Cuatro comportamientos de los padres y madres que indican que tienen carencias emocionales, según un psicólogo

El psicólogo Alfonso Navarro explica cuatro comportamientos que suelen tener los padres y madres con heridas emocionales. (Magnific)

En muchas familias, los conflictos no aparecen de golpe ni responden siempre a grandes problemas. A menudo nacen en los pequeños gestos cotidianos: discusiones repetidas, reproches constantes o la sensación de que la convivencia se vuelve cada vez más tensa. En la adolescencia, cuando los hijos empiezan a reclamar independencia y a construir su propia identidad, esas dinámicas suelen hacerse todavía más visibles.

No siempre se trata de actitudes conscientes o de una voluntad de hacer daño. Muchas formas de relacionarse se aprenden con el tiempo, a partir de experiencias pasadas, modelos familiares o inseguridades personales que terminan trasladándose a la crianza. Padres y madres intentan proteger, acompañar o educar, pero en ocasiones algunas conductas acaban generando distancia emocional dentro del hogar.

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El psicólogo especializado en adolescentes y familia Alfonso Navarro (@alfonsopsicologia en TikTok) analiza cuatro comportamientos frecuentes en madres y padres que, según explica, “muchas veces nacen de sus propias carencias emocionales”. El experto advierte de que detrás de estas actitudes no suele haber maldad, sino heridas emocionales y dificultades para gestionar el crecimiento de los hijos.

De la necesidad de control al victimismo

Uno de los comportamientos más comunes es el exceso de control. Navarro describe el caso de “madres que necesitan saberlo todo constantemente: con quién está, qué hace, qué piensa, qué siente”. Esta necesidad de supervisión permanente suele intensificarse precisamente cuando el adolescente empieza a reclamar más espacio personal. “Y cuando el adolescente empieza a pedir independencia, la madre se angustia y aprieta todavía más”, señala.

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Los conflictos en las familias a veces se corresponden con ciertos comportamientos de los adultos. (Freepik)

Ese control, aunque muchas veces se interpreta como preocupación o protección, puede terminar provocando el efecto contrario. La vigilancia constante genera sensación de desconfianza y dificulta que el adolescente desarrolle autonomía emocional. El conflicto aparece entonces como una respuesta a la necesidad natural de separarse progresivamente del núcleo familiar.

Otro de los patrones que destaca el psicólogo es la generación de culpa dentro de la relación familiar. Son frases habituales que aparecen en muchas discusiones cotidianas: “Pero con todo lo que hago yo por ti” o “Después de todo lo que yo sacrifico”. Estas expresiones, según explica Navarro, no siempre nacen desde la manipulación consciente. “No es que haya una maldad, es que hay una necesidad continua de sentirse querida o valorada”.

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La búsqueda de reconocimiento afectivo puede convertir determinadas conversaciones en un intercambio de reproches emocionales. El hijo deja entonces de percibir el apoyo como algo desinteresado y empieza a sentir que debe compensar constantemente el esfuerzo de sus padres. Una dinámica que puede generar frustración y desgaste emocional en ambas partes.

El tercer comportamiento señalado por el experto es el victimismo. Navarro habla de “la sensación de que siempre es la persona que más sufre, la incomprendida o la que da todo por los demás”. El problema aparece cuando esa actitud desplaza el peso emocional hacia los hijos. “Y sin darse cuenta, coloca al hijo en una posición de tener que estar pendiente o cuidar emocionalmente de ella o de él”.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En estos casos, muchos adolescentes terminan asumiendo responsabilidades emocionales que no les corresponden. La relación familiar se invierte parcialmente y el hijo acaba actuando como sostén emocional del adulto, lo que puede generar ansiedad, culpa o dificultades para poner límites.

La crítica continua completa los cuatro comportamientos analizados por el especialista. “Nada es suficiente, siempre hay algo que corregir o que se puede hacer mejor”, explica Navarro. Detrás de esa exigencia permanente suele existir una forma de relacionarse aprendida durante años. “Y muchas veces eso nace de una persona que aprendió a relacionarse a través de la exigencia y no desde la validación emocional”.

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El psicólogo insiste en que comprender el origen de estas conductas resulta fundamental para poder modificarlas. “Que te comportes así no significa que seas una mala madre o padre”, aclara. Según explica, detrás de muchas de estas actitudes “lo que hay son heridas emocionales, miedo al abandono, necesidad de sentirse importante o dificultad para gestionar que el hijo crezca y acabe siendo independiente”.

Navarro recuerda además que la adolescencia no solo transforma a los hijos, sino también a los propios padres. “La adolescencia también remueve muchísimo a los padres”, afirma. “Cuando entendemos de dónde vienen estos comportamientos, es mucho más fácil empezar a cambiarlos”.

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