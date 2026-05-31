España

Galletas digestivas saludables: un dulce sencillo con el que podrás saciar tus antojos este verano

Una alternativa casera a los ultraprocesados del supermercado

Guardar
Google icon
Un primer plano de un bol gris claro lleno de galletas redondas con base de galleta y una capa gruesa de chocolate oscuro.
Un bol lleno de galletas digestivas redondas, cubiertas con una capa suave de chocolate oscuro, listas para ser disfrutadas como postre o merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas digestivas son una gran opción para acompañar el café, el té o cualquier bebida caliente. Sin embargo, hay muchas opciones de supermercado que, aunque puedan parecer saludables, realmente no lo son. Si quieres preparar una versión fitness, esta receta es una gran opción.

Estas galletas se preparan triturando y mezclando ingredientes simples, formando la masa y horneando hasta que estén doradas. El toque final es un baño de chocolate negro que dará ese punto especial a la receta.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos
  2. 8-10 dátiles sin hueso (unos 80 g)
  3. 40 g de mantequilla derretida
  4. 100 g de almendra molida
  5. 100 g de copos de avena
  6. Chocolate negro para cobertura (opcional, al gusto)

Cómo hacer galletas digestivas saludables, paso a paso

  1. Tritura los huevos junto con los dátiles y la mantequilla derretida hasta obtener una mezcla lo más homogénea posible, sin grumos, que sirva como base de la masa.
  2. Incorpora la almendra molida y los copos de avena, y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.
  3. Cuando la masa empiece a tomar cuerpo, amasa con las manos hasta conseguir una textura compacta, firme y fácil de trabajar. Si ves que está demasiado pegajosa, déjala reposar unos minutos para que gane consistencia.
  4. Precalienta el horno o la freidora de aire a 180 °C mientras das forma a las galletas.
  5. Coge pequeñas porciones de masa, forma bolitas y aplástalas ligeramente para darles la forma clásica de galleta. Colócalas sobre una bandeja con papel de horno, dejando un pequeño espacio entre cada una.
  6. Hornea durante unos 15 minutos, o hasta que los bordes empiecen a dorarse ligeramente. Vigílalas en los últimos minutos para evitar que se tuesten en exceso.
  7. Una vez listas, retíralas del horno y déjalas enfriar sobre una rejilla para que terminen de asentarse y adquieran la textura adecuada.
  8. Si quieres darles un toque extra, báñalas en chocolate negro derretido y deja que se endurezca por completo antes de servir (en la nevera). El contraste entre la galleta crujiente y el chocolate es muy llamativo.
La villa guarda un importante patrimonio turístico y cultural que combina a la perfección con su gran industria agroalimentaria

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para un total de 14 galletas, aunque dependerá del tamaño de las mismas. Si quieres preparar más cantidad, aumenta los ingredientes de manera proporcional para que no pierdan sabor ni textura.

  • Calorías: 95 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Estas galletas se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 3 a 4 días, siempre que estén bien protegidas de la humedad y el calor. Si prefieres que duren un par de días más, guárdalas en la nevera, donde se mantienen en buen estado hasta una semana. Para disfrutar de su textura, es recomendable sacarlas unos minutos antes de consumirlas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fran Sánchez, psicólogo: “Existen 4 tipos de autoestima que marcan la forma en la que vives”

El experto explica cómo influye en la forma de pensar, actuar y relacionarse con uno mismo

Fran Sánchez, psicólogo: “Existen 4 tipos de autoestima que marcan la forma en la que vives”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

La normativa laboral obliga a disfrutar el descanso anual dentro del año natural y prohíbe su compensación económica, salvo en casos de despido, fin de contrato o incapacidad

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Cómo hacer una tarta de limón y arándanos: una receta con pocos ingredientes para conseguir un equilibrio de frescura y dulzura

Un postre ideal para reuniones familiares y para sorprender a cualquier tipo de paladar

Cómo hacer una tarta de limón y arándanos: una receta con pocos ingredientes para conseguir un equilibrio de frescura y dulzura

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

Colombia celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Abad Oliva CEU, se incorporó a Deloitte en 1994 y desde entonces ha ido ascendiendo de forma progresiva hasta alcanzar las máximas responsabilidades

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino