El Vampiro de Düsseldorf: la infancia de terror y la vida criminal del asesino en serie que bebía sangre y obsesionó a la ciencia

Peter Kürten, "El Vampiro de Düsseldorf"

El 26 de mayo de 1883, en la ciudad alemana de Colonia, nacía uno de los criminales más perturbadores de la historia contemporánea. Su nombre era Peter Kürten. Décadas más tarde, Europa entera lo conocería con un apodo capaz de provocar escalofríos: “El Vampiro de Düsseldorf”.

La prensa de la época lo describía como un monstruo sediento de sangre. Los investigadores, en cambio, intentaban comprender algo mucho más complejo: cómo un hombre aparentemente común podía convertirse en un asesino serial capaz de disfrutar del sufrimiento humano. Su caso no sólo aterrorizó a Alemania durante años, sino que además abrió uno de los debates más profundos del siglo XX sobre la naturaleza de la violencia extrema.

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La historia de Kürten es la de una mente atravesada por el abuso, la miseria, el sadismo y una compulsión homicida que parecía no tener límites. Pero también es la de una época fascinada por entender científicamente el crimen. Tanto fue así que, después de su ejecución, en 1931, su cerebro fue conservado y estudiado durante décadas por especialistas que buscaban encontrar una explicación biológica para el mal.

Peter Kürten nació en el seno de una familia pobre y profundamente violenta. Era el tercero de trece hermanos y creció en un ambiente brutal. Su padre, alcohólico y autoritario, golpeaba salvajemente a su esposa y a sus hijos. Según testimonios posteriores del propio Kürten, el hombre ejercía violencia física y sexual dentro de la casa, incluso frente a los niños.

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La infancia del futuro asesino estuvo marcada por escenas permanentes de humillación, miedo y degradación. Aquella convivencia extrema dejó huellas psicológicas profundas. Desde muy pequeño comenzó a desarrollar conductas consideradas alarmantes incluso para los estándares de fines del siglo XIX.

Un diario alemán narra los crímenes de Peter Kürten

A los nueve años ya había intentado ahogar a dos compañeros de escuela. Poco tiempo después comenzó a matar animales. Disfrutaba especialmente de degollarlos y observar la sangre. Décadas más tarde, durante los interrogatorios judiciales, reconocería que aquellas primeras experiencias despertaban en él una excitación que no lograba controlar.

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La combinación entre violencia doméstica, abusos y tendencias sádicas terminó moldeando una personalidad extremadamente peligrosa. Sin embargo, en aquellos años todavía no existían herramientas psicológicas modernas para detectar ni tratar ese tipo de conductas.

Durante su adolescencia comenzó a delinquir. Robaba comida, dinero y objetos pequeños. Entraba y salía de reformatorios y cárceles juveniles mientras desarrollaba una obsesión creciente con el fuego y la violencia sexual. Los investigadores posteriores señalarían que Kürten presentaba varios rasgos clásicos de la llamada “tríada homicida”: crueldad animal, piromanía y conductas violentas tempranas.

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Su primera detención importante ocurrió cuando era apenas un joven. Pasó varios años preso por robos y otros delitos menores. Lejos de rehabilitarse, la cárcel profundizó sus impulsos violentos. Allí aprendió nuevas técnicas delictivas y alimentó fantasías criminales cada vez más extremas.

El primer asesinato reconocido ocurrió en 1913. La víctima fue una niña llamada Christine Klein. Kürten la atrajo hacia un bosque, intentó abusar de ella y finalmente la asesinó de manera brutal. El crimen conmocionó a la comunidad, pero el asesino logró escapar sin dejar rastros.

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El caso de Peter Kürten no sólo aterrorizó a Alemania durante años sino que además abrió uno de los debates más profundos del siglo XX sobre la naturaleza de la violencia extrema

La Primera Guerra Mundial interrumpió temporalmente su carrera criminal. Kürten fue reclutado por el Ejército alemán, aunque desertó rápidamente. Durante años sobrevivió alternando pequeños trabajos, delitos y estadías en prisión. Mientras tanto, seguía atacando mujeres y niñas.

