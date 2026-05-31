Galletas digestivas saludables: un dulce sencillo con el que podrás saciar tus antojos este verano

Un bol lleno de galletas digestivas redondas, cubiertas con una capa suave de chocolate oscuro, listas para ser disfrutadas como postre o merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas digestivas son una gran opción para acompañar el café, el té o cualquier bebida caliente. Sin embargo, hay muchas opciones de supermercado que, aunque puedan parecer saludables, realmente no lo son. Si quieres preparar una versión fitness, esta receta es una gran opción.

Estas galletas se preparan triturando y mezclando ingredientes simples, formando la masa y horneando hasta que estén doradas. El toque final es un baño de chocolate negro que dará ese punto especial a la receta.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

2 huevos 8-10 dátiles sin hueso (unos 80 g) 40 g de mantequilla derretida 100 g de almendra molida 100 g de copos de avena Chocolate negro para cobertura (opcional, al gusto)

Cómo hacer galletas digestivas saludables, paso a paso

Tritura los huevos junto con los dátiles y la mantequilla derretida hasta obtener una mezcla lo más homogénea posible, sin grumos, que sirva como base de la masa. Incorpora la almendra molida y los copos de avena, y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Cuando la masa empiece a tomar cuerpo, amasa con las manos hasta conseguir una textura compacta, firme y fácil de trabajar. Si ves que está demasiado pegajosa, déjala reposar unos minutos para que gane consistencia. Precalienta el horno o la freidora de aire a 180 °C mientras das forma a las galletas. Coge pequeñas porciones de masa, forma bolitas y aplástalas ligeramente para darles la forma clásica de galleta. Colócalas sobre una bandeja con papel de horno, dejando un pequeño espacio entre cada una. Hornea durante unos 15 minutos, o hasta que los bordes empiecen a dorarse ligeramente. Vigílalas en los últimos minutos para evitar que se tuesten en exceso. Una vez listas, retíralas del horno y déjalas enfriar sobre una rejilla para que terminen de asentarse y adquieran la textura adecuada. Si quieres darles un toque extra, báñalas en chocolate negro derretido y deja que se endurezca por completo antes de servir (en la nevera). El contraste entre la galleta crujiente y el chocolate es muy llamativo.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para un total de 14 galletas, aunque dependerá del tamaño de las mismas. Si quieres preparar más cantidad, aumenta los ingredientes de manera proporcional para que no pierdan sabor ni textura.

Calorías: 95 kcal

Proteínas: 3 g

Grasas: 5 g

Hidratos de carbono: 10 g

Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Estas galletas se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 3 a 4 días, siempre que estén bien protegidas de la humedad y el calor. Si prefieres que duren un par de días más, guárdalas en la nevera, donde se mantienen en buen estado hasta una semana. Para disfrutar de su textura, es recomendable sacarlas unos minutos antes de consumirlas.

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