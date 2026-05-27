Precio de la luz en España este jueves

La tarifa de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El precio de luz en España se modifica constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este jueves 28 de mayo, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 28 de mayo

Precio de media: 75.08 euros por megavatio hora

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Precio máximo: 165.25 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

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La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.97 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 107.45 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.38 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 104.36 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.0 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 113.75 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 128.46 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 121.9 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94.87 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 38.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 7.08 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.19 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.68 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.85 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 20.19 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.31 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.45 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 139.12 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 165.25 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 148.51 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 132.22 euros por megavatio hora.