Con el tiempo desarrolló una característica que lo convertiría en una figura legendaria dentro de la criminología: obtenía placer sexual directo del sufrimiento ajeno. Él mismo confesó sentir excitación al escuchar gritos, ver sangre y observar el miedo de sus víctimas. En algunos casos incluso regresaba a las escenas de los crímenes para revivir mentalmente el ataque.

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La ciudad de Düsseldorf comenzó a vivir una auténtica pesadilla a fines de la década de 1920. Entre 1929 y 1930 una ola de asesinatos, ataques con martillos, apuñalamientos y agresiones sexuales sembró el pánico entre los habitantes. Las víctimas parecían elegidas al azar. Mujeres, hombres, niños. Nadie estaba seguro. Algunos eran atacados en calles oscuras; otros, en parques o bosques cercanos. La brutalidad de los crímenes generó una cobertura mediática feroz. Los diarios alemanes publicaban detalles sangrientos casi a diario y el miedo colectivo se expandía rápidamente.

Fue entonces cuando apareció el apodo que lo haría mundialmente conocido: “El Vampiro de Düsseldorf”. El nombre surgió porque varias víctimas presentaban mordeduras y porque el asesino admitía sentir fascinación por la sangre humana.

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La policía alemana desplegó uno de los operativos más grandes de la época. Miles de sospechosos fueron interrogados. Se revisaron antecedentes psiquiátricos, registros criminales y denuncias antiguas. Sin embargo, Kürten era extremadamente astuto. Podía mostrarse amable, educado y perfectamente normal.

Estaba casado con una mujer llamada Auguste, quien durante años aseguró no sospechar la verdadera naturaleza de su esposo. Algunos investigadores creen que ella vivía aterrorizada; otros sostienen que simplemente negaba la realidad.

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María Budlick, la última víctima de Peter Kürten

Mientras la policía buscaba desesperadamente pistas, Peter Kürten seguía matando. El asesino disfrutaba especialmente del caos social que generaban sus crímenes. Leía los diarios con atención y seguía cada detalle de la investigación. Según confesó más tarde, experimentaba placer al saber que toda una ciudad estaba paralizada por terror debido a sus acciones.

Uno de los aspectos más estremecedores de sus declaraciones judiciales fue la frialdad con la que describía los asesinatos. Relataba ataques, degollamientos y abusos sin mostrar remordimiento alguno. En ciertos momentos incluso sonreía.

Finalmente, el cerco comenzó a cerrarse en 1930. Una sobreviviente logró aportar una descripción relativamente precisa del atacante. Poco después, Auguste decidió denunciar a su marido. La mujer declaró que Peter le había confesado varios crímenes y que temía convertirse ella misma en víctima.

La policía detuvo a Kürten el 24 de mayo de 1930. Lo que ocurrió después superó cualquier expectativa de los investigadores. Durante los interrogatorios confesó decenas de delitos. Habló de asesinatos, incendios provocados, agresiones sexuales y ataques fallidos. Los psiquiatras quedaron impactados por la combinación de inteligencia, sadismo y aparente y ficticia normalidad psicológica.

El juicio comenzó en abril de 1931 y se convirtió en un espectáculo público seguido por toda Alemania. La prensa internacional enviaba corresponsales para cubrir el caso del “Vampiro”. Los tribunales se completaban de curiosos, periodistas y especialistas interesados en observar al hombre que había aterrorizado Düsseldorf.

Peter Kürten disfrutaba del caos social que generaban sus crímenes: experimentaba placer al saber que toda una ciudad estaba paralizada por terror debido a sus acciones

Kürten se mostraba tranquilo. Respondía preguntas con precisión y parecía disfrutar de la atención mediática. Los médicos forenses intentaron determinar si padecía alguna enfermedad mental severa. Sin embargo, la conclusión oficial fue tan inquietante como polémica: comprendía perfectamente lo que hacía. Era plenamente consciente de sus actos.

