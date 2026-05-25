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El robo de Claudia, la noria infernal y la nueva lista de nominados: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes’

El programa de Telecinco afronta sus días más tensos en una cuenta atrás cada vez más cerca

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Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La última gala de Supervivientes, presentada por Sandra Barneda, dejó una de las noches más tensas y agitadas de la edición. La emisión de Conexión Honduras estuvo marcada por las discusiones internas, un inesperado giro en las nominaciones y una de las pruebas más exigentes del formato, la ya legendaria noria infernal, que acabó haciendo historia con un duelo de máxima resistencia.

Sin embargo, el gran foco de conflicto tuvo nombre propio: Claudia Chacón. La concursante terminó en el centro de todas las miradas después de que la organización sacara a la luz el robo de comida que llevaba días generando sospechas entre los supervivientes. La situación provocó un auténtico terremoto en la convivencia y abrió una profunda división dentro del grupo.

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Todo comenzó tras la desaparición de una crema de pistacho que compartían Claudia y Maica Benedicto, una de sus principales aliadas en Honduras. Molesta por lo sucedido y convencida de que algunos compañeros habían actuado de mala fe, Claudia decidió tomarse la justicia por su mano. Aprovechando la noche y mientras el resto dormía, cogió una lata de fruta de la dotación común y se la comió a escondidas.

Las imágenes emitidas durante el programa mostraron a la concursante ocultándose detrás de la letrina mientras consumía el alimento en secreto. La escena dejó atónitos tanto a los participantes como al público en plató. Muchos de sus compañeros, que hasta ese momento dudaban de las acusaciones, cambiaron completamente de opinión tras ver la secuencia.

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Claudia, en el centro de la polémica

Darío Linero fue uno de los más sorprendidos. “Yo tenía la esperanza con ella… ¿qué necesidad?”, lamentó tras descubrir el vídeo. También Alba cargó duramente contra la actitud de Claudia y criticó el miedo que existe dentro del grupo a enfrentarse a ella. “Como amenaza a la primera de cambio cuesta confrontarla”, aseguró.

La reacción más contundente llegó por parte de José Manuel Soto, que no ocultó su indignación: “Me parece que estamos jodidos porque tenemos una ladrona a bordo que disfruta haciéndonos rabiar”. Las palabras del concursante reflejaron el clima de crispación que se instaló inmediatamente en la playa.

Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Lejos de mostrarse arrepentida, Claudia defendió su comportamiento y sorprendió a todos con un discurso desafiante. “Me parece una travesura, me ha parecido gracioso”, afirmó ante sus compañeros. Aunque admitió sentir cierto pesar por quienes se habían visto afectados indirectamente, dejó claro que no piensa cambiar de actitud. “Esto va a ser la guerra”, sentenció después de que el grupo debatiera posibles castigos para ella.

Sandra Barneda decidió dejar en manos de los supervivientes la decisión sobre las consecuencias que debía afrontar la concursante. La discusión evidenció la fractura interna existente en el grupo. Algunos apostaban por dejarla sin parte de la comida común, mientras otros advertían de que eso podría empeorar todavía más la situación y provocar nuevos robos.

La prueba más dura de ‘Supervivientes’

La tensión convivió con otro de los momentos más espectaculares de la noche: la prueba de la noria infernal. El reto, considerado uno de los más emblemáticos y duros de la historia del reality, enfrentó a Aratz Lakunza y Alvar Seguí después de que ambos superaran las pruebas clasificatorias previas.

Suspendidos sobre el mar y aferrados únicamente a la estructura metálica mientras esta giraba cada vez más rápido, los dos concursantes protagonizaron un duelo épico que terminó batiendo un récord histórico en el programa. Ambos resistieron 22 minutos, una marca jamás alcanzada en esta prueba.

La victoria final fue para Alvar, que consiguió hacerse con el llamado tridente dorado, una ventaja estratégica con capacidad para alterar por completo el rumbo de las nominaciones. El concursante debía elegir entre disfrutar de una barbacoa con sus compañeros, guardar el privilegio para otro momento o utilizarlo inmediatamente para modificar la lista de nominados.

Alvar y Aratz en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Alvar y Aratz en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Nueva lista de nominados

Alvar no dudó demasiado y decidió salvar a Aratz, con quien acababa de compartir el durísimo reto. “A estas alturas es complicado estar nominado”, explicó antes de tomar la decisión. El propio Aratz agradeció el gesto públicamente y reconoció que había sido un acto de compañerismo.

Pero el movimiento no quedó ahí. Para sustituir a Aratz en la lista, Alvar tuvo que señalar a otro compañero y finalmente optó por Claudia Chacón, muy marcada ya por la polémica de la noche. “Me está siendo muy complicado nominar, pero con lo mal que se ha portado con esto de la lata era la opción más fácil”, justificó.

Así, la lista definitiva de nominados quedó formada por Borja Silva, Claudia Chacón, Darío Linero y José Manuel Soto, que se jugarán la expulsión esta semana. Un vuelco inesperado que dejó claro que, en los Cayos Cochinos, cualquier conflicto puede cambiar el rumbo del concurso en cuestión de minutos.

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