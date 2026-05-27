España

Cuatro comportamientos de los padres y madres que indican que tienen carencias emocionales, según un psicólogo

El especialista en adolescentes y familias Alfonso Navarro indica que estas dinámicas se deben muchas veces a heridas emocionales o dificultad para gestionar el crecimiento del hijo

Guardar
Google icon
Una niña aparece en primer plano con la cabeza escondida en sus rodillas, sentada en el suelo. Al fondo su madre aparece sentada en el sofá con semblante enfadado
El psicólogo Alfonso Navarro explica cuatro comportamientos que suelen tener los padres y madres con heridas emocionales. (Magnific)

En muchas familias, los conflictos no aparecen de golpe ni responden siempre a grandes problemas. A menudo nacen en los pequeños gestos cotidianos: discusiones repetidas, reproches constantes o la sensación de que la convivencia se vuelve cada vez más tensa. En la adolescencia, cuando los hijos empiezan a reclamar independencia y a construir su propia identidad, esas dinámicas suelen hacerse todavía más visibles.

No siempre se trata de actitudes conscientes o de una voluntad de hacer daño. Muchas formas de relacionarse se aprenden con el tiempo, a partir de experiencias pasadas, modelos familiares o inseguridades personales que terminan trasladándose a la crianza. Padres y madres intentan proteger, acompañar o educar, pero en ocasiones algunas conductas acaban generando distancia emocional dentro del hogar.

PUBLICIDAD

El psicólogo especializado en adolescentes y familia Alfonso Navarro (@alfonsopsicologia en TikTok) analiza cuatro comportamientos frecuentes en madres y padres que, según explica, “muchas veces nacen de sus propias carencias emocionales”. El experto advierte de que detrás de estas actitudes no suele haber maldad, sino heridas emocionales y dificultades para gestionar el crecimiento de los hijos.

De la necesidad de control al victimismo

Uno de los comportamientos más comunes es el exceso de control. Navarro describe el caso de “madres que necesitan saberlo todo constantemente: con quién está, qué hace, qué piensa, qué siente”. Esta necesidad de supervisión permanente suele intensificarse precisamente cuando el adolescente empieza a reclamar más espacio personal. “Y cuando el adolescente empieza a pedir independencia, la madre se angustia y aprieta todavía más”, señala.

PUBLICIDAD

Las consecuencias de tener unos padres emocionalmente inestables
Los conflictos en las familias a veces se corresponden con ciertos comportamientos de los adultos. (Freepik)

Ese control, aunque muchas veces se interpreta como preocupación o protección, puede terminar provocando el efecto contrario. La vigilancia constante genera sensación de desconfianza y dificulta que el adolescente desarrolle autonomía emocional. El conflicto aparece entonces como una respuesta a la necesidad natural de separarse progresivamente del núcleo familiar.

Otro de los patrones que destaca el psicólogo es la generación de culpa dentro de la relación familiar. Son frases habituales que aparecen en muchas discusiones cotidianas: “Pero con todo lo que hago yo por ti” o “Después de todo lo que yo sacrifico”. Estas expresiones, según explica Navarro, no siempre nacen desde la manipulación consciente. “No es que haya una maldad, es que hay una necesidad continua de sentirse querida o valorada”.

La búsqueda de reconocimiento afectivo puede convertir determinadas conversaciones en un intercambio de reproches emocionales. El hijo deja entonces de percibir el apoyo como algo desinteresado y empieza a sentir que debe compensar constantemente el esfuerzo de sus padres. Una dinámica que puede generar frustración y desgaste emocional en ambas partes.

El tercer comportamiento señalado por el experto es el victimismo. Navarro habla de “la sensación de que siempre es la persona que más sufre, la incomprendida o la que da todo por los demás”. El problema aparece cuando esa actitud desplaza el peso emocional hacia los hijos. “Y sin darse cuenta, coloca al hijo en una posición de tener que estar pendiente o cuidar emocionalmente de ella o de él”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En estos casos, muchos adolescentes terminan asumiendo responsabilidades emocionales que no les corresponden. La relación familiar se invierte parcialmente y el hijo acaba actuando como sostén emocional del adulto, lo que puede generar ansiedad, culpa o dificultades para poner límites.

La crítica continua completa los cuatro comportamientos analizados por el especialista. “Nada es suficiente, siempre hay algo que corregir o que se puede hacer mejor”, explica Navarro. Detrás de esa exigencia permanente suele existir una forma de relacionarse aprendida durante años. “Y muchas veces eso nace de una persona que aprendió a relacionarse a través de la exigencia y no desde la validación emocional”.

El psicólogo insiste en que comprender el origen de estas conductas resulta fundamental para poder modificarlas. “Que te comportes así no significa que seas una mala madre o padre”, aclara. Según explica, detrás de muchas de estas actitudes “lo que hay son heridas emocionales, miedo al abandono, necesidad de sentirse importante o dificultad para gestionar que el hijo crezca y acabe siendo independiente”.

Navarro recuerda además que la adolescencia no solo transforma a los hijos, sino también a los propios padres. “La adolescencia también remueve muchísimo a los padres”, afirma. “Cuando entendemos de dónde vienen estos comportamientos, es mucho más fácil empezar a cambiarlos”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaFamiliaCrianzaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Plus Ultra y el registro en Ferraz, en directo: la UCO registra la sede central del PSOE

Su declaración está programada para los días 17 y 18 de junio. El expresidente se comunica a través de su portavoz, Luis Arroyo, y niega todas las acusaciones

Última hora del caso Plus Ultra y el registro en Ferraz, en directo: la UCO registra la sede central del PSOE

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

La AEAT advierte de correos, SMS y llamadas falsas que prometen devoluciones de la Renta o reclaman pagos urgentes para robar datos bancarios y dinero mediante fraudes cada vez más sofisticados

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Descubren que un medicamento común para la diabetes está relacionado con la longevidad en las mujeres

Un estudio ha encontrado que las mujeres tratadas con metformina presentan un 30% menos de riesgo de fallecimiento

Descubren que un medicamento común para la diabetes está relacionado con la longevidad en las mujeres

La UCO irrumpe en Ferraz y registra despachos en busca de pruebas sobre financiación irregular en el PSOE

La Guardia Civil inspecciona varios inmuebles propiedad de altos cargos del partido

La UCO irrumpe en Ferraz y registra despachos en busca de pruebas sobre financiación irregular en el PSOE

Los expertos coinciden en la verdura que más beneficia el corazón, el intestino y el cerebro

El alimento aporta una gran cantidad de nutrientes, además de calcio, vitamina A y vitamina K

Los expertos coinciden en la verdura que más beneficia el corazón, el intestino y el cerebro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra y el registro en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Última hora del caso Plus Ultra y el registro en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

La UCO irrumpe en Ferraz y en despachos de altos cargos del PSOE en busca de pruebas sobre financiación irregular

El Gobierno andaluz desiste de las obras para mejorar los accesos a un hospital ‘religioso’ porque la guerra en Irán ha subido el precio de los materiales

El comisario que acompañó a Koldo y Ábalos en el ‘Delcygate’ aparece ahora vinculado por la UDEF a una red de favores y negocios ilícitos del entorno de Zapatero

Los socios de Sánchez suben el tono tras el caso Zapatero y Plus Ultra, pero ninguno se mueve: “Aquel que diga que esto se ha acabado puede pactar con Vox”

ECONOMÍA

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas