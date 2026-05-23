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Así se gestó el negocio de éxito de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, que ya abren sus tiendas por toda España: “Nos ponemos muy serias a nivel empresarias”

El dúo de periodistas ha hablado con ‘Infobae’ durante la inauguración de su nueva tienda en Madrid y ha explicado cómo fue el proceso de expansión empresarial

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Isabel Jiménez y Sara Carbonero inauguran su nueva tienda de Slowlove en Madrid (Europa Press)
Isabel Jiménez y Sara Carbonero inauguran su nueva tienda de Slowlove en Madrid (Europa Press)

Slowlove ha materializado su desembarco definitivo en el sector comercial físico tras la inauguración de su nueva tienda en Madrid, concretamente en el Centro Comercial Moraleja Green, fruto de la apuesta de las periodistas, y amigas, Sara Carbonero e Isabel Jiménez por acercar la filosofía slowlife a sus clientas y consolidar la evolución de la marca creada en 2015.

Infobae ha podido hablar con ambas comunicadoras durante el evento inaugural, celebrado el 21 de mayo en formato meet and greet con sus clientas, en el que la firma ha presentado además una exclusiva línea de bisutería fina en plata, reflejando su estrategia de diversificación de catálogo. El establecimiento abierto en Moraleja Green ocupa 85 metros cuadrados y se suma a las seis aperturas consecutivas realizadas por Slowlove en el último año, fortaleciendo la expansión de la marca en ciudades como Granada, Valencia, Almería y Las Palmas.

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Además, la tienda de Madrid inaugura la primera colección de bisutería fina de Slowlove, pensada para complementar los estilismos con piezas de plata de inspiración folk y un enfoque en la durabilidad y la versatilidad. La apertura, más allá de su vertiente comercial, ha supuesto el primer encuentro directo entre las responsables creativas y la comunidad de seguidoras que ha acompañado a la marca desde sus inicios.

Las periodistas y empresarias Sara Carbonero e Isabel Jiménez revelan cómo gestionan su marca de moda, 'Slowlove'. Explican las decisiones más serias que tuvieron que tomar para hacer crecer el negocio y cómo mantienen la esencia creativa del proyecto.

El negocio de Sara Carbonero e Isabel Jiménez

El espacio, diseñado bajo el concepto constructivo propio de la casa, materializa la filosofía de Sara Carbonero e Isabel Jiménez en cada detalle y busca transmitir una atmósfera de calma e inspiración con una disposición contemporánea y luminosa. Slowlove enmarca esta apertura en una estrategia de negocio ambiciosa, orientada a redefinir su presencia a lo largo de distintas ciudades y a ampliar los segmentos de mercado que aborda.

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Durante la jornada inaugural, Isabel Jiménez ha detallado para Infobae y otros medios el momento en que las socias tuvieron que afrontar la profesionalización del negocio y la entrada de un grupo inversor: “La parte negocio, quizás donde sí que teníamos que tomar decisiones más en serio, fue toda la primera parte de crecer, de tomar decisiones: teníamos que buscar o un fondo de inversión o un grupo que nos impulsase, nos llevase a otro sitio”.

Cuando la marca empezó a crecer Jiménez se preguntó junto a su amiga hasta donde llegar: “Teníamos que decidir si seguíamos, no seguíamos y qué queríamos hacer en el futuro. En esas decisiones nos ponemos como muy en nuestro papel y muy serias a nivel empresarias”. Sin embargo, con la llegada de Tendam la cosa cambió: “Es verdad que ahora estamos en una parte muy bonita que saca nuestra parte más creativa y yo creo que ahora es otra peli completamente diferente”.

Sara Carbonero, en la inauguración de Slowlove en Madrid (Europa Press)
Sara Carbonero, en la inauguración de Slowlove en Madrid (Europa Press)

Los comienzos de Slowlove

Por su parte, Sara Carbonero ha recordado los inicios humildes de la marca y el salto dado gracias al respaldo empresarial: “En 2015, cuando empezamos, esto era una cosa muy pequeñita, una startup, como bien dice Isa, y poquito a poco y gracias a Tendam, pues mira, hemos conseguido este gran sueño de estar aquí“.

En referencia al proceso de delegar tras la entrada de Tendam en el accionariado, Isabel Jiménez está conforme con el resultado: “Yo creo que al final hubo un respeto absoluto a la esencia. El equipo es el que era cuando estaba con nosotras y se han adaptado un poco al modo de trabajar más loco que teníamos nosotras, que al revés”.

La sintonía de Isabel Jiménez y Sara Carbonero

La gestión y la creatividad han evolucionado paralelamente, tal y como nos ha explicado Isabel Jiménez: en la primera etapa, los roles de ambas estaban claramente diferenciados, con Sara Carbonero centrada en la esfera creativa y de moda, y la presentadora de Informativos Telecinco en la gestión y la estrategia empresarial. Actualmente, la confianza en el equipo de Tendam ha abierto el proceso de creación y propuesta para ambas fundadoras, quienes continúan aportando su visión particular.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en imagen de archivo (Europa Press)
Sara Carbonero e Isabel Jiménez en imagen de archivo (Europa Press)

La sintonía entre las socias se extiende más allá del mundo empresarial, como nos ha desvelado Sara Carbonero. La periodista ha rememorado el descubrimiento de afinidades durante sus primeros encuentros tras conocerse en televisión: “A mí me sorprendió mucho cuando por primera vez me invita a su cumpleaños y yo me esperaba una fiesta a lo mejor de gente muy famosa y me encuentro a sus amigos de toda la vida. Claro, yo vi aquello y dije: ‘Si son como mi gente’”.

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