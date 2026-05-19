Ainhoa Vila, psicóloga: “Las personas no cambian cuando tú se lo pides, sino cuando ellas mismas deciden hacerlo”

La esperanza de cambio mantiene a muchas relaciones en una espera constante. (Freepik)

En muchas relaciones, la comunicación parece ocupar un lugar central. Las conversaciones se repiten y las emociones se verbalizan una y otra vez con la esperanza de que algo cambie. Sin embargo, hablar no siempre implica entenderse. Hay ocasiones en las que las palabras terminan convirtiéndose en una rutina desgastada, más cercana a la insistencia que al diálogo.

Las dinámicas de pareja suelen sostenerse también sobre expectativas. La idea de que el otro puede transformarse, madurar o reaccionar de manera distinta alimenta muchas relaciones que atraviesan conflictos constantes. El problema aparece cuando esa expectativa se convierte en la base sobre la que descansa toda la relación. Esperar deja entonces de ser un gesto puntual y pasa a ser un estado permanente.

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Los cambios personales existen, pero rara vez suceden únicamente porque otra persona los reclame. Cambiar implica reconocer un problema, asumir responsabilidad y tomar la decisión de modificar conductas propias. Cuando esa voluntad no nace de uno mismo, las peticiones externas suelen quedarse en promesas aplazadas o en conversaciones que se repiten sin resultado.

Sobre esta idea reflexiona la psicóloga Ainhoa Vila (@ainhowins en TikTok). La especialista pone el foco en una situación frecuente: la de quienes permanecen atrapados en relaciones donde la esperanza de cambio acaba sustituyendo al bienestar emocional.

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Una mujer llora durante una discusión con su pareja (Freepik)

“Llevas tres meses intentando que cambie. Le has explicado mil veces lo que necesitas, le has puesto mil ejemplos, te has callado para ver si reaccionaba, le has dado la última oportunidad y la última y la última. Y sigues esperando que por fin en algún momento lo entienda”, afirma la psicóloga. En sus palabras aparece una dinámica reconocible para muchas personas: la repetición constante de conversaciones que parecen no conducir a ninguna parte.

La insistencia suele apoyarse en la idea de que quizá todavía no se han encontrado las palabras adecuadas, que existe una forma correcta de explicar el malestar para que la otra persona reaccione finalmente. Sin embargo, Vila cuestiona directamente esa creencia y plantea que el problema no siempre está en cómo se comunica el mensaje, sino en la disposición real del otro a cambiar.

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La esperanza de cambio

“Así que te voy a ahorrar muchísimo tiempo. Ese momento no va a llegar, porque las personas no cambian cuando tú se lo pides. Cambian cuando ellas mismas deciden cambiar. Y eso o ya habría pasado o no va a pasar contigo”, sostiene. La afirmación rompe con una idea muy extendida en muchas relaciones sentimentales: la de pensar que el amor, la paciencia o el esfuerzo constante terminarán produciendo una transformación en la otra persona.

La psicóloga también señala el desgaste emocional que provoca mantenerse dentro de esa espera. Según explica, muchas personas acaban entrando en una negociación interna permanente, tratando de justificar por qué continúan sosteniendo una relación que ya les genera sufrimiento. “Y aquí está la trampa. Tú te crees que si te explicas mejor, que si encuentras las palabras exactas o si escoges el momento adecuado, esta vez sí que lo va a entender”.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Esa búsqueda de “la conversación definitiva” puede convertirse en un ciclo difícil de romper. Cada nueva oportunidad alimenta la expectativa de que ahora sí habrá una reacción distinta. Sin embargo, al mismo tiempo, también retrasa la aceptación de una realidad incómoda. “Y no, lo que estás haciendo realmente es negociar contigo misma lo que tú ya sabes, que esta persona, tal y como es ahora, no es la que tú necesitas”, añade Vila.

Aceptar esa idea no implica necesariamente ausencia de sentimientos, pero sí reconocer los límites de aquello que puede cambiarse desde fuera. Para la especialista, el verdadero vínculo que mantiene atrapadas a muchas personas no es únicamente la relación en sí, sino la expectativa de lo que podría llegar a ser. “Entender esto duele muchísimo, pero es que es lo único que te saca de ahí, porque lo que de verdad te tiene atrapada es la esperanza”.

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