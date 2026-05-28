Grecia pasa a la acción: prohíbe nuevos chiringuitos en 251 playas y abre el debate sobre el futuro del litoral español

La playa del Zorbo, Creta (Chania Tourism)

Con el verano de 2026 a la vuelta de la esquina, una polémica vuelve a ponerse sobre la mesa. Nuestras playas, especialmente aquellas que acceden al Mediterráneo, sufren de un turismo masivo que atrae a millones de personas cada temporada estival. Y los chiringuitos se convierten, muchas veces, en el mayor catalizador de todo ello. Ocurre en España, pero también en otros paraísos naturales como las costas de Italia o las blancas playas griegas. Es allí, en Grecia, donde el cambio parece haber comenzado.

Las autoridades griegas han dado este año un paso más hacia la protección de la naturaleza de playas turísticas masificadas, prohibiendo los chiringuitos, las tumbonas y sombrillas de pago y otras construcciones en 251 parajes costeros. Este número ha crecido exponencialmente en los últimos años, sumando cada vez más espacios protegidos. Si en 2024 el veto se extendió por 198 playas, alcanzaba aproximadamente las 238 al año siguiente. En abril de 2026, la protección se ha extendido a 13 playas y calas más.

PUBLICIDAD

Estos parajes se incorporan a la red Natura 2000, un marco europeo diseñado para proteger ecosistemas vitales y fauna silvestre poco común. La prohibición alcanza a tumbonas, sombrillas, equipos de sonido a alto volumen, quioscos y chiringuitos junto al mar y otras construcciones con fines lucrativos. También pone coto a eventos deportivos organizados y reuniones de más de 10 personas, y a la cada vez más común práctica de acordonar secciones de playa para uso privado por parte de hoteles y empresas.

Construcciones ilegales en la playa de Plaka, perteneciente a la red Natura 2000 de la Unión Europea, situada en la isla griega de Naxos. (EFE/ Movimiento "Salven las Playas de Naxos")

El objetivo, dicen desde las autoridades griegas, es mantener intacta la esencia salvaje de unos paisajes a menudo desgastados por los visitantes. Espacios de notable belleza natural, accidentes geográficos únicos y rica biodiversidad que las autoridades griegas consideran necesario conservar.

PUBLICIDAD

El año pasado, Grecia ya había tomado medidas para luchar contra los abusos en zonas costeras con una aplicación móvil, llamada MyCoast, con la que los propios bañistas podían reportar de manera inmediata e interactiva cualquier ocupación ilegal del espacio público.

Playas emblemáticas de Grecia afectadas

La lista de playas protegidas incluye varios destinos muy conocidos por los turistas internacionales que se han enfrentado a una grave saturación en los últimos años. Algunos ejemplos se encuentran en la zona de Creta, con enclaves como la Playa de Balos, conocida por sus aguas turquesas y su espectacular entorno, o la Playa de Elafonisi, famosa por su arena teñida de rosa.

PUBLICIDAD

También se incluyen espacios en las Islas Jónicas, con playas de postal en Corfú (como Chalikounas), Lefkada (playa de Kastro) y Zante; y también otros lugares como Naxos, Kárpatos, Tilos, Kimolos y Siros, junto con zonas más remotas de las Cícladas y archipiélagos vecinos. Algunos de estos lugares albergan animales amenazados, como las tortugas bobas y las focas monje del Mediterráneo, por lo que estas normas de protección se convierten en una importante medida de defensa de esta diversidad de especies.

Ante los reclamos de parte del sector hotelero, las autoridades griegas han subrayado que las restricciones no pretenden desincentivar la llegada del turista, sino lograr un modelo sostenible y duradero. Limitar el desarrollo a gran escala y la actividad empresarial descontrolada es, dicen, una forma de proteger lo que más valoran los viajeros: entornos vírgenes, un entorno tranquilo y paisajes únicos. Aunque Grecia depende en gran medida de los ingresos del turismo, el exceso de visitantes está poniendo a prueba sus límites. Las islas y playas muestran signos de desgaste: carreteras saturadas, naturaleza dañada...

PUBLICIDAD

¿Qué pasa en España?

Una pregunta inevitable viene a la mente de muchos españoles: ¿cuánto tiempo tardará una medida similar en llegar a nuestras costas? También este año podríamos ver cambios en el entramado turístico y de negocio de las costas españolas. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha tramitado un borrador que reformaría el actual Reglamento General de Costas, con nuevas medidas que cambiarían la manera en la que los chiringuitos ejercen su cometido.

Terraza a pie de playa en Galicia, España (Shutterstock España)

El ministerio alega que Bruselas ha exigido cambios a España en “la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre”. Esta actualización cambiaría los actuales plazos de renovación para las edificaciones en el litoral y ampliaría las medidas a la prohibición de los sótanos por motivos medioambientales y a otras normas para la protección del dominio público marítimo-terrestre. Muchos establecimientos a pie de playa utilizan esos espacios subterráneos para almacenar material, instalar cocinas más amplias y guardar equipamiento.

PUBLICIDAD