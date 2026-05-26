Nacen cuatro cachorros de lince ibérico en Murcia: es la segunda camada en libertad de esta especie emblemática en Lorca

Crías de lince ibérico nacidas en las Tierras Altas de Lorca, en la Región de Murcia. (Región de Murcia)

Este martes, desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia han celebrado el nacimiento de cuatro nuevos cachorros de lince ibérico en la zona. El hecho ha tenido lugar en las Tierras Altas de Lorca, convirtiéndose en la segunda camada en libertad registrada en este enclave desde que comenzó el programa de reintroducción de la especie y la tercera de una hembra liberada en la Región (el otro alumbramiento se produjo en Almería).

“Este martes nos regala una imagen preciosa”, compartía a través de X Fernando López Miras, presidente autonómico. “Una imagen preciosa que nos invita a mirar al futuro con ilusión”, añadía el Gobierno de la Región de Murcia, que ha definido el territorio como “un corredor imprescindible para la recuperación de esta especie en España”.

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El nacimiento de las cuatro crías, además, supone el primero confirmado durante este año, que está dando buenos frutos en cuanto a avances en el proyecto Life Lynxconnect, que busca favorecer la conexión entre las distintas poblaciones de lince ibérico en la península Ibérica y garantizar su viabilidad genética y territorial a largo plazo.

La hembra de lince ibérico Urtsu junto a una de sus crías. (Región de Murcia)

Es la segunda camada de la hembra Urtsu

La madre de las crías es Urtsu, que fue liberada en febrero de 2024 procedente del Centro de Cría del Lince Ibérico Zarza de Granadilla (Cáceres). Esta hembra ya protagonizó el primer nacimiento confirmado de lince ibérico en libertad en la Región de Murcia tras el inicio de las liberaciones: en ese momento Urtsu tuvo tres crías, aunque en un principio solamente se habían contabilizado dos.

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Ahora, los técnicos de campo que se encargan del seguimiento de la especie han detectado a los cachorros, acompañados por su madre, en un paraje situado en la zona norte de Lorca. Las crías tienen aproximadamente dos meses de vida y evolucionan favorablemente, según han podido comprobar los equipos técnicos mediante un trabajo continuo de localización, observación y control de los ejemplares liberados en el medio natural.

“La nueva camada vuelve a demostrar que las Tierras Altas de Lorca reúnen todas las condiciones necesarias para que el lince ibérico pueda asentarse, reproducirse y expandirse con garantías”, ha señalado Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

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La Junta de Castilla y León celebra el nacimiento de cinco cachorros de lince ibérico en la comarca del Cerrato Palentino, las primeras camadas desde la reintroducción de la especie en la zona. (Junta de Castilla y León)

Además, ha añadido que esta zona cuenta con “alimento, refugio, tranquilidad y conectividad ecológica suficientes para asegurar la pervivencia de una especie que hace apenas unas décadas estaba al borde de la desaparición”. Especialmente destaca que la Región permite conectar poblaciones y contribuir así “al éxito de uno de los mayores proyectos de conservación desarrollados en Europa”.

“Cada nacimiento en libertad representa una noticia extraordinaria desde el punto de vista ambiental y científico, pero también una esperanza para seguir recuperando parte de nuestro patrimonio natural”, explica el titular de Medio Ambiente, cuya Consejería destaca que las Tierras Altas de Lorca son “uno de los espacios con mayor potencial para la expansión del felino gracias a la calidad del hábitat y a las actuaciones de mejora ambiental desarrolladas en la zona en los últimos años”.

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