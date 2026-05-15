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La fase unificada de ‘Supervivientes 2026’ comienza marcada por la expulsión más reñida hasta la fecha

La salida de uno de los concursantes provoca una fuerte reacción emocional y altera el equilibrio del grupo en el inicio de la nueva etapa

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Borja Silvia, pareja de Almudena, no logra contener el llanto en la Palapa
La expulsión de Almudena marca un antes y un después en la convivencia unificada de ‘Supervivientes 2026’ (Supervivientes)

La última gala de ‘Supervivientes 2026’ ha dejado uno de los momentos más intensos y emotivos de la temporada, tras producirse la expulsión más ajustada hasta la fecha. La audiencia ha decidido que Almudena Porras abandone el concurso justo antes de la esperada unificación de equipos, lo que ha desencadenado una reacción de gran carga emocional entre los concursantes, especialmente para quienes la consideran un referente dentro y fuera del reality.

En la gala del jueves 14 de mayo se ha impuesto un ambiente de tensión inusual. Por primera vez en la edición, los equipos se han fusionado, dando inicio a la fase de convivencia conjunta en Honduras tras setenta y un días de concurso.

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Entre los nominados que han quedado expuestos a la expulsión figuraban Almudena Porras, Alvar Seguí y Aratz Lakuntza. Después de que Claudia Chacón, habitual en las votaciones, fuese salvada por el público este martes, el duelo definitivo ha enfrentado a Almudena y Aratz.

Máxima igualdad

La votación ha reflejado una diferencia mínima: Aratz ha permanecido en el concurso con el 50,3% de los votos, mientras que Almudena ha quedado fuera con el 49,7%, un dato que pone de manifiesto la división entre los seguidores del programa.

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La expectación generada por la unificación ha elevado la trascendencia de esta expulsión, descrita como la “más dolorosa” por la propia Telecinco debido al perfil de los concursantes en riesgo. Mientras Alvar Seguí se presentaba como uno de los favoritos del público, enfrentándose a su primera nominación, y Aratz Lakuntza llegaba avalado por haber superado recientemente otro duelo de expulsión, Almudena Porras destacaba por haber sido salvada en numerosas ocasiones, apoyada como candidata a la victoria por los espectadores.

El emotivo mensaje de Almudena a Borja refleja la unión de la pareja en el concurso
Borja escucha atento el mensaje de cariño que Almudena le dedica antes de conocer el resultado (Supervivientes)

La resolución de este enfrentamiento se ha producido tras una serie de posicionamientos por parte de los compañeros que aportaron aún más tensión a la gala. Varios concursantes, entre ellos Claudia Chacón, Maica Benedicto, Darío Linejo e Ivonne Reyes, se han decantado por Aratz como posible expulsado, si bien el desenlace ha dependido completamente de la votación del público.

Al quedar confirmada la salvación de Alvar, el último duelo ha enfrentado directamente a Almudena y Aratz. Minutos antes de conocer el veredicto, ambos han dirigido sendos mensajes a sus respectivas parejas.

Almudena, acompañada por Borja Silvia —su pareja y también concursante—, ha declarado: “Aquí me he dado cuenta de que el amor se elige, no se necesita. He tenido que venir a Supervivientes para darme cuenta de que puedo yo sola. Has sido mi curita para el alma, mi ángel de la guarda. Gracias por estar en mi peor momento; nunca me ha pedido nada a cambio. De aquí, hasta el fin del mundo juntos”. Por su parte, Aratz ha expresado su afecto a su pareja con una mención más breve: “Que te quiero un montón, no sabes todo lo que he pensado en ti aquí. Eres la que me da fuerza”.

Despedida entre lágrimas

La lectura del resultado ha desatado un episodio de gran impacto emocional: Borja Silvia no ha podido contener las lágrimas, cayendo al suelo en medio de la Palapa, visiblemente afectado por la marcha de Almudena. La expulsada ha lamentado tanto la despedida como el hecho de perderse la recta final del concurso y dejar a su pareja completamente desolado.

La decisión ha supuesto para Almudena la expulsión inmediata y el retorno directo a España, sin posibilidad de acceder a segundas oportunidades. Antes de partir, la organización ha puesto en práctica la mecánica de “la última voluntad”, permitiendo a Almudena realizar una nominación extra y secreta.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La concursante expulsada ha manifestado: “Yo sabía que me iba, tenía esa certeza. Había algo que me decía que yo me iba”, frase pronunciada en pleno estado de abatimiento. Pese a todo, Almudena ha transmitido ánimos a Borja, agregando: “Te espero en casa. Quiero que seas mi ganador”. El cierre de la gala, con la salida de Almudena Porras, coincide con la llegada de la unificación y abre una nueva etapa en la convivencia de todos los concursantes.

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