El plan de Francia para evitar la sequía en sus embalses: convertir aguas residuales en una reserva estratégica

FOTO DE ARCHIVO. Imagen desde un dron del embalse de San Rafael en La Calera, Colombia, 8 de abril, 2024. REUTERS/Herbert Villarraga

El agua se ha convertido en una infraestructura estratégica de primer nivel, casi equiparable a la energía dentro del panorama actual de cambio climático y crisis económica. Mientras en España el debate sobre cómo ampliar y conectar mejor los recursos hídricos sigue protagonizando la agenda pública, nuestro país vecino ha decidido dar un gran paso y pasar a la acción. En la región atlántica de la Vendée, al oeste del país, un área con gran exposición turística que sufre una enorme presión por el aumento poblacional durante el verano, Francia ha puesto en marcha una inciativa pionera en Europa. El programa Jourdain es un proyecto que propone como solución reutilizar las aguas residuales tratas y volver a llenar con ellas un embalse destinado al abastecimiento de la población de la zona.

La Vendée, conocida por su extenso litoral vacacional y sus playas de arena, lleva dos décadas enfrentándose a sequías cada vez más severas. Y, a pesar de contar con programas de ahorro de agua promovidos por el organismo público Vendée Eau, las necesidades de la región alcanzan los 50 millones de metros cúbicos de agua potable al año, una cifra difícil de sostener con los recursos. Las proyecciones climáticas han advertido a las autoridades de que la alta dependencia de las aguas superficiales, propensas a la evaporación durante las olas de calor, pone en riesgo de escasez extrema de agua a unos 100.000 habitantes adicionales en los años más secos.

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Ante un déficit potencial estimado en 8 millones de metros cúbicos para el horizonte 2025-2030 -lo que equivale al consumo anual de 150.000 personas-, la conclusión es que cada gota de agua dulce que termina perdiéndose en el mar es un valioso recurso económico desperdiciado.

Cinco etapas de purificación

Aquí es donde entra en juego el concepto de reutilización potable indirecta, una estrategia que funciona como una especie de atajo altamente controlado dentro del ciclo urbano del agua. El funcionamiento del programa Jordain consiste en que, en lugar de verter al océano Atlántico las aguas procedentes de la estación depuradora costera de Les Sables-d’Olonne, ahora estas se recuperan y se someten a un tratamiento puntero para ser devueltas al sistema antes de que azote la próxima sequía estival.

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FOTO DE ARCHIVO. Vista de un campo de maíz en Les-Rues-des-Vignes, cerca de Cambrai, mientras el riesgo de sequía continúa en Francia. 26 de junio de 2023. REUTERS/Pascal Rossignol

Inspirándose en países como Alemania, Bélgica o incluso España, donde ya utilizamos el agua regenerada para recargar cuíferos subterráneos, Francia ha decidido ir un paso más allá para incrementar directamente la disponibilidad de sus aguas superficiales. La tecnología detrás de este proyecto está compuesta por un recipiente industrial de ultrafiltración y ósmosis inversa a baja presión que alberga 200 elementos de membrana, complementado con desinfección ultravioleta y cloración. Un proceso de cinco etapas que elimina por completo la salinidad, los compuestos microbiológicos y los microcontamiantens críticos, como pueden ser los pesticidas y los restos de compuestos farmacéuticos o industriales.

Una vez depurada hasta alcanzar una buena calidad, el agua es conducida a través de una tubería a lo largo de 20 kilómetros hacia el entorno natural del río Januay. En este punto se vierte en una zona con mucha vegetación y se mezcla con el cauce natural antes de llegar a la planta de potabilización y, finalmente, alimenta el embalse de la zona. Un esquema que establece múltiples y estrictas barreras técnicas y ambientales para asegurar una absoluta protección del suministro.

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Un millón de metros cúbicos extra

Cataluña pone fin a las restricciones de agua por la sequía implementadas durante los últimos años en más de 200 municipios, que ahora se encuentran en fase de prealerta (Europa Press)

En cuanto a las cifras macroeconómicas, se prevé que el sistema aporte un volumen adicional de entre 1 y 1,5 millones de metros cúbicos de agua durante los meses críticos que van de mayo a octubre, justo el periodo donde el turismo se dispara. Un volumen que equivale a la mitad de la capacidad total de almacenamiento del embalse de Jaunay. A nivel financiero, esto supone blindar la seguridad del suministro en el peor momento del año, salvaguardando la hostelería, la industria y el tejido civil de la región.

Actualmente, las instalaciones del proyecto se encuentran en fase de pruebas, con el compromiso de monitorizar exhaustivamente la unidad operativa durante los próximos tres a cinco años para garantizar que no haya impactos negativos sobre las actividades recreativas o el ecosistema local. Esta fase requiere también un gran trabajo de gobernanza para ganar la confianza de las comunidades locales y de las autoridades sanitarias nacionales.

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