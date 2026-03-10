España

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

El salario medio del personal con más de cuatro años de antigüedad se sitúa en los 2.200 euros netos mensuales en el 71% de los casos dentro de la empresa

Guardar
Imagen de una empleada de
Imagen de una empleada de Mercadona sobre un documento de la declaración de la renta (Montaje Infobae)

Mercadona ha presentado este martes sus resultados para el ejercicio 2025 con un récord en ventas de 41.900 millones de euros, lo que supone un 8% más que las realizadas en 2024. La presentación ha estado encabezada por el dueño de la compañía, Juan Roig, quien ha destacado el aumento del número de trabajadores dentro de la empresa, con 5.000 nuevas incorporaciones durante 2025.

El empresario ha explicado también que entre los más de 115.000 trabajadores con los que cuenta Mercadona en España y Portugal el salario medio del personal con más de cuatro años de antigüedad se sitúa en los 2.200 euros netos mensuales en el 71% de los casos.

Sobre los empleados, el empresario valenciano ha señalado que los impuestos que deben pagar sus trabajadores varía dependiendo de la ciudad en la que residan y trabajen: “Me gustaría que en toda España pagáramos los mismos impuestos. Una cajera en Valencia paga más que una cajera en Madrid. Eso es un problema que tienen que arreglar los políticos. Tiene que haber coherencia entre unas cosas y otras. Dentro de España tenemos que ganar el mismo dinero y eso es una cosa que tienen que arreglar los políticos, que para eso están”.

La Comunidad Valenciana, con un IRPF por encima de la media europea

Estas diferencias en cuanto a los impuestos que deben pagar los trabajadores se dan a raíz de la potestad con la que cuentas las Comunidades Autónomas sobre el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), denominado “tramo autonómico”. Sobre esta parte, los gobiernos autonómicos pueden realizar todo tipo de exenciones y deducciones si lo considera oportuno. Cuando se realiza una declaración de la Renta, el objetivo es fijar la cantidad de IRPF que corresponde pagar o devolver.

Según los datos del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2025 elaborado por Tax Foundation, entre las diferentes comunidades autónomas de España, Cataluña es la que tiene un mayor IRPF para rentas consideradas medias (un sueldo bruto de 24.400 y 45.000 euros), seguida por Asturias, Baleares, Castilla-la mancha y Extremadura. Por el contrario, donde menos impuestos sobre la renta se registran es en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, La Rioja y Cantabria.

En la franja de rentas medias-altas (un sueldo bruto de 150.000 euros), la Fundación señala a la Comunidad Valenciana como la autonomía con mayor gravamen para el IRPF de esta franja salarial, seguida por Extremadura, La Rioja, Canarias y Aragón. En el otro extremo se encuentran Madrid, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Castilla y León como las comunidades con menor carga fiscal sobre las rentas de este tramo.

Por último, en cuanto a las rentas altas (un sueldo bruto de 250.000 euros), el estudio vuelve a colocar a la Comunidad valenciana como la región con un IRPF más alto, seguida por la Rioja, Navarra, canarias, Aragón y Extremadura. Además, en una comparación con Europa, el estudio señala que la Comunidad Valenciana cuenta con un tipo marginal máximo del 54%, lo que la sitúa en la pirámide de Europa, solo superada por Austria (55%), Francia (55,4%) y Dinamarca (55,9%).

