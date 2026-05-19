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La última salvación sacude ‘Supervivientes’ y deja en riesgo a los concursantes más fuertes

La unificación de equipos y el estrecho margen en la votación aumentan la tensión entre los nominados principales

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Claudia Chacón refuerza su posición tras recibir el mayor apoyo del público
Tres de los concursantes más destacados enfrentan el riesgo de expulsión en la próxima gala (Supervivientes)

La última ceremonia de salvación celebrada en ‘Supervivientes 2026’ ha redefinido el equilibrio del reality, dejando en peligro de expulsión a tres de los concursantes más fuertes de la temporada: Alvar Seguí, Aratz Lakuntza y Gerard Arias. Por el contrario, Claudia Chacón ha sido la única nominada salvada por la audiencia, consolidando su favoritismo en una gala caracterizada por la tensión y la igualdad de apoyos.

En la ceremonia emitida este martes en ‘Tierra de Nadie’, los resultados de la votación de la audiencia han presentado cifras muy ajustadas: Claudia Chacón ha obtenido el 38,8% de los votos, seguida de Gerard Arias (30,3%), Alvar Seguí (22,5%) y Aratz Lakuntza (8,4%). Esta diferencia representa poco más de ocho puntos porcentuales entre los dos concursantes con mayor respaldo.

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La reciente unificación ha eliminado los antiguos equipos y ha obligado a los participantes a convivir en una única playa. Esta nueva dinámica, desprovista de alianzas fijas, ha intensificado las posteriores nominaciones.

Chacón consolida su favoritismo

A raíz de la expulsión de Almudena Porras, la siguiente ronda ha dejado fuera de peligro a la líder, Ivonne Reyes, pero ha situado en la cuerda floja a los cuatro perfiles que más peso tienen en la edición: Chacón, Seguí, Arias y Lakuntza. En la tradicional prueba del tobogán, cada corte de cuerda ha marcado el destino de los nominados, hasta que Claudia Chacón ha conseguido salvarse en una decisión ejecutada por María Lamela.

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La ceremonia celebrada en ‘Tierra de Nadie’ ha significado para Claudia Chacón un nuevo refuerzo de su posición ante el público. La concursante, conocida tanto por sus enfrentamientos como por haber sido la más nominada por sus compañeros, ha sido respaldada nuevamente como favorita para alcanzar la final.

Su capacidad para generar contenido y afrontar retos ha sido premiada por el público
A pesar de las polémicas, Claudia suma apoyos y se perfila como candidata a la final (Supervivientes)

El alto porcentaje de votos a su favor, obtenido frente a perfiles considerados favoritos por su resistencia física y protagonismo, evidencia un creciente apoyo popular pese a las polémicas y estrategias de la edición. Claudia Chacón ha subrayado su agradecimiento y emoción tras la salvación, destacando ante las cámaras: “No tengo palabras, son tantas emociones. Gracias por ayudarme, quiero llegar superlejos”.

La concursante, quien llegó al reality con una imagen controvertida por su paso previo por ‘La isla de las tentaciones’, ha demostrado que el público está premiando otros valores distintos a la supervivencia estricta, tales como la capacidad de generar contenidos y su disposición a enfrentar retos dentro del concurso, incluyendo la reciente penalización voluntaria de cortarse 20 centímetros de pelo.

Favoritos al borde de la expulsión

El desenlace de la ceremonia ha dejado a Aratz Lakuntza, Alvar Seguí y Gerard Arias como los candidatos a la expulsión más próxima, una circunstancia que precipitará un desenlace inesperado al eliminar a uno de los perfiles con mayor potencial para la final.

Los tres nominados destacan por su resistencia y protagonismo en el concurso
Aratz Lakuntza, Alvar Seguí y Gerard Arias se juegan la permanencia en la próxima expulsión (Supervivientes)

Todos ellos comparten características que los han identificado como favoritos: destacan por su resistencia, visibilidad en la convivencia y protagonismo en el desarrollo del formato. La permanencia de solo diez concursantes en la actual fase del concurso quedará reducida a nueve tras la próxima expulsión, aproximando a la audiencia a la resolución definitiva del reality.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La pérdida de uno de estos perfiles supondrá un cambio sustancial respecto a ediciones anteriores, donde la habilidad para la supervivencia había sido el rasgo más valorado por el público. Este giro recalca la incertidumbre que domina las semanas finales de esta edición.

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