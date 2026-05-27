Evacúan a Ivonne Reyes de ‘Supervivientes’ tras lesionarse en una prueba y suspenden la señal en directo

La continuidad de Ivonne en el reality queda pendiente de los resultados médicos (Telecinco)

El accidente de Ivonne Reyes durante la última prueba de recompensa de Supervivientes 2026 ha obligado a la organización a interrumpir temporalmente la emisión desde Honduras y precipitar su evacuación médica en directo. La concursante ha sufrido una caída tras lanzarse al agua, lo que le ha provocado un fuerte dolor en la pierna.

El equipo médico del programa ha determinado evacuar a Ivonne Reyes de la playa en la que se encontraba compitiendo para someterla a pruebas médicas que permitan descartar lesiones graves. La organización ha informado que, hasta que se conozcan los resultados de dichas pruebas, no podrá confirmarse si la modelo continuará participando en el reality.

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“Las primeras informaciones del equipo médico es que han visto que se ha hecho daño en una pierna. Por eso, han decidido evacuarla y trasladarla (a una clínica) para hacerle todas las pruebas pertinentes. Seguiremos pendientes a los resultados de esas pruebas para saber si puede continuar en la aventura. Esperemos que sí”, ha declarado María Lamela durante la gala.

Prueba de obstáculos y protocolo de emergencia

La dinámica de la prueba consistía en un circuito de obstáculos en el mar, en el que los concursantes, organizados en equipos de tres, debían transportar un cofre con peso hasta la orilla y escalar una red vertical antes de lanzarse al agua.

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Ivonne Reyes, que formaba equipo con Aratz Lakuntza y Alvar Seguí, se ha lesionado precisamente al superar el tramo de la red y ejecutar el salto, tras el cual ha quedado paralizada en el agua y ha comenzado a gritar de dolor. El incidente ha motivado la activación inmediata del protocolo de emergencia, la detención de la prueba y la suspensión de la señal en directo con Honduras.

El salto tras superar la red provoca la lesión en la pierna de la concursante (Telecinco)

Tras el accidente, la organización ha priorizado la atención médica de la concursante, deteniendo la prueba y la emisión en directo hasta que el equipo sanitario ha podido intervenir. La gravedad del percance no ha sido captada con precisión por las cámaras, pero todos los indicios apuntan a que se trata de una lesión seria en la pierna, a la espera de un diagnóstico concreto.

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El dolor se produjo después de un problema al atravesar la red y ejecutar el salto requerido para conseguir la recompensa de la semana. El equipo médico, tras una primera valoración, ha considerado necesario evacuar a Ivonne y mantenerla bajo observación mientras se le realizan pruebas para valorar la extensión de la lesión.

Mientras tanto, la prueba ha continuado y el equipo de la modelo ha logrado la victoria, aunque con un ambiente marcado por la preocupación. Sus compañeros han manifestado públicamente su reconocimiento hacia Ivonne y le han dedicado la recompensa obtenida, expresando su deseo de que pueda reincorporarse.

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Ion Aramendi y María Lamela actualizan a la audiencia tras el incidente en la prueba (Telecinco)

Aratz y Alvar han celebrado el triunfo en la prueba resaltando la aportación de su compañera: “Hemos hecho el juego por ella. Por Ivonne”, aseguraron tras ganar el chuletón y las patas fritas otorgadas al equipo ganador.

La presentadora María Lamela y el conductor de la gala, Ion Aramendi, han mantenido a los espectadores informados en todo momento, insistiendo en que la concursante estaba recibiendo “todas las pruebas necesarias para evaluar su estado de salud y cómo está esa pierna”. Según el parte médico provisional transmitido, la continuidad de Ivonne en el concurso depende del resultado de los exámenes realizados en la clínica a la que ha sido trasladada.

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Ruptura entre Claudia y Alvar

Más allá del accidente, la noche ha estado marcada por el enfrentamiento entre Claudia Chacón y Alvar Seguí, una de las disputas más intensas vividas en la edición. Claudia ha reaccionado con ira al descubrir que su hasta ahora amigo la había nominado valiéndose del poder del “tridente dorado”, considerado clave en el desenlace de las alianzas a pocas semanas de la final.

Claudia acusa a Alvar de traición durante la gala en directo (Telecinco)

Durante el directo, Claudia ha acusado a Alvar de “falso”, “estratega” y “traicionero”, subrayando que la situación suponía una ruptura definitiva de cualquier vínculo personal entre ambos. “Me da vergüenza, que valoren la persona que eres. Te querías beneficiar de mí, hablaste fatal de Alba. Ha puesto verde a todo el mundo de aquí”, ha manifestado la concursante, incapaz de disimular la decepción por sentirse traicionada.

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Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El ambiente en el plató se ha tensado aún más tras los gritos de Claudia y los abucheos del público, mientras otros concursantes, como Alba Paul y Darío Linero, se sumaban a las críticas contra Alvar, cuestionando su sinceridad y sus estrategias dentro del juego. Alvar, por su parte, ha intentado defenderse durante la ceremonia de salvación, argumentando que sus decisiones respondían a la dinámica del concurso y no a cuestiones personales.