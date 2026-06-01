Retiran el delito de aceptación de nombramiento ilegal al hermano de Sánchez por haber prescrito

Imagen de archivo de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. (Europa Press)

El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha decidido retirar de la causa el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal al entender que ya ha prescrito.

La sala acuerda también no juzgar al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por la contratación del exasesor de Moncloa y amigo de Sánchez, Luis Carrero.

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