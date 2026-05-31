León XIV viene a una España menos religiosa: los católicos declarados bajan 17,4 puntos frente a la visita de Benedicto XVI en 2011

El papa León XIV. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Cuando León XIV llegue a España la semana que viene, encontrará un país muy distinto del que recibió a Benedicto XVI en 2011, en la anterior visita de un Papa al país. Y es que el porcentaje de católicos declarados, según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha bajado 17,4 puntos en estos 15 años.

En la actualidad, el 56,1% de los españoles se define como católico, pero solo un 18,3% se considera practicante. El resto de la población se reparte entre agnósticos (11,8%), indiferentes o no creyentes (12,4%) y ateos (14,7%). Entre los que mantienen la fe, solo uno de cada seis asiste a misa de forma regular, y casi la mitad admite que solo acude a la iglesia para celebraciones puntuales. Las cifras muestran también una reducción cercana al 50% en matrimonios, bautizos y primeras comuniones en comparación con la década anterior. El catolicismo, que durante décadas ha sido la identidad religiosa mayoritaria en el país, sigue presente en la vida pública y en numerosas ceremonias, pero pierde terreno.

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En 2011, la España que fue testigo de la Jornada de la Juventud de 2011 se definía como mayoritariamente católica: hasta el 73,5%, según indica este domingo la Agencia EFE. Pese a ello, el 58,2% declaraba no asistir casi nunca a misa frente al 14,2% que respondió que acudía casi todos los domingos.

La fotografía de la España religiosa en 2026 pone en primer plano la pluralidad de opciones espirituales y el retroceso de la práctica católica tradicional. Aunque la red de templos, parroquias y santuarios sigue siendo extensa, la Iglesia encuentra hoy sus mayores apoyos en ámbitos como la educación. El dato lo subraya la red Escuelas Católicas: “Con más de 1,1 millones de alumnos y 105.544 trabajadores (85.638 docentes), representamos el 15% del sistema educativo español y el 57% de la enseñanza privada concertada, lo que nos consolida como la mayor organización educativa del sector de la enseñanza privada concertada”.

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La reducción de la presencia religiosa en los ámbitos tradicionales de socialización no ha impedido que, en el último año, el 85,4% de los entierros siguiera un rito católico, según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef). Con todo, las ceremonias de otras confesiones y las cremaciones ya son parte del paisaje funerario español.

Las afecciones al tráfico por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio comenzarán "de manera muy significativa" esta medianoche con la ocupación de la Plaza de Lima, de modo que únicamente se podrá circular por la glorieta y con determinadas limitaciones

Las relaciones entre España y el Vaticano

El viaje apostólico de León XIV coincide con un periodo de notable sintonía entre el Gobierno español y la Santa Sede. Durante los últimos ocho años, se han alcanzado cinco acuerdos clave: destacan la creación de un sistema mixto de compensación para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, la resignificación del antiguo Valle de los Caídos, el reconocimiento de bienes inmatriculados por la Iglesia y la renuncia a ciertas exenciones fiscales por parte de las instituciones católicas.

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Además, la agenda común abarca temas como la migración, la defensa de la paz, la lucha contra las desigualdades y el abordaje de los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial. En su reciente encuentro en la Santa Sede, Pedro Sánchez calificó al Papa como “brújula moral” y “una inspiración en un mundo muy necesitado de ella”. La visita de León XIV, con actos multitudinarios y momentos de alto simbolismo, servirá de termómetro para medir hasta qué punto la Iglesia sigue siendo un referente en la vida pública del país.

Con información de EFE