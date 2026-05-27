España

Los españoles creen que Vox y el PSOE son los partidos que utilizan más bulos y desinformación

Las cifras muestran una demanda social amplia para endurecer la regulación y sanción sobre quienes difunden informaciones engañosas, además de exigir mayor control a las plataformas digitales para frenar la propagación de noticias falsas

Guardar
Google icon
El líder de VOX, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados. (Carlos Luján / Europa Press)
El líder de VOX, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados. (Carlos Luján / Europa Press)

Uno de cada diez españoles cree hay partidos políticos que difunden bulos, noticias falsas y manipulan vídeos e imágenes. El dato se extrae del estudio ‘Desinformación y humor’ que ha publicado este miércoles el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los que más caerán en estas prácticas, a ojos de los encuestados, son Vox y el PSOE. Al partido de Santiago Abascal, con un 34,2%, y al que lidera Pedro Sánchez con el 23,7% le siguen de lejos el PP (7,7%), Podemos (1,4%) y Se Acabó la Fiesta (0,4%).

No obstante, la desinformación no se percibe como una cuestión de partidos aislados, sino como una dinámica extendida a todo el espectro político. Un 20,3% de las personas consultadas, preguntadas solo entre quienes creen que existe manipulación por medios partidistas, responde que “todos” los partidos incurren en prácticas de desinformación.

PUBLICIDAD

Redes sociales y códigos obligatorios

La presión social sobre la implicación de las plataformas digitales es abrumadora. El 88% piensa que estas plataformas—Facebook, Instagram, X u otras—deberían estar obligadas por ley a seguir un código de principios contra la desinformación, y solo una minoría (10,3%) cree que ese cumplimiento debería ser voluntario o innecesario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este miércoles, en el pleno del Congreso, al dueño de X, Elon Musk, al que ha acusado de "destruir la salud mental" de los ciudadanos y más concretamente de los jóvenes y ha avisado de que "hay que tomar el control de las redes sociales porque se está haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente de la gente joven". (Fuente: Congreso)

Este diagnóstico se extiende a la circulación de bulos en otros ámbitos. Seis de cada diez españoles aseguran que la política es el campo donde más abunda la desinformación (61,2%), mientras sanidad, economía y ciencia figuran muy por debajo. Aun así, uno de cada seis encuestados cree que la desinformación afecta a todas las esferas por igual.

PUBLICIDAD

Pese a la idea de que los bulos nos rodean, los españoles muestran un comportamiento prudente en la recepción y redifusión de información: solo un 0,9% admite reenviar contenidos de actualidad “siempre” por mensajería instantánea sin comprobar su veracidad, aunque un 5,6% lo hace “casi siempre”. La inmensa mayoría se abstiene o apenas lo hace (25,4% “casi nunca” y 62,3% “nunca”).

Los efectos sociales de la desinformación

La ciudadanía percibe un impacto directo de los bulos en la manipulación de la opinión pública (56% “mucho”, 34,9% “bastante”), en la polarización política (52,7% “mucho”, 33,8% “bastante”) y en los conflictos sociales y la erosión institucional. Además, el 44,5% considera que la desinformación incita “mucho” al odio hacia inmigrantes y un 41,7% opina que trivializa la violencia de género. Estas posiciones muestran que la preocupación social rebasa ampliamente el escenario político para instalarse en el terreno de la convivencia diaria.

La amenaza de la desinformación alcanza a áreas como la convivencia pacífica (44,9% la ve “muy amenazada”), la seguridad ciudadana (38,5%), el medio ambiente (31,6%) y, en menor medida, la salud pública y la protección de los ciudadanos.

Sentido del humor, límites y autocensura

El análisis del humor y su función social convive con una percepción restrictiva. Aunque el 93,6% se describe a sí mismo como una persona con sentido del humor y el 90,8% atribuye esa cualidad a los españoles en general, solo el 11,1% considera que en España existe libertad total para bromear sobre cualquier tema. Un 24,4% cree que se puede hablar “en general” de cualquier asunto, pero el grueso de la sociedad admite limitaciones claras: el 38,5% depende del tema y un 24,8% evalúa que la libertad es “mucho más limitada” que hace diez años.

El humor irónico y sarcástico domina las preferencias (56,5% como primera opción, 74,7% sumando segunda elección), muy por delante del humor absurdo (44,1% en total) o el político. Sin embargo, el 38,4% opina que el humor debe tener límites infranqueables y un 44,4% admite restricciones “en algunos casos”. Estas barreras subjetivas dan lugar a la autocensura: el 13,3% ha dejado de contar chistes por miedo “muchas veces” y un 43,5% “algunas veces”.

Al abordar temas sensibles, la sociedad evidencia su incomodidad: el humor sobre inmigrantes, género, religión o política molesta “mucho o bastante” a más de la mitad de los encuestados, con máximos en inmigrantes (53,1%) y género (52%).

Temas Relacionados

Redes SocialesVoxPSOEPolítica EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guía Michelin elige Huesca, la provincia con más estrellas por habitante de España, para su próxima gala en noviembre de 2026

La gala en la que se darán a conocer las estrellas correspondientes a 2027 se celebrará el 24 de noviembre en el Palacio de Congresos de Huesca

La Guía Michelin elige Huesca, la provincia con más estrellas por habitante de España, para su próxima gala en noviembre de 2026

Precio de la luz en España este jueves

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este jueves

La zona que protegen los ‘burros bomberos’ en Doñana lleva una década sin incendios, pero el proyecto “sigue sin apoyo de la Junta de Andalucía”

Los animales desbrozan durante 8 horas al día el terreno, lo que ayuda a prevenir incendios y al cuidado de la biodiversidad

La zona que protegen los ‘burros bomberos’ en Doñana lleva una década sin incendios, pero el proyecto “sigue sin apoyo de la Junta de Andalucía”

Murcia aprueba su ley contra las agresiones a sanitarios: hasta 600.000 euros de multa por insultar o atacar

El Ministerio de Sanidad registró más de 18.500 agresiones a sanitarios en 2025

Murcia aprueba su ley contra las agresiones a sanitarios: hasta 600.000 euros de multa por insultar o atacar

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

Un informe de Fedea constata que los extracomunitarios con menos de tres años de residencia tienen hasta 12 puntos más de probabilidad de trabajar los sábados que los nacidos en España

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Pedro Sánchez insiste en que las actuaciones de la UCO en Ferraz son “requerimientos” y descarta convocar elecciones “por interés partidista”

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

La UCO entra en las sedes del PSOE y la Guardia Civil para buscar información sobre Leire Díez: imputan a Cerdán, Zarrías y la gerente del partido

ECONOMÍA

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas