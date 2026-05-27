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El calor de verano irrumpe en mayo, batiendo récords en España, Reino Unido y Francia

Detrás de estas altas temperaturas inusuales para la época se encuentra una “potente dorsal” que domina Europa Occidental y eleva de forma notable el mercurio en la región

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Viandantes se protegen del sol en Málaga. (Álex Zea / Europa Press)
Viandantes se protegen del sol en Málaga. (Álex Zea / Europa Press)

El mes de mayo aún no ha terminado y España ya registra temperaturas veraniegas, valores que pueden rozar los 40 grados en algunos puntos del suroeste, y que se mantendrán hasta al menos mediados de la próxima semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Reino Unido y Francia también han alcanzado récords de temperatura para un mes de mayo, de acuerdo a sus servicios meteorológicos, y es que detrás de estos valores excepcionales se encuentra una “potente dorsal” que domina Europa Occidental y eleva de forma notable las temperaturas en la región.

Las dorsales son áreas de alta presión en superficie y en la troposfera, con un “doble efecto” que favorece la persistencia del calor, según ha explicado este miércoles Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Por un lado, generan una atmósfera estable y sin apenas viento, lo que permite que el sol caliente intensamente la superficie. El calor queda atrapado y las temperaturas se mantienen elevadas o incluso aumentan con el paso de los días, informa Europa Press.

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Por otro, ha indicado Del Campo, destaca el papel de la subsidencia, un fenómeno donde el aire desciende desde las capas altas y se comprime al acercarse al suelo, generando un aumento extra de la temperatura. En una dorsal tan intensa como la que domina ahora Europa Occidental, este proceso resulta especialmente marcado y multiplica el calor acumulado en la región.

Cifras de récord

En España, el observatorio de Igueldo (San Sebastián) registró el 25 de mayo una temperatura mínima de 24,5ºC, récord absoluto para este mes en casi un siglo de datos. En el aeropuerto de Santander, con registros desde 1954, se alcanzaron 37,1ºC, la cifra más alta para mayo desde 1964. Este observatorio ha superado los 30ºC en cinco días de 2026, cuando el máximo anterior entre enero y mayo era de dos jornadas, ha recordado el portavoz de Aemet.

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El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

En Reino Unido, se ha registrado provisionalmente una noche tropical y tres días consecutivos con récords de temperatura máxima o mínima para mayo. En Camborne, al sur del país, la temperatura nocturna no bajó de 21,4ºC, mientras que en Heathrow y el Real Jardín Botánico de Kew se alcanzaron los 35ºC, superando los máximos históricos del mes.

Francia, por su parte, anotó el martes una temperatura media de 24,8ºC a nivel nacional, la más alta conocida en mayo. Las máximas en muchas regiones superan en 10 a 15ºC los valores habituales para estas fechas. Se han batido récords en múltiples estaciones, como los 35,8ºC en La Roche-sur-Yon y los 35,6ºC en Niort. Según Météo France, la situación apenas variará esta semana y se esperan temperaturas excepcionales para la época en la mayor parte del país, con episodios ocasionales de calor extremo.

(Con información de Europa Press)

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