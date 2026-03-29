Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

El yacimiento de Vaca Muerta, en Argentina. (Alexander Villegas/Reuters)

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

Adaptarse ya no significa resistir, significa diseñar bajo presión permanente. Lo que antes se hacía después del daño hoy se estructura antes del impacto porque la continuidad operativa pasó a ser la variable central del sistema económico global. Empresas, ciudades y gobiernos entendieron que ya no alcanza con producir en condiciones normales, ahora deben sostener producción bajo calor extremo, lluvias concentradas, estrés hídrico y disrupciones energéticas cada vez más frecuentes.

La adaptación dejó de ser una agenda ambiental para convertirse en una condición económica básica. Los números terminaron de cerrar cualquier discusión teórica: las pérdidas globales por eventos climáticos superan los 280.000 millones de dólares anuales y crecen cerca del 8% interanual, mientras que la cobertura aseguradora no supera el 40%, trasladando el resto directamente a balances corporativos.

En paralelo, el sistema financiero global, que supera los 400 billones de dólares en activos, comenzó a revalorizar empresas y proyectos en función de su capacidad de resistir interrupciones, lo que implica que la resiliencia dejó de ser un atributo técnico para convertirse en una variable financiera directa. Este cambio se amplifica en el sector energético, donde la reconfiguración geopolítica redujo la dependencia europea del gas ruso de más del 45% a menos del 10% en pocos años, sustituyéndolo por LNG más caro y volátil, generando picos eléctricos que superaron los 200 €/MWh y alcanzaron intradiarios cercanos a 300 €/MWh en mercados como España, trasladando inmediatamente ese coste a fertilizantes, transporte, industria pesada y alimentos.

El resultado es claro: el coste de no adaptarse ya no es ambiental, es financiero, contractual y sistémico. En este contexto, la competencia dejó de definirse por precio o innovación aislada y pasó a definirse por continuidad operativa. Una parada técnica por calor extremo, una restricción hídrica o un fallo logístico no son incidentes, son eventos que destruyen márgenes completos en cuestión de días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

La estabilidad se convirtió en activo

La industria alimentaria rediseña sistemas para operar por encima de 40°C, plantas químicas elevan equipos críticos, centros logísticos se descentralizan y productores agrícolas optimizan cada litro de agua con sensores en tiempo real. Según McKinsey, las compañías que implementan resiliencia reducen interrupciones hasta en un 30%, pero el dato relevante es financiero: acceden a crédito más barato, reducen primas de seguros y mejoran su valoración. La estabilidad se convirtió en activo.

Este mismo proceso se replica en ciudades e infraestructura, donde París reduce temperaturas urbanas hasta 3°C, Róterdam convierte plazas en reservorios hidráulicos y Tokio refuerza redes eléctricas para soportar picos extremos, mientras la OCDE confirma que cada euro invertido en resiliencia urbana ahorra entre dos y cinco en costes futuros, pero además atrae inversión y reduce riesgo sistémico.

La infraestructura global, diseñada para un clima que ya no existe, entra en una fase de rediseño donde puertos elevan muelles, ferrocarriles adaptan materiales y redes eléctricas incorporan redundancia, generando un impacto directo en productividad futura estimado en hasta cuatro veces la inversión inicial según la Agencia Internacional de la Energía.

Un buque cisterna de gas licuado de petróleo, anclado mientras el tráfico marítimo se reduce en el estrecho de Ormuz. (Benoit Tessier/Reuters)

El caso de Vaca Muerta, en Argentina

En este escenario, el sector Oil & Gas deja de ser observado únicamente como emisor y pasa a ser una plataforma necesaria de eficiencia y continuidad. Las operaciones ya no pueden fallar. Plataformas offshore, refinerías y redes de transporte incorporan monitoreo en tiempo real, refuerzan estructuras y optimizan procesos para evitar pérdidas invisibles que, acumuladas, representan millones diarios.

Este cambio se materializa con claridad en Vaca Muerta, Argentina en donde el crecimiento productivo dejó en evidencia que el verdadero cuello de botella ya no es geológico sino operativo, logístico y financiero. Producir más ya no alcanza si no se puede transportar, almacenar, procesar y exportar con eficiencia, continuidad y trazabilidad. En ese punto, Vaca Muerta empieza a posicionarse no solo como un activo productivo sino como una potencial garantía energética para Europa, en un contexto donde la seguridad de suministro se volvió crítica.

Por eso es tan importante el acuerdo con Mercosur que da lo tan anhelado por Europa “garantías de sustentabilidad energética” (palabra que escucharemos mucho en los próximos tiempos). No fue eso sólo que posiciona los acuerdos recientes de Europa en estratégicos el ejemplo más claro es el que hizo con India días después del de Mercosur que dentro del Marco de Acuerdo ofrece garantías energéticas y alimentarias tercerizadas por sus socios Sudamericanos.

Bombeo de petróleo en Vaca Muerta. (Agustin Marcarian/Reuters)

Quizás este sea el ancla de un nuevo horizonte de estabilidad para Europa en donde la palabra estabilidad se crea del pasado con los acontecimientos bélicos actuales. Pero esa garantía no se construye sólo con volumen, se construye con eficiencia, con reducción de pérdidas y con capacidad de sostener operación bajo presión. Ahí es donde entra The Earthshot Prize junto a BalGreen con un enfoque completamente distinto.

