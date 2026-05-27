España

La periodista Mara Torres en ‘Al cielo con ella’: “La SER no debería permitirse perder a alguien como Àngels Barceló”

La presentadora de ‘El Faro’, en Cadena SER, acuede al programa de Televisión española a modo de invitada

Guardar
Google icon
Mara Torres en 'Al cielo con ella'
La periodista acude al programa de RTVE

Tras la aparición (y actuación) de Luis Tosar en Al cielo con ella, la periodista Mara Torres ha acudido al programa conducido por Henar Álvarez. Durante su reaparición en RTVE, tras haber presentado las noticias de La 2 durante 12 años, Torres ha incidido en varios frentes abiertos en la actualidad: desde el reciente anuncio de no renovación de Àngels Barceló con Cadena SER hasta el triunfo en Cannes de Los Javis, o algo tan atemporal como la salud mental.

“La SER no debería permitirse perder a alguien como Àngels Barceló”, ha reivindicado la periodista. El tema ha salido a colación después de que Torres haya repasado brevemente sus ocho años al frente de El Faro, en la misma cadena de radio. “No están para perder a más gente”, ha bromeado entonces la presentadora. Volviendo al tema de su compañera de emisora, Mara Torres ha afirmado que Barceló “ha hecho el mejor Hoy por Hoy desde Iñaki Gabilondo”, quien empezó en 1986. El programa informativo, que también ha estado en manos de grandes voces radiofónicas como Carles Francino, Pepa Bueno o Gemma Nierga, llevaba desde 2019 con Barceló al frente.

PUBLICIDAD

Carlos Franganillo, en el boletín informativo de Cadena SER el martes 15 de octubre de 2024.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Henar ÁlvarezRTVETVECadena SERÀngels BarcelóTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Evacúan a Ivonne Reyes de ‘Supervivientes’ tras lesionarse en una prueba y suspenden la señal en directo

La organización mantiene en reserva la continuidad de la concursante hasta conocer los resultados de las pruebas médicas realizadas tras el accidente

Evacúan a Ivonne Reyes de ‘Supervivientes’ tras lesionarse en una prueba y suspenden la señal en directo

Rosalía, Leiva o Sanguijuelas del Guadiana: los triunfadores de la gala de Premios de la Academia de la Música

Ocho galardones para Rosalía en una edición marcada por la diversidad de géneros y homenajes a figuras históricas como Serrat

Rosalía, Leiva o Sanguijuelas del Guadiana: los triunfadores de la gala de Premios de la Academia de la Música

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 26 de mayo

Esta lotería lleva a cabo cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 26 de mayo

Luis Tosar confiesa cuál ha sido su papel más difícil, en ‘Al cielo con ella’: “Es como una fantasía rara”

El actor español acude como invitado al programa de RTVE conducido por Henar Álvarez, espacio en el que ha reconocido que su actuación en ‘Te doy mis ojos’ fue su representación más compleja

Luis Tosar confiesa cuál ha sido su papel más difícil, en ‘Al cielo con ella’: “Es como una fantasía rara”

Borja Iglesias, delantero centro de la selección española, critica a quien culpa a su pareja, la influencer María Valero, por fallar un gol

El futbolista gallego del Celta de Vigo ha sido seleccionado por Luis de la Fuente para competir en representación de España en la competición que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio

Borja Iglesias, delantero centro de la selección española, critica a quien culpa a su pareja, la influencer María Valero, por fallar un gol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

ECONOMÍA

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

DEPORTES

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”