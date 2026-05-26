España

Nacen cuatro cachorros de lince ibérico en Murcia: es la segunda camada en libertad de esta especie emblemática en Lorca

La madre de los cachorros ya protagonizó el primer nacimiento de la comunidad autónoma en la naturaleza desde que comenzó el proyecto de reintroducción

Guardar
Google icon
Crías de lince ibérico nacidas en las Tierras Altas de Lorca, en la Región de Murcia. (Región de Murcia)
Crías de lince ibérico nacidas en las Tierras Altas de Lorca, en la Región de Murcia. (Región de Murcia)

Este martes, desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia han celebrado el nacimiento de cuatro nuevos cachorros de lince ibérico en la zona. El hecho ha tenido lugar en las Tierras Altas de Lorca, convirtiéndose en la segunda camada en libertad registrada en este enclave desde que comenzó el programa de reintroducción de la especie y la tercera de una hembra liberada en la Región (el otro alumbramiento se produjo en Almería).

“Este martes nos regala una imagen preciosa”, compartía a través de X Fernando López Miras, presidente autonómico. “Una imagen preciosa que nos invita a mirar al futuro con ilusión”, añadía el Gobierno de la Región de Murcia, que ha definido el territorio como “un corredor imprescindible para la recuperación de esta especie en España”.

PUBLICIDAD

El nacimiento de las cuatro crías, además, supone el primero confirmado durante este año, que está dando buenos frutos en cuanto a avances en el proyecto Life Lynxconnect, que busca favorecer la conexión entre las distintas poblaciones de lince ibérico en la península Ibérica y garantizar su viabilidad genética y territorial a largo plazo.

La hembra de lince ibérico Urtsu junto a una de sus crías. (Región de Murcia)
La hembra de lince ibérico Urtsu junto a una de sus crías. (Región de Murcia)

Es la segunda camada de la hembra Urtsu

La madre de las crías es Urtsu, que fue liberada en febrero de 2024 procedente del Centro de Cría del Lince Ibérico Zarza de Granadilla (Cáceres). Esta hembra ya protagonizó el primer nacimiento confirmado de lince ibérico en libertad en la Región de Murcia tras el inicio de las liberaciones: en ese momento Urtsu tuvo tres crías, aunque en un principio solamente se habían contabilizado dos.

PUBLICIDAD

Ahora, los técnicos de campo que se encargan del seguimiento de la especie han detectado a los cachorros, acompañados por su madre, en un paraje situado en la zona norte de Lorca. Las crías tienen aproximadamente dos meses de vida y evolucionan favorablemente, según han podido comprobar los equipos técnicos mediante un trabajo continuo de localización, observación y control de los ejemplares liberados en el medio natural.

“La nueva camada vuelve a demostrar que las Tierras Altas de Lorca reúnen todas las condiciones necesarias para que el lince ibérico pueda asentarse, reproducirse y expandirse con garantías”, ha señalado Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

La Junta de Castilla y León celebra el nacimiento de cinco cachorros de lince ibérico en la comarca del Cerrato Palentino, las primeras camadas desde la reintroducción de la especie en la zona. (Junta de Castilla y León)

Además, ha añadido que esta zona cuenta con “alimento, refugio, tranquilidad y conectividad ecológica suficientes para asegurar la pervivencia de una especie que hace apenas unas décadas estaba al borde de la desaparición”. Especialmente destaca que la Región permite conectar poblaciones y contribuir así “al éxito de uno de los mayores proyectos de conservación desarrollados en Europa”.

“Cada nacimiento en libertad representa una noticia extraordinaria desde el punto de vista ambiental y científico, pero también una esperanza para seguir recuperando parte de nuestro patrimonio natural”, explica el titular de Medio Ambiente, cuya Consejería destaca que las Tierras Altas de Lorca son “uno de los espacios con mayor potencial para la expansión del felino gracias a la calidad del hábitat y a las actuaciones de mejora ambiental desarrolladas en la zona en los últimos años”.

Temas Relacionados

AnimalesMamíferosMedioambienteMurciaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Madrid retira seis árboles de Cibeles para instalar el escenario de la misa del papa León XIV: esperarán en un vivero hasta ser replantados

El consistorio asegura que el traslado es necesario porque las obras podría perjudicar a estos ejemplares y subraya que no se trata de una tala

El Ayuntamiento de Madrid retira seis árboles de Cibeles para instalar el escenario de la misa del papa León XIV: esperarán en un vivero hasta ser replantados

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

¿A qué edad se le caen los dientes de leche a los niños?

Los dientes de leche sirven de guía para que los dientes permanentes erupcionen correctamente

¿A qué edad se le caen los dientes de leche a los niños?

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

El Ejecutivo declara el viaje de León XIV como acontecimiento de especial interés público, por lo que se podrán aplicar deducciones a los colaboradores privados

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

Es oficial: el Gobierno amplía la jubilación flexible a los autónomos y se podrá solicitar desde el primer día de pensión

La nueva reforma aprobada por el Gobierno permite compatibilizar empleo y pensión desde el momento de la jubilación e incluye por primera vez a los trabajadores autónomos

Es oficial: el Gobierno amplía la jubilación flexible a los autónomos y se podrá solicitar desde el primer día de pensión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

Es oficial: el Gobierno amplía la jubilación flexible a los autónomos y se podrá solicitar desde el primer día de pensión

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Qué pasa con los inquilinos obligados a pagar la tasa de basuras si finalmente queda anulada

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

DEPORTES

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino