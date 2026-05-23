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Ainhoa Vila, psicóloga: “Estar esperando a que tu expareja se arrepienta de haberte dejado solo te va a tener en bucle”

La profesional explica el gran error y las consecuencias que implica quedarse a que la otra persona se sienta igual que tú

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Evita el bucle después de una ruptura (Freepik)
Evita el bucle después de una ruptura (Freepik)

La psicóloga Ainhoa Vila advierte, a través de su cuenta de TikTok (@ainhoawins), con contundencia sobre una de las trampas emocionales más habituales tras una ruptura: “Estar esperando a que tu expareja se arrepienta de haberte dejado es un gran error que solo te va a tener en bucle”. Vila describe cómo muchas personas, en el proceso de duelo, centran toda su atención y energía en la posibilidad, real o imaginada, de que quien se marchó algún día reconozca su error y regrese suplicando perdón. Esta expectativa, lejos de ayudar a sanar, perpetúa el sufrimiento y retarda la reconstrucción personal, dejando a la persona atrapada en una espera que rara vez se cumple como se imagina.

Según la experiencia clínica de Vila, el deseo de que el otro se arrepienta responde a una necesidad intensa de validación: la idea de que solo así se compensarán el dolor, el esfuerzo y el amor entregado durante la relación. El paciente busca alivio en el reconocimiento ajeno, convencido de que, si su expareja admite el error, todo lo vivido “cobrará valor” y la injusticia sentida quedará saldada. Este mecanismo mental puede convertirse en el eje de la recuperación, pero en realidad la bloquea, porque el control sobre el arrepentimiento ajeno no pertenece a quien fue dejado.

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La psicóloga señala que este ciclo mental se sostiene en la ilusión de que el otro procesará la ruptura con la misma profundidad y recorrido emocional. Se espera una especie de simetría en el duelo: que ambos pasen por las mismas fases, que compartan el dolor, que finalmente reconozcan la pérdida. Pero rara vez ocurre así. Y la persona abandonada queda a la espera de una escena que probablemente no sucederá, o que, si llega a suceder, tal vez lo haga cuando ya no tenga sentido para quien la necesitó.

El mito del arrepentimiento ajeno

El relato de una paciente en consulta ilustra el eje del conflicto: “Sé que no debería estar pensando en esto, Ainhoa, pero es que te juro que no puedo evitarlo. Pregunto constantemente si en algún momento se va a arrepentir, si va a darse cuenta de lo que ha perdido y, sobre todo, si va a entender en algún momento el daño que me ha hecho, porque te juro que estoy rota”. Aquí, la búsqueda de respuestas externas sustituye el trabajo interior y la elaboración personal del duelo. El alivio que imagina la paciente: “Me sentiría en paz, como si por fin se hiciera justicia”, revela el peso desproporcionado que adquiere la percepción de la expareja.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Vila advierte que este anhelo de justicia simbólica alimenta una dependencia emocional: la persona deja en manos del otro el cierre de su proceso, esperando que vuelva, que le pida perdón o que al menos reconozca lo que perdió. El valor propio queda relegado a la validación ajena. Este mecanismo no solo es ineficaz, sino también doloroso, porque pone en pausa la recuperación, sujeta al resultado de una escena improbable. En muchos casos, el arrepentimiento no llega, o no lo hace como se espera, o aparece cuando ya no es necesario.

El punto de inflexión: recuperar el valor propio

Para Ainhoa Vila, la verdadera inflexión en el proceso de duelo llega cuando la persona deja de esperar el arrepentimiento ajeno y empieza a reconocer su propio valor de forma autónoma. “Tu valor no puede depender de que alguien se arrepienta”, sostiene la especialista. El trabajo terapéutico pasa por ayudar a la persona a soltar esa esperanza paralizante y comprender que la recuperación comienza de verdad “cuando dejas de esperar que la otra persona te dé una explicación”. Solo a partir de ese momento es posible reconstruir la autoestima y reanudar el proyecto personal, sin que la narrativa de la ruptura quede anclada a la expectativa de justicia externa.

Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.
Cómo salir del bucle después de una ruptura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vila lo resume en una pregunta clave que transforma el foco del proceso: “¿Cuándo voy a dejar de necesitar su arrepentimiento para empezar a reconocer mi valor?”. La respuesta a este interrogante marca el inicio de la verdadera recuperación y el cierre del ciclo emocional. Porque el arrepentimiento ajeno puede llegar o no, pero nunca será la base legítima para reconstruir el equilibrio interior ni para validar el propio recorrido tras el final de una relación.

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