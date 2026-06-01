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El tribunal del juicio a David Sánchez decide sobre nulidades planteadas por las defensas

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 Mérida, 1 jun (EFE).- El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, decide si acepta o rechaza las cuestiones previas planteadas por las defensas, entre ellas la nulidad de la investigación y la prescripción de algunos hechos delictivos.

Alrededor de las 09,30 horas, el tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano, resolverá cada una de las cuestiones que el pasado jueves, día de inicio del juicio, elevaron las defensas y el Ministerio Fiscal.

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Algunas de ellas tienen su peso y, por ende, su repercusión, como la vulneración del derecho a la intimidad, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos analizados, y acciones contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues los hechos de la denuncia inicial, según afirmaron las defensas, no son objeto del juicio.

El patrimonio de David Sánchez y su supuesto absentismo laboral, delitos fiscales y malversación figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias -junio de 2024- que abrió la investigación, la cual, "se sustentaba con recortes de prensa", sostienen las defensas.

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Sin embargo, David Sánchez, el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y nueve personas más, todas ellas relacionadas con esta institución provincial, se sientan en el banquillo de los acusados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Por ello, las defensas creen que el procedimiento supone "una investigación prospectiva", un criterio que no comparte ni la Fiscalía ni las acusaciones, que defienden el concepto jurídico de "cristalización progresiva" de la investigación judicial.

Dos ámbitos investigados han sido también objeto de rechazo por parte de las defensas: el supuesto "absentismo laboral" de David Sánchez, que, de ser cierto, no es un delito penal, y el presunto hecho de aceptación de nombramiento ilegal por parte de éste, el cual ya habría prescrito a tenor de lo expuesto por las defensas.

Las cuestiones previas también guardan relación directa con Gallardo, en cuanto que "nunca fue interrogado", según su letrado, durante la instrucción sobre la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y también investigado, como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Las acusaciones populares, que sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé", declinaron presentar cuestiones previas.

Tanto David Sánchez como Gallardo, para quienes se solicita tres años de prisión, declararán al final del calendario de sesiones, una vez lo hagan los nueve acusados restantes y los 42 testigos. EFE

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