Las plantas con flor más bonitas que puedes plantar en primavera y ver florecer en verano

Tagete, una planta con flor. (Magnific)

La primavera es la época del año en la que más plantas florecen, gracias al aumento de las temperaturas, las horas de luz y la mayor disponibilidad de agua tras las lluvias. Este conjunto de factores favorece el crecimiento de la vegetación y la polinización.

Si eres un amante de la agricultura o estás pensando en tener un jardín colorido en verano, existen numerosas plantas que florecen durante los meses cálidos y destacan por sus flores llamativas.

PUBLICIDAD

Con la llegada de esta estación, la naturaleza alcanza uno de sus momentos más vistosos, ya que muchas especies completan su ciclo de floración y llenan los espacios de color. Conocer cuáles se desarrollan mejor en primavera puede ayudar a planificar espacios exteriores más atractivos.

Tagetes

Son plantas ornamentales muy valoradas por su resistencia y su floración intensa durante la primavera y el verano. Para que se desarrollen correctamente, necesitan estar expuestas a pleno sol durante la mayor parte del día, ya que la falta de luz reduce notablemente la producción de flores.

PUBLICIDAD

Tagete, una planta con flor. (Magnific)

En cuanto al suelo, prefieren terrenos ligeros y bien drenados. No toleran el encharcamiento, por lo que un exceso de riego puede provocar la aparición de hongos y la pudrición de las raíces. Lo ideal es mantener un riego moderado, dejando que la capa superficial del sustrato se seque entre riegos. Estas plantas se adaptan mejor a temperaturas cálidas y no soportan las heladas, por lo que su cultivo debe iniciarse cuando haya pasado el riesgo de frío intenso.

Cosmos

El cosmos es una planta ornamental muy fácil de cultivar que se siembra en primavera y florece en verano. Produce flores ligeras y delicadas en tonos rosa, blanco o púrpura, aportando un aspecto natural y silvestre al jardín.

PUBLICIDAD

Cosmos, una planta que florece en verano. (Magnific)

Necesita pleno sol para crecer y florecer abundantemente, aunque es muy resistente a la sequía y requiere poco mantenimiento. Se adapta bien a suelos pobres siempre que tengan buen drenaje. Es ideal para jardines de bajo cuidado y para atraer polinizadores como abejas y mariposas.

Zinnia

Son plantas ornamentales de crecimiento rápido y floración abundante que destacan por sus flores grandes y coloridas. Necesitan exposición a pleno sol para desarrollarse correctamente, ya que en zonas de sombra tienden a producir menos flores y de menor calidad.

PUBLICIDAD

Zinnia, una planta con flores rosas. (Magnific)

Prefieren suelos bien drenados y ricos en materia orgánica, aunque son bastante resistentes a condiciones pobres. El riego debe ser moderado, evitando mojar en exceso las hojas para prevenir hongos. Además, son sensibles al frío y no soportan las heladas, por lo que se cultivan en primavera.

Petunia

Es una planta muy popular, ya que hay diferentes variedades de colores. Se planta habitualmente en primavera y, en condiciones favorables, puede crecer muy rápido y mantener sus flores durante gran parte del año. En climas suaves, sin heladas intensas, puede incluso florecer de forma casi continua a lo largo de todo el año.

PUBLICIDAD

La petunia es una de las flores que más llama la atención por su color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para su correcto desarrollo necesita una exposición a pleno sol, ya que la luz directa favorece una floración más intensa y constante. Prefiere suelos ligeros, fértiles y bien drenados, evitando siempre el encharcamiento. El riego debe ser regular, especialmente en verano, pero sin exceso de agua.