La mejor almazara de España está en Lleida y puede visitarse: “Una arquitectura elegante y excelentes aceites de oliva frutados”

Almazara Cuadrat Valley, en L'Albagés, Lleida (Cuadrat Valley)

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) reconoce cada año a la Mejor Almazara de España, un reconocimiento que, este 2026, ha ido a parar al municipio de Juncosa (Lleida). Allí se encuentra la finca agrícola Cuadrat Valley, un espacio dedicado en cuerpo y alma a la producción de un aceite de oliva virgen extra que se comercializa bajo la marca ‘Elixir’, protegida por la DOP Les Garrigues.

Para esta entrega, el Jurado ha valorado factores como la singularidad de esta almazara contemporánea, concebida como un espacio de "absoluta innovación técnica donde arquitectura, paisaje y tecnología se integran de manera armónica para redefinir el concepto tradicional de molino de aceite".

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El jurado ha querido destacar especialmente la incorporación de innovaciones técnicas únicas, aplicadas al proceso de selección, extracción y almacenamiento del AOVE, entre las que sobresale el deshuesado previo de la aceituna antes de la molturación, elaborando el zumo únicamente a partir de la pulpa del fruto. Un sistema, poco habitual por su complejidad técnica, que permite obtener aceites de enorme frutado, estabilidad oxidativa y personalidad sensorial.

Ubicada en un entorno de gran belleza paisajística, el jurado de AEMO ha destacado que esta almazara se encuentra “perfectamente integrada en el territorio mediante una arquitectura elegante, sobria y de fuerte personalidad”. Además, esta almazara destaca por un diseño del proceso productivo profundamente innovador, basado en la caída por gravedad y el control exhaustivo de cada fase de elaboración, así como en la “búsqueda permanente de la máxima calidad”.

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Cuadrat Valley, Mejor Almazara de España 2026

Asimismo, se ha valorado el diseño integral del flujo de elaboración, la extrema precisión en el control de temperaturas y tiempos, así como la monitorización de todas las variables del proceso mediante sofisticados sistemas de control, permitiendo una trazabilidad completa y una gestión técnica de enorme profundidad y precisión.

Oleoturismo en una almazara de premio

Algo que hace especial a esta almazara catalana es su dimensión oleoturística, con un proyecto centrado especialmente en ofrecer una experiencia al visitante, concibiendo el espacio no solo como una almazara de altísima tecnología, sino también como un espacio “abierto a la cultura del aceite de oliva virgen extra y al paisaje de esta comarca oleícolamente histórica como es Les Garrigues”.

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La instalación dispone de zonas visitables, espacios para cata, restauración y también divulgación sensorial, miradores perfectamente integrados en el entorno natural y áreas destinadas a la celebración de encuentros y eventos exclusivos vinculados al aceite de oliva virgen extra premium.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

El Jurado ha descrito el arbequino presentado por Elixir como un “aceite único de frutado intenso a aceituna verde, donde sobresalen con gran nitidez las notas vegetales y frutales frescas y tempranas. En nariz destacan especialmente los recuerdos a manzana verde, plátano y alloza, perfectamente ensamblados sobre una base vegetal elegante y compleja”.

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En boca, explican desde AEMO, “presenta una entrada extraordinariamente dulce y fluida, mostrando inmediatamente después una enorme potencia aromática retronasal acompañada de un picor y amargor de intensidad media, perfectamente equilibrados entre sí. Culmina con un retrogusto largo y persistente que confirma la gran estabilidad, complejidad y personalidad de este singular aceite arbequino”.