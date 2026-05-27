La periodista Mara Torres en ‘Al cielo con ella’: “La SER no debería permitirse perder a alguien como Àngels Barceló”

La periodista acude al programa de RTVE

Tras la aparición (y actuación) de Luis Tosar en Al cielo con ella, la periodista Mara Torres ha acudido al programa conducido por Henar Álvarez. Durante su reaparición en RTVE, tras haber presentado las noticias de La 2 durante 12 años, Torres ha incidido en varios frentes abiertos en la actualidad: desde el reciente anuncio de no renovación de Àngels Barceló con Cadena SER hasta el triunfo en Cannes de Los Javis, o algo tan atemporal como la salud mental.

“La SER no debería permitirse perder a alguien como Àngels Barceló”, ha reivindicado la periodista. El tema ha salido a colación después de que Torres haya repasado brevemente sus ocho años al frente de El Faro, en la misma cadena de radio. “No están para perder a más gente”, ha bromeado entonces la presentadora. Volviendo al tema de su compañera de emisora, Mara Torres ha afirmado que Barceló “ha hecho el mejor Hoy por Hoy desde Iñaki Gabilondo”, quien empezó en 1986. El programa informativo, que también ha estado en manos de grandes voces radiofónicas como Carles Francino, Pepa Bueno o Gemma Nierga, llevaba desde 2019 con Barceló al frente.

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Carlos Franganillo, en el boletín informativo de Cadena SER el martes 15 de octubre de 2024.

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