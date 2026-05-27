La Audiencia Nacional investiga si Santos Cerdán usó dinero del PSOE para “atacar” las causas abiertas del partido

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría pagado “con cargo a fondos del partido” a la exmilitante Leire Díez, conocida como ‘fontanera del PSOE’, para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” que tiene abiertas Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y el hermano de este, David Sánchez, investigado por prevaricación y tráfico de influencias. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Infobae que se ha dado a conocer este miércoles.

Según el auto, Cerdán era el presunto líder de una trama dedicada a proteger al PSOE de todas sus causas judiciales abiertas, que contaba con Díez para coordinarla.

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Esta misma mañana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para solicitar un requerimiento de información y documentación porque el magistrado ha abierto una pieza separada y secreta en el caso en el que ya están imputadas la propia Díaz, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y el empresario Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Cerdán.

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