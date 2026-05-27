España

La Audiencia Nacional investiga si Santos Cerdán usó dinero del PSOE para “atacar” las causas abiertas del partido

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado esta mañana a Ferraz a la UCO para requerir información y documentación

Guardar
Google icon
Imagen YTLYDRWCRBA27LYFIFAJ57AKAQ

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría pagado “con cargo a fondos del partido” a la exmilitante Leire Díez, conocida como ‘fontanera del PSOE’, para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” que tiene abiertas Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y el hermano de este, David Sánchez, investigado por prevaricación y tráfico de influencias. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Infobae que se ha dado a conocer este miércoles.

Según el auto, Cerdán era el presunto líder de una trama dedicada a proteger al PSOE de todas sus causas judiciales abiertas, que contaba con Díez para coordinarla.

PUBLICIDAD

Esta misma mañana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para solicitar un requerimiento de información y documentación porque el magistrado ha abierto una pieza separada y secreta en el caso en el que ya están imputadas la propia Díaz, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y el empresario Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Cerdán.

Noticia en ampliación

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

PSOEGuardia CivilUCOCorrupciónTribunalesAudiencia NacionalLeire DíezSantos CerdánEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

El auto fija un plazo de ejecución “con carácter inmediato” y abarca información desde 2021 hasta la actualidad

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

Última hora del caso Plus Ultra, en directo: Marlaska acusa al PP de “utilizar a la Policía y la Guardia Civil” para “investigar” al PSOE: “Saben demasiado”

Su declaración está programada para los días 17 y 18 de junio. El expresidente se comunica a través de su portavoz, Luis Arroyo, y niega todas las acusaciones

Última hora del caso Plus Ultra, en directo: Marlaska acusa al PP de “utilizar a la Policía y la Guardia Civil” para “investigar” al PSOE: “Saben demasiado”

El inmunólogo Alfredo Corell carga contra Marcos Llorente: “Un adolescente se va a pasar el verano sin fotoprotector porque tú lo dijiste en prime time”

El catedrático de la Universidad de Sevilla critica las declaraciones del futbolista en ‘El Hormiguero’ y alerta del impacto que pueden tener en adolescentes

El inmunólogo Alfredo Corell carga contra Marcos Llorente: “Un adolescente se va a pasar el verano sin fotoprotector porque tú lo dijiste en prime time”

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Marc Armengol defiende la consolidación del sector financiero español, aunque rechaza más concentración entre los grandes bancos y apuesta por crecer con tecnología, IA y cercanía al cliente

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

La reina Letizia brilla con un vestido rojo de estreno, rodeada de estrellas: su reparto de Medallas de Oro a Carmen Machi, Aitana Sánchez-Gijón o Camela

Los reyes han presidido en Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024

La reina Letizia brilla con un vestido rojo de estreno, rodeada de estrellas: su reparto de Medallas de Oro a Carmen Machi, Aitana Sánchez-Gijón o Camela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra, en directo: Marlaska acusa al PP de “utilizar a la Policía y la Guardia Civil” para “investigar” al PSOE: “Saben demasiado”

Última hora del caso Plus Ultra, en directo: Marlaska acusa al PP de “utilizar a la Policía y la Guardia Civil” para “investigar” al PSOE: “Saben demasiado”

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cerdán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Pedro Sánchez insiste en que las actuaciones de la UCO en Ferraz son “requerimientos” y descarta convocar elecciones “por interés partidista”

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

ECONOMÍA

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

DEPORTES

Estafan al futbolista Lucas Pérez al vender su Lamborghini y varios relojes de lujo: le pagaron 340.000 euros con billetes falsos

Estafan al futbolista Lucas Pérez al vender su Lamborghini y varios relojes de lujo: le pagaron 340.000 euros con billetes falsos

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme