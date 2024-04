Pedro Sánchez se plantea dejar de ser presidente tras las informaciones sobre Begoña Gómez: “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar”

ARCHIVO - El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez llegan al número 10 de Downing Street en Londres, el 3 de diciembre de 2019. (AP Foto/Alastair Grant, Archivo)

El amor no puede con todo. Hacer caer a Pedro Sánchez no es fácil. Resistió cuando tuvo a todo su partido en contra 2016 (cuando llegó a abandonar su escaño) y desde entonces no ha hecho más que poner a prueba su Manual de resistencia. Si el fiasco del 28-M que le hizo perder la mayoría de comunidades autónomas no le hizo rendirse, tampoco se lo planteó cuando salpicó a su Gobierno el caso Koldo. Pero ahora la situación es distinta. En el centro de la diana está su mujer, Begoña Gómez, una línea roja para el presidente del Gobierno, que tras las publicaciones de los medios de comunicación que le acusan de tráfico de influencias, y después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias contra ella, se plantea dimitir.

De momento, el presidente ha anunciado que cancela su agenda. “No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática”, ha asegurado el presidente. “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar”, ha agregado.

