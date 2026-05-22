El nuevo expulsado de ‘Supervivientes’ agradece su experiencia en una despedida cargada de emoción: “No es un sueño roto, es un sueño cumplido”

La eliminación de Gerard supone un giro en la dinámica del grupo en Honduras (Supervivientes)

El concurso ‘Supervivientes 2026′ ha dado un giro al concluir su última gala con la salida de uno de los concursantes más destacados, en una expulsión marcada por la tensión, la estrategia y el peso de las relaciones personales.

La decisión final, tomada por la audiencia tras una votación ajustada, ha dejado a los supervivientes y a la comunidad de seguidores sorprendidos, evidenciando que el margen de error es ahora inexistente en la recta final del reality de Telecinco.

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La eliminación semanal ha enfrentado a Gerard Arias y Aratz Lakuntza después de que Alvar Seguí fuese salvado por el público, obteniendo el porcentaje más elevado en la votación. La votación se ha resuelto con un respaldo del 61,4 % para Aratz y un 38,6 % para Gerard, una diferencia considerable respecto a eliminaciones previas en el concurso.

Rupturas y alianzas definen la recta final

Gerard Arias, considerado uno de los concursantes con mayor capacidad física y presencia en las dinámicas del grupo, ha sido finalmente el expulsado en una ceremonia que ha supuesto un punto de inflexión en la competición.

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Antes de la eliminación, los posicionamientos dentro del grupo han resultado determinantes. Cuatro compañeros —Maica, Claudia, Darío y Borja— se han mostrado contrarios a Aratz Lakuntza, justificando su postura por percibir contradicciones entre su discurso y su comportamiento en la isla.

El concursante fue el segundo salvado de la semana tras Claudia (Supervivientes)

Destaca la posición de Borja Silva, quien tras semanas de cercanía con Aratz se ha sentido decepcionado por su decisión de priorizar la comida sobre el liderazgo durante la mesa de las tentaciones, una actitud que no esperaba en alguien considerado ambicioso por los collares de líder.

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El paso de Gerard Arias por el concurso ha estado marcado por logros y por relaciones complejas en la convivencia. Ha sido el único concursante capaz de pescar el pez dorado, después de superar la cifra de 100 peces durante la aventura, lo que le ha conferido un estatus de superviviente ejemplar. No obstante, el público ha sopesado no solo el rendimiento, sino también las estrategias y las afinidades personales en una fase en la que las segundas oportunidades han dejado de existir.

A pesar de las polémicas, Claudia suma apoyos y se perfila como candidata a la final (Supervivientes)

El desenlace se ha producido tras la clásica salvación semanal, que en esta ocasión ha correspondido, por enésima vez, a Claudia Chacón, candidata constante a la victoria después de acumular el mayor apoyo del público.

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La salvación de Claudia el pasado martes dejó en la cuerda floja a Gerard, Aratz y Alvar, siendo este último el primero en confirmarse como salvado. Así, el duelo final ha enfrentado a Gerard y Aratz, dos concursantes que, pese a la tensión del momento, se han mantenido cercanos y han hecho pública la buena relación forjada durante su estancia en Honduras.

Una nominación secreta

El momento de la expulsión ha estado precedido por mensajes de aceptación y afecto. Gerard Arias ha manifestado: “Supervivientes siempre ha sido mi sueño. No me creo todavía que esté aquí”, para añadir que aceptaría la decisión de la audiencia. Aratz Lakuntza, por su parte, ha pedido a los espectadores continuar en la competición para seguir superándose a sí mismo. Las despedidas finales entre ambos han estado marcadas por la emoción, llegando incluso Aratz a las lágrimas.

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Antes de abandonar la isla, Gerard ha aprovechado para despedirse de dos de sus grandes apoyos: Maica Benedicto y Claudia Chacón. Aunque con Maica ha vivido desavenencias durante el concurso, ha aprovechado la ocasión para subrayar el valor de su amistad y dejar clara su preferencia como ganadora: “En las mejores familias también se discute, y para mí Maica sigue siendo mi amiga y, si me voy, que se enteren todos mis seguidores, que ella es mi ganadora”, ha afirmado.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Sobre Claudia, ha destacado su generosidad y bonhomía, incluso tras haber compartido alguno de los conflictos más notorios de la edición. La salida de Gerard Arias ha supuesto la activación de uno de los mecanismos menos habituales del programa: la ‘última voluntad’. Gracias a esta prerrogativa, Gerard ha podido otorgar una nominación extra y secreta a uno de sus compañeros, eligiendo a Ivonne Reyes para recibir este punto adicional antes de regresar a España.

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El propio Gerard ha expresado su satisfacción por su trayectoria al despedirse del equipo de Supervivientes: “No es un sueño roto, es un sueño cumplido. He llegado hasta aquí y me he demostrado a mí mismo que puedo hacer fuego, pescar, coger leña y hacer de todo”, ha declarado con orgullo. Del mismo modo, ha afirmado sentirse agradecido por la “familia” construida durante su paso por Honduras.

Las consecuencias inmediatas de esta expulsión afectan tanto a la dinámica interna del grupo como a la percepción de la audiencia: ningún favorito está ya a salvo, los valores apreciados por el público pueden cambiar de una gala a otra, y la unificación de los supervivientes endurece las condiciones y convierte cada expulsión en un proceso irreversible.

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