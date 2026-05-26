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Un psicólogo explica el motivo por el que las personas inteligentes pierden siempre las discusiones: “Tener razón es una trampa”

Cuando el cerebro interpreta una amenaza, se reduce el pensamiento racional y aparece la reacción automática

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Cuando el cerebro interpreta una amenaza, aparece la reacción automática. (Freepik)
Cuando el cerebro interpreta una amenaza, aparece la reacción automática. (Freepik)

De una discusión en pareja hasta un desacuerdo en el trabajo, no siempre gana quien tiene los mejores argumentos. De hecho, según un psicólogo, ocurre con más frecuencia lo contrario. Las personas más inteligentes pueden ser precisamente las que peor gestionan los conflictos cuando la tensión emocional aumenta. El motivo no está en la falta de lógica, sino en cómo funciona el cerebro humano cuando percibe una amenaza.

Así lo explica el divulgador Kyle Emanuel Brown en un artículo publicado en Psychology Today, donde analiza por qué tener razón puede convertirse en una forma de perder. “Tener razón es una trampa”, resume el experto, al señalar que la necesidad de ganar una discusión puede acabar erosionando la conexión entre las personas implicadas.

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Según Brown, la mayoría de discusiones no giran realmente en torno al tema que aparece en la superficie. Un mensaje sin responder, un comentario fuera de tono o una diferencia de opinión sobre una tarea cotidiana rara vez son el verdadero núcleo del conflicto. Debajo de todo ello, apunta, existen necesidades emocionales más profundas como sentirse escuchado, respetado o comprendido.

El especialista sostiene que cuando esas necesidades no se satisfacen, la conversación cambia de naturaleza. Deja de ser un intercambio de ideas para convertirse en una búsqueda de validación emocional. En ese punto, explica, la lógica pierde protagonismo y gana peso la reacción afectiva, lo que explica por qué muchas discusiones escalan con rapidez incluso entre personas racionales.

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El cerebro en modo defensa

Uno de los elementos clave del análisis es el papel del sistema nervioso en los conflictos. Cuando una persona percibe que está siendo atacada o cuestionada, el cerebro activa mecanismos de defensa automáticos. En ese instante, la capacidad de razonar con calma se reduce de forma significativa.

Brown explica que la activación de la amígdala, la región cerebral vinculada a la detección de amenazas, disminuye la actividad de las áreas responsables de la empatía y el pensamiento racional. Esto provoca que incluso personas muy preparadas intelectualmente puedan reaccionar de forma impulsiva, interrumpiendo, justificándose en exceso o elevando el tono de voz.

Tres generaciones enfrentando diferencias, millennials, baby boomers y generación X, con posturas contrastantes sobre tecnología y cultura - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Al discutir, el cerebro reduce la actividad de las áreas responsables de la empatía y el pensamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus palabras, el sistema nervioso entra en “modo protección” y deja de priorizar la conexión para centrarse en la supervivencia emocional. El resultado es que dos personas pueden estar discutiendo sin llegar realmente a escucharse, aunque ambas crean estar explicándose con claridad.

Tener razón puede convertirse en una trampa

El autor introduce aquí una idea especialmente incómoda: la necesidad de tener razón puede convertirse en un obstáculo para la relación. Cuanto más esfuerzo se pone en demostrar un punto, más probable es que la otra persona se cierre emocionalmente.

Este patrón, señala, es habitual en perfiles analíticos o de alto rendimiento, que tienden a abordar los conflictos como si fueran problemas lógicos con una solución clara. Sin embargo, en el terreno emocional, esa estrategia puede fracasar.

Brown lo resume con una afirmación contundente: “El impulso de ganar puede acabar destruyendo el vínculo”. En este sentido, cita investigaciones del psicólogo John Gottman que identifican la crítica constante, la actitud defensiva, el desprecio y el bloqueo emocional como señales claras de deterioro en las relaciones.

La clave está en sentirse comprendido

Para el especialista, la salida al conflicto no pasa por imponer un argumento más sólido, sino por restablecer la sensación de seguridad emocional. Cuando una persona se siente escuchada, aunque no se esté de acuerdo con ella, su nivel de defensividad disminuye y se abre la posibilidad de diálogo real.

Una pareja discutiendo (Freepik)
El impulso de ganar puede acabar destruyendo el vínculo. (Freepik)

Por eso propone un cambio de enfoque en la comunicación. En lugar de intentar convencer de inmediato, sugiere empezar por comprender la perspectiva del otro. Frases como “puedo entender por qué lo ves así” pueden modificar por completo el tono de una conversación y reducir la tensión.

Asimismo, el experto subraya un aspecto frecuentemente subestimado: el lenguaje no verbal. El tono de voz, la expresión facial y la calma corporal influyen tanto o más que las palabras. Un mensaje correcto expresado con un tono agresivo puede generar más distancia que un desacuerdo formulado desde la serenidad.

Según Brown, la verdadera fortaleza no consiste en ganar discusiones, sino en ser capaz de mantener el vínculo incluso cuando existe desacuerdo. Para ello, propone una pregunta sencilla antes de responder en un momento de tensión: “¿Quiero tener razón o quiero mantener la conexión?”. En última instancia, señala el experto, las personas rara vez recuerdan quién ganó una discusión, pero sí cómo se sintieron durante ella.

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