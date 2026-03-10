Juan Roig (Mercadona) anuncia un nuevo modelo de tienda y reestructuraciones en 2026: “La compra será más fácil y sencilla”

Una pescadería de Mercadona. Juan Roig asegura en la presentación de resultados de 2026 que va a dar más espacio a los frescos. (Montaje Infobae)

Mercadona celebra este martes sus resultados “históricos”. La cadena de supermercados Mercadona ganó 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9% más que el ejercicio anterior. Las ventas subieron un 8% respecto a 2024, hasta los 41.900 millones. Con las buenas noticias, el presidente de la compañía, Juan Roig, ha aprovechado la presentación de resultados para confirmar que va a implantar un nuevo modelo de supermercado, la tienda 9 (el actual es la tienda 8) que supondrá una reorganización completa del espacio y los procesos a partir de 2026.

Esta transformación busca aumentar la productividad y la eficiencia de las tiendas, dando mayor protagonismo a los productos frescos y agilizando la experiencia de compra de los cliente. Y aunque Roig no ha dado detalles muy concretos, sí ha dejado claro que el objetivo es “mejorar la productividad y la eficiencia”. La idea pasa porque haya más espacios para frescos, como de carne y de pescado, ya que, según Roig, “cada vez se venden más”, pero también del espacio de listo para comer, que son los platos preparados. “Les vamos a dar más espacio, además de otras reestructuraciones”, ha afirmado.

El nuevo formato de las tiendas, en el que se invertirá 3.700 millones de euros y que requerirá el cierre temporal de cada local entre 15 días y un mes, implica pasar de “tiendas por negocios” a “tiendas por procesos”. De este modo, se ampliarán los espacios dedicados a frescos, y se simplificará la compra para que sea “más ágil y sencilla”. Roig ha detallado que, al cierre de 2026, la compañía cuenta con 1.672 tiendas (de las cuales 69 están en Portugal) y que “a final de año tendremos nueve tiendas 9, con el objetivo de alcanzar que todas sean modelo 9 al concluir 2033”. Actualmente, solo hay una tienda que funciona bajo este nuevo paradigma.

Sección 'Listo para comer' de Mercadona (Mercadona)

Mercadona ha cerrado 2025 con una facturación de 41.900 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8% respecto a los 38.800 millones del ejercicio anterior. Además, la empresa valenciana ha consolidado el liderazgo absoluto en el sector de la distribución alimentaria en España, alcanzando una cuota de mercado del 28,5%. Los datos aportados por Juan Roig durante la rueda de prensa anual muestran, además, la apertura de 43 tiendas, el cierre de 45 y la reforma de 14 establecimientos en el último año. Roig ha insistido en que aquellas tiendas “incómodas para el trabajador o sin buen acceso para el coche” van a ser descartadas. En paralelo, en Portugal, la firma ha alcanzado 69 supermercados con unas ventas de 2.092 millones de euros y 26 millones de beneficios.

Mejoras implantadas en 2025, según Juan Roig

En el ámbito laboral, Juan Roig ha destacado mejoras implementadas a lo largo de 2025, entre las que figuran el mantenimiento del poder adquisitivo y una subida acumulada de las primas hasta 780 millones de euros. Los empleados también han recibido una semana extra de vacaciones, sumando en total una mejora salarial de 1.000 millones de euros para la plantilla. En términos individuales, “un gerente A, que son el 70% de los trabajadores, cobra 2.200 euros netos al mes”, ha concretado el presidente de la compañía.

Respecto a la venta online, Roig ha señalado que, aunque este canal resulta rentable y aporta el 2,5% (1.061 millones de euros) del total de la facturación, no obstante, el foco de la transformación está en las tiendas físicas debido al aumento sostenido en la venta de frescos. “2025 ha sido un año espectacular”, ha concluido Roig.