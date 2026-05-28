Militares aprovechan Día Fuerzas Armadas para denunciar salarios y falta de reconocimiento

Vigo, 28 may (EFE).- La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro) denunció este jueves en Vigo la “falta de reconocimiento” y las diferencias salariales que dice que sufren los militares respecto a otros cuerpos de seguridad del Estado, lo que cree que lastra el atractivo de la carrera militar entre los jóvenes.

Coincidiendo con los actos del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) en la ciudad olívica, representantes de la asociación, mayoritaria entre el personal militar y con presencia en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, instalaron una carpa informativa en la Praza da Princesa para visibilizar unos problemas que, afirman, “el Ministerio de Defensa no cuenta”.

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“El personal militar no tiene quien le quiera bien”, lamentaron desde Asfaspro, que sostienen que las Fuerzas Armadas atraviesan un problema estructural de reconocimiento profesional y retributivo.

La asociación criticó especialmente la situación formativa de los militares españoles y aseguró que continúan “por detrás” de otros colectivos profesionales.

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“Todos tienen un grado universitario para iniciar su carrera, todos excepto los oficiales de las Fuerzas Armadas”, señalaron, en referencia al reciente anuncio realizado por la ministra de Defensa sobre la creación de una titulación superior para oficiales de Infantería.

A juicio de Asfaspro, esa medida “no supone ponerse al nivel que corresponde” ni en reconocimiento académico ni en salarios.

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La organización advirtió además de que las Fuerzas Armadas han perdido atractivo laboral para las nuevas generaciones y aseguró que muchos jóvenes acceden al Ejército con la intención posterior de incorporarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre los ejemplos expuestos, la asociación indicó que un marinero de la Armada destinado en el mar percibe unos 500 euros mensuales menos que un guardia civil en similares condiciones solo en concepto de complemento específico singular.

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También denunciaron diferencias salariales de hasta 800 euros mensuales entre un brigada piloto de helicópteros de las Fuerzas Armadas y otro de la Guardia Civil.

“Somos el último recurso del Estado ante cualquier problema o cualquier crisis”, reivindicaron los representantes de Asfaspro, que insistieron en que el personal militar español se siente “desamparado”. EFE

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