino por su efecto directo sobre contratos publicitarios y oportunidades comerciales.

La conquista del torneo llevará además una recompensa económica inmediata para la plantilla. La FIFA entregará a la Real Federación Española de Fútbol alrededor de 44 millones de euros por el título, y el 45% de esa cantidad se repartirá entre los jugadores, lo que deja cerca de 20 millones para el vestuario. Traducido al reparto individual, cada internacional percibirá unos 760.000 euros brutos por levantar la segunda estrella. Tras las retenciones fiscales, la cifra quedará en torno a 400.000 euros netos para quienes tributan en España.

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