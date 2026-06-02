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Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La situación económica internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país hoy miércoles 3 de junio. Además ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

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Precio de la luz

La energía eléctrica tendrá una tarifa media en territorio español de 56.24 euros por megavatio hora para este miércoles, según los datos del OMIE.

El órgano europeo publicó que la tarifa más elevado del servicio eléctrico será de 137.21 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio mínimo de la energía eléctrica en España llegará a los -0.11 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 96.06 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 91.71 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.51 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 89.94 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.24 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 91.53 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 107.2 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.62 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.22 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.64 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 52.82 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 121.37 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 137.21 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 133.45 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 123.5 euros por megavatio hora.

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