Operando como ONG, ofrecen sistemas que no requieren inversiones iniciales ni cambios estructurales, sino intervenciones quirúrgicas sobre microprocesos dentro de las operaciones existentes: recuperación de energía térmica, optimización de flujos, reducción de pérdidas invisibles, mejora logística y reutilización de recursos.

Estas intervenciones generan resultados inmediatos y medibles, con reducciones de costes operativos que oscilan entre el 12% y el 22% en determinados nodos, mejoras de eficiencia energética superiores al 15% y disminuciones verificables de emisiones.

Esto no es una mejora conceptual, es un margen directo. Y ese margen es el punto de inflexión porque deja de ser ahorro interno para convertirse en flujo financiero proyectable. Ese flujo no queda aislado. Se estructura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformar eficiencia en dinero

Plataformas como StoneX y Environmental Markets Fairness Foundation funcionan como vehículos financieros que permiten validar, reportar y transformar ese ahorro en liquidez inmediata. El mecanismo es preciso: las mejoras generan flujos futuros verificables, esos flujos se modelizan y se convierten en activos sobre los cuales se estructuran instrumentos financieros como obligaciones negociables vinculadas a performance, bonos por cumplimiento y estructuras híbridas donde el retorno depende directamente de la eficiencia real.

La clave es que la empresa no utiliza sus reservas ni compromete capital inicial, sino que financia su crecimiento con su propia mejora operativa. Esto permite escalar sin tensionar balances, generar reporting inmediato y validar resultados en tiempo real, lo que habilita acceso a liquidez sin pasar por los canales tradicionales de financiamiento. En términos concretos, se transforma eficiencia en dinero, dinero en activo y activo en capacidad de crecimiento.

En este punto, el mercado da el siguiente paso lógico. Cuando un flujo es medible, verificable y estructurado, busca escalarlo. Y la herramienta que encontró es la tokenización. No como fenómeno especulativo, sino como mecanismo de liquidez. Tokenizar implica transformar ese flujo en una unidad transferible, fraccionable y accesible para capital global.

El rediseño reciente del gobierno argentino de desregulación total para la seguridad de la inversión extranjera permitió la llegada no solo de inversiones sino de posicionar al país como líder en materia energética y tecnológica, pero también acuerdos como los de la Unión Europea.

Es por que el sistema de eficiencia aplicado en Vaca Muerta deja de ser un caso aislado para convertirse en un activo financiero replicable, donde inversores pueden participar en retornos basados en reducción de costes reales y continuidad operativa.

Esto permite multiplicar la escala, acelerar el financiamiento y reducir la dependencia de capital local. En estructuras bien diseñadas, este diferencial puede añadir entre un 12% y un 25% adicional sobre el rendimiento base, apalancado exclusivamente en eficiencia operativa, lo que redefine completamente la lógica del negocio energético.

Un parque eólico, en una imagen de archivo. (EFE/Nic Bothma)

Un sistema sin margen de error

El sistema energético global no tiene margen de error. La demanda crece, la infraestructura se tensiona y los eventos extremos se multiplican. Cada ineficiencia se traduce en coste y cada fallo en pérdida directa de PIB como métrica inicial. Por eso el foco ya no está solo en generar más energía, sino en no perder la que ya se produce.

El verdadero negocio está en la optimización. En eliminar pérdidas. En capturar valor oculto dentro de los procesos existentes. Este es el punto donde se redefine el mercado: no gana el que produce más, gana el que pierde menos y puede demostrarlo. El cambio es estructural.

La adaptación dejó de ser un coste, la eficiencia dejó de ser interna y la resiliencia se convirtió en activo. BalGreen junto a The Earthshot Prize introducen un modelo donde el financiamiento no proviene de capital local inicial, sino de la captura de valor dentro del sistema. En Europa plataformas como la española ClimateTrade (de Valencia) lideran el mercado y permiten transformar ese valor en liquidez inmediata. De esta manera la tokenización escala ese proceso a nivel global.

A partir del 30 de marzo de 2026, el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a aceptar activos tokenizados como garantía (colateral), pero bajo condiciones estrictas para garantizar la seguridad del sistema financiero. “El resultado es un sistema donde la transición se autofinancia, la eficiencia genera retorno y la operación se convierte en activo financiero”.

La conclusión es directa y no admite matices. El mercado ya eligió. No va a financiar discursos, va a financiar resultados. Adaptarse fue el primer paso, convertir esa adaptación en flujo fue el segundo, estructurar ese flujo fue el tercero y tokenizarlo define la escala.

En este nuevo sistema, la ventaja no está en producir más, sino en operar mejor, reducir pérdidas y transformar cada mejora en capital. Europa entendió antes que muchos que el dinero de la transición no está afuera, está dentro de las ineficiencias del sistema. En este momento de conflictos no solo el que logre primero adaptarse, va a liderar el mercado. Sino quién financie estratégicamente a los países emergentes energéticos va a controlar el poder financiero mundial.