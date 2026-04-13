Laura Escanes cumple 30 años: así ha dejado la influencer de ser “la novia de” para convertirse en un rostro imprescindible de la televisión catalana

Laura Escanes y sus exparejas, Álvaro de Luna y Risto Mejide. (Instagram)

Laura Escanes acaba de entrar en los 30, una edad que cumple en uno de los mejores momentos de su carrera. La influencer nació en Barcelona el 13 de abril de 1996 y en poco más de una década ha experimentado una transformación profesional sin precedentes. Hace apenas 10 años, era conocida primordialmente por su relación con el presentador de televisión Risto Mejide, un hombre 21 años mayor que ella. Sin embargo, desde entonces ha logrado una gran independencia mediática y se la reconoce por sus propios méritos.

Más allá de ser una simple influencer, ha conseguido encontrar un hueco como presentadora en la televisión catalana. Desde sus primeros pasos en redes sociales en 2012 hasta su consolidación actual como conductora de las Campanadas de Nochevieja de TV3, Laura ha demostrado poseer una capacidad singular para reinventarse, diversificar sus ingresos y tomar el control absoluto de su trayectoria profesional sin el respaldo de sus noviazgos.

La influencer catalana ha trascendido las limitaciones que supone ser identificada únicamente a través de una relación sentimental para erigirse como una figura autónoma, emprendedora y mediáticamente relevante. El nombre de Laura Escanes apareció en el mundo digital mucho antes de que su nombre se vinculara de manera intrínseca con el de Risto Mejide. Con apenas 16 años, en 2012, abrió su cuenta de Instagram y ese mismo año también lanzó su canal de YouTube.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

Los comienzos de Laura Escanes

En aquella época los números que registró fueron modestos y es cierto que no fue hasta que empezó con el polémico presentador de Todo es mentira que su nombre empezó a sonar. En 2015, con 19 años, comenzó sus estudios de periodismo en la Universidad Ramon Llull, aunque no pudo mantenerlos durante más de un año debido a los crecientes compromisos que demandaba su carrera en redes sociales.

La diferencia de edad entre ambos tuvo un gran interés mediático y Risto Mejide propuso matrimonio a Laura Escanes públicamente apenas unos meses después de conocerla, un gesto que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y que marcó el verdadero punto de quiebre entre su existencia como una influencer emergente y su transformación en una figura de la prensa del corazón. En 2017, contrajeron matrimonio ante 450 invitados en la localidad catalana de Mas Cabanyes, un evento que congregó a numerosos influencers pero con la notable ausencia de la familia paterna de Laura, que se oponía a la unión.

Laura Escanes y Risto Mejide, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Desde aquel momento, la identidad mediática de Laura Escanes quedó irremediablemente vinculada a la de Risto Mejide. La prensa del corazón se refería a ella primordialmente como “la novia de” o “la esposa de”, un descriptor que, aunque común en el tratamiento mediático tradicional de las parejas de personajes públicos, tiene implicaciones profundas en términos de autonomía profesional y construcción de identidad pública. Durante aproximadamente siete años, desde 2015 hasta 2022, la carrera de Laura Escanes, aunque siguió evolucionando, no podía desvincularse de la sombra que proyectaba la de su marido.

La ruptura con Risto Mejide

En junio de 2022, Laura Escanes y Risto Mejide copresentaron en Podimo un podcast titulado Cariño, ¿pero qué dices?, en el que discutían cuestiones relacionadas con parejas y relaciones personales. Aunque el proyecto podría haber sido una oportunidad para que Laura demostrara sus capacidades como comunicadora, el podcast, que finalizó en septiembre de 2022, fue nuevamente enmarcado como un proyecto compartido con su marido antes que como un emprendimiento personal.

Tras su separación y con una hija en común, Roma, Laura Escanes realizó varios movimientos que demostraban claramente su intención de tomar control absoluto de su carrera y su vida. Apenas dos meses después del anuncio, Laura Escanes lanzó el podcast Entre el cielo y las nubes, una idea original que mantiene a día de hoy con shows en directo. Poco después tuvo una breve relación con el cantante Álvaro de Luna, y tras ello nunca más fue “la novia de”.

Laura Escanes y Risto Mejide, en imagen de archivo. (Europa Press)

En febrero de 2023, Laura Escanes realizó un movimiento empresarial crucial: se convirtió en propietaria y administradora única de La Tita Comunicación S.L, una empresa que había constituido con el objetivo explícito de prestar servicios de representación a medios de comunicación y gestionar su carrera de manera independiente, a diferencia de muchas influencers que se asocian con agencias poderosas que manejan sus contratos.

El salto a la televisión de Laura Escanes

Su participación en El Desafío de Antena 3 en 2023 marcó su salto a la televisión, ya que asumió retos físicos y mentales junto a otros personajes conocidos, demostrando capacidades más allá de su imagen pública previa. Su tercer puesto en el programa sirvió como validación de su habilidad para competir en igualdad de condiciones y le permitió construir una nueva reputación dentro del ámbito televisivo.

Ese mismo año, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales la eligió para presentar La Travessa, un reality de aventuras en TV3. Este nuevo rol como presentadora significó un cambio fundamental, ya que pasó de ser concursante invitada a convertirse en la cara visible de un programa, encargada de guiar la experiencia del público. La elección de Escanes, respaldada por sus millones de seguidores en redes sociales, respondió al objetivo de atraer a una audiencia joven hacia la televisión tradicional.

Laura Escanes y Miki Núñez en las campanadas de TV3. (Redes sociales)

La confirmación definitiva de su transformación llegó con su designación como presentadora de las Campanadas de TV3 junto a Miki Núñez, un evento central en la televisión catalana. Desde 2023 y durante tres años consecutivos, Escanes ha sido el rostro elegido para despedir el año, utilizando su imagen y estilismo como gancho al nivel del de Cristina Pedroche.