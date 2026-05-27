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La viuda de Robe Iniesta sigue su legado: las cuentas de su herencia empresarial, sociedades y una deuda de más de un millón de euros

Vivi Vázquez ha asumido el control total de los principales activos del líder de Extremoduro

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El patrimonio y las deudas detrás del cantante de Extremoduro, Robe Iniesta. (Ricardo Rubio / Europa Press)
El patrimonio y las deudas detrás del cantante de Extremoduro, Robe Iniesta. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El universo empresarial y creativo de Robe Iniesta, líder de Extremoduro, inicia una nueva etapa tras su fallecimiento, ocurrido hace cinco meses. Hoy, su viuda María Victoria Vázquez Álvarez, conocida como Vivi Vázquez, ha asumido formalmente el control de los principales activos y sociedades que articulan su legado. Esta transición ocurre el mismo día en que el nombre de Iniesta vuelve a escena en el panorama cultural español, ya que los Reyes entregan en Toledo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a título póstumo, un reconocimiento que el Gobierno había concedido al músico año y medio atrás y que ahora recibe su familia.

El proceso de sucesión no fue improvisado. En los últimos meses de vida, el propio Robe delegó poderes en Vivi Vázquez para administrar sus empresas, anticipando el desenlace tras el tromboembolismo pulmonar que lo obligó a suspender parte de su gira en 2024. Deja así un entramado cuidadosamente estructurado, con especial peso en dos sociedades: B N C A SL, con sede en Bizkaia, encargada de la gestión de derechos, proyectos musicales y culturales, y Producciones 16562 SL, desde la que se impulsaban giras y un ambicioso plan de agroturismo en Extremadura.

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La familia afronta esta nueva etapa con una doble misión: preservar la memoria artística de Robe y canalizar su legado hacia el futuro. Mientras el Estado culmina el homenaje institucional, los allegados del músico trabajan para dotar de continuidad y proyección a su obra, combinando la gestión empresarial con iniciativas de carácter cultural y social.

La principal empresa de Robe Iniesta

B N C A SL se consolida como la principal sociedad del entorno de Robe Iniesta. Presenta unos activos que superan los tres millones de euros y beneficios próximos a los dos millones en el último ejercicio disponible. Esta empresa fue el epicentro para gestionar derechos, actividad musical y proyectos culturales, como la coproducción de la película de animación ‘Heidi: el rescate del lince’.

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El cantante de Extremoduro Robe Iniesta en una entrevista

El futuro del legado no se limita a custodiar su catálogo musical. Recientemente, B N C A ha registrado la marca Flores Amarillas, con el objetivo de mantener vivo el espíritu del artista a través de festivales, actividades culturales y merchandising. El primer gran evento bajo este sello se celebró el 16 de mayo en Plasencia, donde el festival Primeras Flores Amarillas reunió a unas 15.000 personas. El Ayuntamiento trabaja ya en consolidar la cita, con la intención de sumar el apoyo de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres para futuras ediciones.

Durante el balance del festival, la familia de Robe leyó un mensaje de agradecimiento y anunció su propósito de dar continuidad a este proyecto “más allá de nuestra propia existencia”. La ciudad de Plasencia reconoció también la figura del músico al entregarle, a título póstumo, la medalla de Hijo Predilecto.

La deuda que dejó la pandemia

La gestión de Producciones 16562 SL también pasa ahora a manos de Vivi Vázquez. Esta sociedad centralizaba la organización de giras y el desarrollo de un proyecto de agroturismo en la sierra de Santa Bárbara, en Extremadura. La iniciativa, que cuenta con la implicación de su hijo Karín, dedicado a la agricultura, plantea la transformación de una finca en un complejo rural con alojamientos turísticos y explotación agrícola.

El cantante dejó una deuda de más de un millón de euros. (A. Pérez Meca / Europa Press)
El cantante dejó una deuda de más de un millón de euros. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Aunque Producciones 16562 SL dispone de activos superiores a los tres millones de euros, atraviesa dificultades financieras. Acumula pérdidas recurrentes y una deuda de más de un millón de euros, principalmente por entradas vendidas para una gira cancelada durante la pandemia, según Vanitatis. No obstante, el proyecto mantiene el respaldo de la Junta de Extremadura, que lo considera una oportunidad de desarrollo para la comarca.

La muerte de Robe Iniesta cierra una etapa irrepetible en la música española, pero su entorno más cercano asume el desafío de transformar ese legado en una referencia viva, con nuevas propuestas y una gestión activa de su herencia artística y empresarial.

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