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Air Europa cancela todos los vuelos a Lisboa y Oporto por una huelga general en Portugal: qué hacer si tenías billetes

Para reorganizar los viajes, la aerolínea permite cambios de fecha sin coste hasta el 10 de junio

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Avión de Air Europa. (Europa Press)
Avión de Air Europa. (Europa Press)

Air Europa ha cancelado este miércoles 3 de junio todos sus vuelos entre Madrid y las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto por la convocatoria de una huelga general en Portugal, según ha informado la aerolínea. De acuerdo con la última actualización en su web, la compañía ha suprimido cuatro frecuencias de ida y vuelta en cada una de las dos rutas afectadas.

“Agradecemos tu comprensión y lamentamos los posibles inconvenientes que esta situación, ajena a la voluntad de la compañía, puedan ocasionarte”. Este es el mensaje que la compañía ha mandado a todos los pasajeros afectados. Para reorganizar los viajes, la aerolínea permite cambios de fecha sin coste hasta el 10 de junio, además de modificaciones de ruta hacia o desde la Península Ibérica o cualquier destino europeo, con la misma cabina hasta ese día. También ofrece solicitar un vale o el reembolso del billete.

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¿Qué está pasando en Portugal?

El 3 de junio se va a producir en el país laso una huelga general que forma parte de un conflicto laboral de alcance nacional que lleva meses enfrentando al Gobierno portugués y a los sindicatos. La convocatoria ha sido impulsada por la central sindical portuguesa CGTP, la mayor del país, en rechazo a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo conservador de Luís Montenegro. Los sindicatos consideran que los cambios planteados flexibilizan el mercado de trabajo en beneficio de las empresas y suponen un recorte de derechos laborales consolidados.

El origen del conflicto se encuentra en un amplio paquete de modificaciones del Código de Trabajo portugués. Las organizaciones sindicales denuncian que las reformas facilitarían los despidos, ampliarían la precariedad laboral, debilitarían la negociación colectiva y limitarían algunos derechos vinculados a la conciliación familiar. También critican que las medidas no incluyen mejoras salariales en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de muchos trabajadores portugueses.

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El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, en una foto de archivo. (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)
El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, en una foto de archivo. (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

La huelga tiene además una fuerte carga simbólica. Portugal ya vivió en diciembre de 2025 su primera huelga general en más de una década, una movilización que paralizó buena parte del transporte, la educación y la sanidad. Aquella protesta no frenó definitivamente los planes del Gobierno, por lo que los sindicatos han optado ahora por una nueva demostración de fuerza coincidiendo con el inicio de la temporada turística de verano, un momento especialmente sensible para la economía portuguesa.

Mayor impacto en el transporte

Aunque se la presenta como una huelga general, el impacto más visible se espera en el transporte. Los paros afectan a aeropuertos, aerolíneas, ferrocarriles, metros, autobuses urbanos y conexiones marítimas, especialmente en Lisboa y Oporto. Las autoridades y las compañías aéreas han advertido de posibles cancelaciones masivas y retrasos, con estimaciones que apuntan a varios cientos de vuelos afectados. El turismo, uno de los principales motores económicos del país, puede convertirse así en uno de los sectores más perjudicados por la protesta.

Para el Gobierno de Montenegro, la reforma laboral es una herramienta para aumentar la productividad y modernizar el mercado de trabajo. Los sindicatos, sin embargo, sostienen que supone una transferencia de poder desde los trabajadores hacia las empresas y han convertido la retirada de la reforma en la principal reivindicación de la jornada de protesta.

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