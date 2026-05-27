Descubren que un medicamento común para la diabetes está relacionado con la longevidad en las mujeres

Una mujer tomando la medicación (Shutterstock)

La metformina, un medicamento habitual en el tratamiento de la diabetes tipo 2, podría estar relacionada con una mayor longevidad en mujeres. Un estudio reciente de investigadores estadounidenses y alemanes ha vinculado el uso de leste fármaco con una probabilidad significativamente mayor de que las mujeres alcancen los 90 años. Las mujeres tratadas con este fármaco presentan un 30% menos de riesgo de fallecimiento antes de esa edad en comparación con quienes utilizaron otros medicamentos.

Los resultados, publicados en la revista Journal of Gerontology: Medical Sciences, se han basado en los registros de 438 mujeres posmenopáusicas residentes en Estados Unidos, con una media de seguimiento comprendida entre 14 y 15 años. Entre ellas, la mitad tomaba metformina y la otra mitad recibía un tratamiento alternativo con sulfonilureas. El diferencial del 30 % en el riesgo de morir antes de los 90 años es el dato más relevante aportado por los investigadores de este estudio.

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Aunque estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la metformina podría ejercer efectos antienvejecimiento, los autores han incidido en que la naturaleza observacional del estudio impide establecer una relación causal directa. A diferencia de los ensayos controlados aleatorizados (RCT), en este caso las participantes no fueron asignadas aleatoriamente a cada grupo, sino que siguieron las directrices profesionales habituales en el tratamiento de la diabetes tipo 2. La ausencia de un grupo placebo y el tamaño limitado de la muestra constituyen limitaciones adicionales para extrapolar los resultados a otros perfiles poblacionales.

El efecto de la metformina en la longevidad de mujeres con diabetes

Los autores del estudio han señalado que la investigación se ha centrado exclusivamente en mujeres posmenopáusicas de 60 años o más que padecen diabetes tipo 2, por lo que se desconoce si los efectos observados podrían replicarse en hombres o en poblaciones más jóvenes. Entre los argumentos presentados, destacan que las mujeres afrontan, al ser diagnosticadas, una carga de factores de riesgo cardiometabólico superior a la de los varones, y que, en general, la mortalidad vinculada a la diabetes es más elevada en mujeres que en hombres.

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La metformina se clasifica como geroterapéutica, es decir, como una sustancia capaz de modificar distintos procesos asociados al envejecimiento. El fármaco ha mostrado en diferentes estudios la capacidad de limitar daños en el ADN y de favorecer la actividad génica relacionada con una vida larga, así como de reducir el deterioro cerebral y rebajar el riesgo de prolongar síntomas de COVID persistente. No obstante, ninguno de estos efectos permite asegurar que la medicación aumente realmente la esperanza de vida, motivo por el que los autores consideran necesario plantear ensayos randomizados de mayor alcance.

Daniel López Rosetti - Diabetes

Un estudio de más de una década

Un aspecto destacado por el equipo es la prolongada duración del seguimiento: las participantes han sido observadas durante más de una década, una longitud temporal superior a la de la mayoría de ensayos clínicos estándar. “Una ventaja clave de nuestro análisis ha sido el largo período de seguimiento tras el inicio del tratamiento, posibilitado por el examen de una cohorte con un extenso seguimiento desde la mediana edad hasta los 90 años o más, algo inviable en los ensayos controlados aleatorios convencionales”, han escrito las investigadoras en el estudio recogido por ScienceAlert.

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La “hipótesis de la gerociencia”, también expuesta en el artículo, sostiene que el envejecimiento biológico es modificable y que, al ralentizarlo, podría retrasarse o evitarse la aparición de múltiples patologías y discapacidades asociadas a la edad. “Un objetivo fundamental de la gerociencia es identificar intervenciones terapéuticas y preventivas nuevas que ralenticen el envejecimiento biológico”, han apuntado las autoras en declaraciones a ScienceAlert.