Una experta explica cómo se produjo la distancia entre Juan Carlos I y su hijo cuando se cumplen 12 años de la abdicación: “Felipe tenía que manejar un mensaje muy concreto”

El rey Juan Carlos durante el mensaje emitido a la ciudadanía por su abdicación (RTVE).

El 2 de junio de 2014 marcó un antes y un después en la historia reciente de la monarquía española. Aquel día, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba la abdicación de Juan Carlos I tras casi cuatro décadas en el trono. El monarca, que había sido una de las figuras clave de la Transición, cedía el testigo a su hijo, Felipe VI, en un movimiento que buscaba garantizar la continuidad de la Corona en un momento especialmente delicado.

Doce años después, la imagen del rey emérito dista mucho de la que proyectaba entonces. Desde aquel anuncio, la institución ha atravesado algunos de los episodios más complejos de su historia reciente: el impacto del caso Nóos, las investigaciones sobre las finanzas del exjefe del Estado, la polémica por su viaje a Botsuana, sus supuestas infidelidades a la reina Sofía, su salida de España en 2020 con destino a Abu Dabi y, más recientemente, la publicación de sus memorias, Reconciliación.

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Ahora, y con su deseo de recuperar una presencia más estable en territorio español, la evolución de su figura pública y las decisiones adoptadas por Felipe VI para proteger la institución siguen siendo objeto de análisis. Para la experta en marca personal de autoridad Ana Jiménez, la distancia entre padre e hijo respondió a una necesidad estratégica mucho más profunda que una cuestión familiar: “Más que un movimiento familiar, lo que hubo fue una operación de preservación institucional. Y esa diferencia es fundamental”.

Según la especialista, que ha concedido unas palabras a Infobae, la decisión de apartar al rey emérito del foco institucional tenía como objetivo evitar que las controversias que comenzaban a rodearle terminaran afectando a la imagen de la Corona en su conjunto: “Felipe VI necesitaba construir una nueva etapa. Y para hacerlo tenía que lanzar un mensaje muy concreto: la monarquía actual no podía percibirse como una prolongación automática de todo lo ocurrido en el pasado”.

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Indica Jiménez que el traslado de Juan Carlos I a Emiratos Árabes Unidos se convirtió en una poderosa herramienta simbólica para escenificar una nueva fase en la institución. “La distancia con Juan Carlos I funcionó precisamente así: como un gesto simbólico de renovación, control y redefinición de narrativa”, sostiene.

El 2 de junio de 2014 marcó un antes y un después en la historia reciente de la monarquía española. Aquel día, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba la abdicación de Juan Carlos I tras casi cuatro décadas en el trono. El monarca que había sido una de las figuras clave de la Transición cedía el testigo a su hijo, Felipe VI, en un movimiento que buscaba garantizar la continuidad de la Corona en un momento especialmente delicado.

La abdicación cambió la percepción pública

Sin embargo, la experta considera que el verdadero punto de inflexión para la reputación del emérito no fue únicamente su marcha a Abu Dabi, sino la propia abdicación. “La abdicación cambió completamente el marco desde el que el público interpretaba a Juan Carlos I”, afirma.

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Mientras ocupó la Jefatura del Estado, su imagen estuvo estrechamente vinculada al papel desempeñado durante su cargo. “La figura del rey no se analizaba únicamente desde lo personal, sino desde lo simbólico: la Transición, la estabilidad democrática, el papel histórico de la Corona y el consenso político de toda una generación. Pero cuando abdica, ocurre algo muy importante a nivel reputacional: desaparece parcialmente el escudo institucional y emerge con muchísima más fuerza la figura individual. Y eso cambia absolutamente todo, la atención comenzó a centrarse cada vez más en la persona y menos en el símbolo“, explica.

Cincuenta años del discurso de Juan Carlos I en Washington que abrió la puerta a la "democracia". (IMAGEN DE ARCHIVO).

A partir de entonces, el debate público dejó de girar exclusivamente alrededor de su legado histórico para incorporar también las polémicas y controversias personales que habían permanecido durante años en un segundo plano. Además, el daño que se ha ido conociendo a lo largo de estos años en su matrimonio ha dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo. De hecho, el reconocimiento de su infidelidad en sus memorias no ha hecho más que esclarecer unas sospechas públicas. “Cuanto más alta es la posición simbólica de una figura pública, mayor impacto tiene cualquier contradicción reputacional”, reflexiona Jiménez.

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El juicio en las nuevas generaciones

Mientras una parte de los ciudadanos sigue diferenciando entre el legado histórico de Juan Carlos I y las controversias posteriores, otros consideran que estos episodios han redefinido completamente su figura. Realmente, uno de los elementos que más ha transformado la reputación del emérito es la diferencia generacional en la forma de valorar su figura.

“La generación que vivió la Transición interpreta la figura de Juan Carlos I desde la experiencia histórica directa”, explica Ana Jiménez. Las generaciones más jóvenes, en cambio, han conocido al exmonarca a través de relatos mediáticos, debates públicos y redes sociales. Eso ha modificado radicalmente su relación con la institución. “Las nuevas generaciones no aceptan automáticamente el símbolo solo por lo que representa históricamente. Lo someten a evaluación constante como harían con cualquier otra figura pública”, asegura.

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Juan Carlos I durante la firma de su abdicación (EFE).

Las adversidades de un posible regreso

En los últimos tiempos han aumentado las especulaciones sobre la intención del rey emérito de pasar más tiempo en España. Sin embargo, la especialista advierte de que cualquier paso en esa dirección requeriría una gestión extremadamente cuidadosa: “Desde el punto de vista reputacional, un posible regreso más visible necesitaría una estrategia extremadamente controlada. Porque ya no se trataría solo de volver físicamente. Se trataría de gestionar qué simboliza esa vuelta”.

Sea como fuere, el regreso de Juan Carlos I al Palacio de la Zarzuela no resultaría un camino fácil para el exmonarca. Ya que, como afirmó la Casa de S.M. el Rey en un comunicado, tendría que poner al día sus cuentas en nuestro país: “Como ya se ha dicho, don Juan Carlos puede volver a vivir España cuando él quiera. En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”.

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