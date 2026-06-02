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España se despide del calor y las noches tropicales tras dos semanas con temperaturas veraniegas: la Aemet prevé que una masa de aire frío baje los termómetros

El portavoz del organismo público avisa de que “habrá ascensos y descensos de la temperatura en función de las zonas y de los días”, pero seguirán siendo valores altos para la época en la mitad sur de la península

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Miles de personas disfrutan de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, a 31 de mayo de 2026. (EFE/ Kai Försterling)
Miles de personas disfrutan de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, a 31 de mayo de 2026. (EFE/ Kai Försterling)

Tras dos semanas de temperaturas veraniegas que han dejado máximas por encima de los 40 grados en mayo, el calor -por fin- da tregua. La Agencia Estatal de Meteorológica (Aemet) ha informado de que este martes empieza el esperado descenso térmico en casi toda España. Por ahora, el área mediterránea y Baleares no se librarán y registrarán temperaturas aún más elevadas.

“En las jornadas siguientes habrá ascensos y descensos de la temperatura en función de las zonas y de los días. Seguirán siendo en general valores altos para la época del año en la mitad sur peninsular y ya valores más normales en el resto o incluso frescos para la época en el extremo norte y puntos también del nordeste de la península”, adelanta el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

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Una masa de aire baja el mercurio

Este martes, llegará una masa de aire más fría a nuestro país, impulsada por vientos del norte y del oeste. Esto provocará una bajada de las temperaturas casi generalizada, que en el tercio norte podrá ser de 6 a 8 grados con respecto al lunes. No obstante, aún hará calor: se superarán los 34 grados en la zona centro, 35 grados en Mallorca y los 38 grados en el valle del Guadalquivir.

Del Campo detalla que estos vientos de poniente llegan “recalentados” al sur de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía Oriental. Esto se traduce en un repunte de los termómetros, que rondarán los 40 grados al este de la península.

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Así, la región de Vega del Segura en Murcia tiene aviso naranja (riesgo importante) por temperaturas máximas de 40 grados. El Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, la Campiña cordobesa, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en Murcia, el litoral sur de Alicante, Sol y Guadalhorce y la Axarquía en Málaga, así como el Levante almeriense y Campo de Cartagena y Mazarrón, presentan avisos amarillos por máximas que oscilan entre 36 y 39 grados, con posibilidad de alcanzar o superar los 39 grados.

Por el contrario, en las comunidades cantábricas, el ambiente será más fresco con máximas de entre 22 y 24 grados. Además, la previsión marca cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas. En los Pirineos podrán ser, sin embargo, fuertes y con granizo. Por ello, según el mapa de avisos de la Aemet, el Prepirineo de Barcelona y el Pirineo de Girona están en nivel amarillo por lluvias intensas de hasta 20 litros en una hora y por tormentas. En Ampurdán, Girona, se mantiene el aviso amarillo por vientos del norte y noroeste de hasta 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros. En el archipiélago canario también permanecen activo en nivel amarillo por mala mar en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 2 de junio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 2 de junio de 2026. (Aemet)

El miércoles, comenzará con un descenso de las temperaturas nocturnas. “Un cierto alivio, pues irán perdiendo terreno las noches tropicales”, anima el portavoz, que recuerda que son aquellas en las que el mercurio no baja de 20 grados y que aún podrían darse en zonas del Mediterráneo de Andalucía. La realidad será muy diferente en la mitad norte de la península. Ciudades como Burgos, Soria y Vitoria amanecerán con 9 grados

“Las temperaturas máximas, eso sí, subirán en el Cantábrico de forma acusada, mientras que refrescará en el sureste y en Baleares, donde el día previo había hecho mucho calor”, detalla el portavoz de la Aemet, que apunta que en el valle del Guadalquivir, que será la zona más cálida del país, se superarán los 35 grados. En el centro y en el sur, al igual que en el nordeste de la península, se rondarán los 30 grados. Es decir, “tampoco podemos hablar de un ambiente demasiado fresco”, apostilla.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

A partir del jueves, el meteorólogo indica que hay más incertidumbre en el pronóstico, pero es probable que bajen las temperaturas máximas en el tercio norte de forma acusada, al llegar hasta allí vientos más frescos procedentes del noroeste, que a su vez volverán a hacer subir los termómetros en el área mediterránea. De este modo, tanto en el valle del Guadalquivir como del interior de la Comunidad Valenciana, se superarán los 35 grados y se alcanzarán los 30 grados de nuevo en amplias zonas del nordeste, centro y sur peninsular. En el Cantábrico, sin embargo, habría ya un ambiente más fresco, con máximas incluso por debajo de los 20 grados.

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