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La mitad de los adolescentes españoles ya ha probado el vaper: “Es una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina”

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón advierte de los riesgos para la salud de los cigarrillos electrónicos

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Un joven utiliza un vaper. (Freepik)

Los jóvenes españoles son más sanos que sus antecesores, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Los adolescentes de entre 14 y 18 años beben menos en comparación con sus padres y hermanos mayores y han abandonado tanto el tabaco como el cannabis. Pero esto no significa que no tengan sus vicios y que estos no afecten a su salud: el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha advertido este martes del auge del vapeo, que ya han probado la mitad de los adolescentes.

La última Encuesta sobre el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) muestra que el 49,5% de los jóvenes entre 14 y 18 años ha utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, frente al 44% a nivel europeo, y que el 27,1% lo ha usado en los últimos 30 días (22% media europea). Los datos evidencian, además, una prevalencia ligeramente superior entre ellas (50,5%) que en ellos (48,5%), una tendencia que se repite también a nivel europeo (46% frente a 41%).

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“Mientras el consumo de tabaco convencional continúa descendiendo entre adolescentes, el vapeo avanza con rapidez y sitúa a España por encima de la media europea en consumo juvenil de nicotina”, ha expresado el doctor Bartomeu Massuti, secretario del GECP y jefe de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante.

El doble riesgo del vapeo

Una joven vapeando (Shutterstock)
Una joven vapeando (Shutterstock)

La última encuesta ESTUDES evidencia una reducción en el consumo de los cigarrillos electrónicos respecto a los resultados obtenidos en 2023, donde el 54,6% aseguraba haberlos probado, pero para el GECP su extensión sigue siendo preocupante, pues la tendencia general desde 2014 es claramente ascendente. El problema, para estos expertos, es que muchos jóvenes no perciben el riesgo en estos productos: en 2025, el 57,3% de los estudiantes de 14 a 18 años opinan que el hecho de fumar cigarrillos electrónicos de forma esporádica puede ser fuente de problemas, cuando en sustancias como el tabaco o el cannabis supera el 90%.

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Lo cierto es que el vapeo no es inocuo para el pulmón. Los especialistas del GECP recuerdan que puede producir daño pulmonar agudo grave incluso en personas jóvenes sin patologías previas. Entre los efectos descritos se encuentran inflamación crónica, estrés oxidativo, disfunción epitelial, neumonitis aguda, daño alveolar difuso y un mayor riesgo de infecciones respiratorias. También existen señales biológicas de que su uso podría favorecer procesos de fibrosis y remodelado pulmonar.

Pese a ello, su diseño de colores y sabores está enfocado en atraer a un público joven, que anima a su consumo en las redes sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que existen más de 16.000 sabores comercializados y de que gran parte de los contenidos sobre vapeo difundidos en plataformas digitales presentan estos productos de forma positiva. “El riesgo es doble: por un lado, la exposición temprana a la nicotina y, por otro, la falsa percepción de seguridad frente al tabaco tradicional”, advierte la doctora Virginia Calvo, especialista en oncología médica en el Hospital Puerta de Hierro.

La oncóloga considera que “estamos ante una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina“. ”La evidencia muestra que los adolescentes que vapean tienen hasta tres veces más probabilidades de convertirse en fumadores en el futuro. Por esto, y por la rapidez con la que se ha extendido este fenómeno, urge una respuesta coordinada en prevención y regulación”, añade.

La buena noticia es que la tendencia está cambiando. Los jóvenes han reducido su consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos dos años y la percepción de su riesgo ha crecido en 18,5 puntos respecto a los resultados de la ESTUDES de 2023. Mientras, el Gobierno sigue a la espera de que el Congreso apruebe su reforma de la ley del tabaco, que plantea nuevas restricciones para los cigarrillos electrónicos.

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