Fue declarado culpable de nueve asesinatos y siete intentos de homicidio, aunque muchos investigadores creen que el número real de víctimas fue mucho mayor. La sentencia fue clara: pena de muerte. El 2 de julio de 1931, Peter Kürten fue ejecutado en la guillotina de la prisión de Klingelpütz, en Colonia. Tenía 48 años.

Incluso en sus últimas horas dejó frases perturbadoras. Poco antes de morir preguntó si sería posible escuchar el sonido de su propia sangre brotando del cuello después de la decapitación. Aquella declaración reforzó todavía más la imagen monstruosa que la opinión pública tenía de él.

Sin embargo, la historia no terminó con la ejecución. Tras la muerte de Kürten, las autoridades permitieron que su cerebro fuera extraído y conservado para investigaciones científicas. Durante las primeras décadas del siglo XX existía una enorme expectativa sobre la posibilidad de encontrar en el cuerpo humano —especialmente en el cerebro— las claves biológicas de la criminalidad extrema.

Psiquiatras, neurólogos y criminólogos analizaron minuciosamente el órgano del asesino buscando anomalías físicas que explicaran su conducta. El estudio formaba parte de una corriente científica muy influyente en aquella época: la criminología biológica. Muchos especialistas creían que ciertos individuos nacían predispuestos al crimen debido a alteraciones cerebrales o características físicas particulares.

Un diario alemán publicaba la detención de Peter Kürten

Así, su cerebro fue sometido a distintas observaciones anatómicas. Los expertos esperaban hallar deformaciones, lesiones o señales visibles de degeneración neurológica. Pero los resultados sorprendieron al mundo científico. No encontraron anomalías evidentes. El órgano principal del sistema nervioso central parecía completamente normal desde el punto de vista estructural. Aquella conclusión generó una enorme frustración entre quienes buscaban una explicación puramente biológica para la violencia extrema.

Sin embargo, el caso tuvo un impacto gigantesco en el desarrollo de la psiquiatría forense y la criminología moderna. Los especialistas comenzaron a comprender que el comportamiento homicida no podía explicarse únicamente mediante características físicas observables. El estudio del caso Kürten impulsó investigaciones más profundas sobre trauma infantil, psicopatía, sadismo sexual y trastornos de personalidad. En otras palabras, el monstruo no estaba visible en el cerebro.

Eso modificó para siempre la manera de estudiar a los asesinos seriales. Durante décadas, universidades y especialistas siguieron utilizando su caso como referencia para analizar la relación entre violencia, sexualidad y trauma. Su historia también inspiró películas, novelas, documentales y estudios académicos en todo el mundo. Una de las más famosas fue la película M, dirigida por Fritz Lang en 1931, considerada una obra maestra del cine expresionista y claramente influenciada por el terror que los asesinatos habían provocado en Alemania.

Con el tiempo, Peter Kürten se transformó en uno de los ejemplos más estudiados de psicopatía criminal del siglo XX. Su figura continúa apareciendo en investigaciones sobre asesinos seriales debido a la crudeza de sus confesiones y a la complejidad psicológica del caso. A más de un siglo de su nacimiento, la historia de “El Vampiro de Düsseldorf” sigue provocando fascinación y espanto.

Porque detrás de los titulares sensacionalistas y las leyendas macabras existía una pregunta mucho más profunda que todavía hoy continúa sin respuesta definitiva: qué convierte a un ser humano en un asesino capaz de disfrutar del sufrimiento ajeno.

La ciencia intentó encontrar esa respuesta en el cerebro de Peter Kürten. Lo abrió, lo estudió y lo examinó durante años. Pero no halló “monstruos” visibles entre las neuronas. Quizás allí resida el aspecto más aterrador de toda esta historia.