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Receta de helado de mango y yogur griego, un postre veraniego, saludable y fácil de preparar en casa

La elaboración de este postre es extremadamente sencilla y no requiere una máquina especial para helados

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Helado de mango. (Adobe Stock)
Helado de mango. (Adobe Stock)

Llega el verano y, con él, planes gastronómicos tan esperados como es disfrutar de un buen helado. Un postre que no solo es delicioso, sino que también puede llegar a ser saludable y muy fácil de preparar en casa.

A menudo, cuando pensamos en helado, lo asociamos con algo indulgente y rico en calorías. Sin embargo, esta versión hecha con mango y yogur ofrece una alternativa nutritiva sin sacrificar el sabor ni la textura cremosa que tanto amamos. Una opción fantástica para quienes buscan una alternativa saludable a los helados comerciales, que suelen estar llenos de azúcar y aditivos.

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La elaboración del helado de mango y yogur es extremadamente sencilla y no requiere una máquina especial para helados. Para conseguir esa textura suave tan característica, congelaremos la mezcla y la iremos removiendo con un tenedor cada 30-60 minutos, para evitar la cristalización y conseguir un helado más cremoso.

Los ingredientes básicos son mangos bien maduros y yogur natural sin azucarar, aunque se pueden agregar otros ingredientes para darle un toque personalizado, como miel para endulzar, vainilla o incluso algunas frutas adicionales.

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Receta de helado de mango y yogur griego

El helado de mango y yogur griego es un postre frío que se elabora triturando mangos maduros y mezclándolos con yogur griego natural y un toque de miel o azúcar, para luego congelar la mezcla. La técnica principal es el triturado y la congelación, lo que permite lograr una textura cremosa sin necesidad de máquina de helados.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas y 15 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Congelación: 4 horas

Ingredientes

  • 2 mangos maduros grandes
  • 400 g de yogur griego natural
  • 2-3 cucharadas de miel o 40 g de azúcar (al gusto)
  • 1 cucharadita de zumo de limón
  • Opcional: 1 pizca de vainilla o ralladura de lima

Cómo hacer helado de mango y yogur griego, paso a paso

  1. Pela los mangos, retira el hueso y trocéalos.
  2. Coloca el mango en el vaso de la batidora junto con el yogur griego, la miel (o azúcar) y el zumo de limón.
  3. Tritura todo hasta obtener una crema fina y homogénea. Asegúrate de que no queden trozos de fruta para conseguir una textura perfecta.
  4. Prueba y ajusta el dulzor si lo necesitas.
  5. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador.
  6. Congela durante 4 horas, removiendo la mezcla con un tenedor cada 30-60 minutos para evitar la cristalización y conseguir un helado más cremoso.
  7. Saca el helado 5-10 minutos antes de servir para que sea más fácil de manipular.
  8. Sirve en bolas y decora con hojas de menta o trocitos de mango fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 160-180 kcal
  • Proteínas: 5-6 g
  • Grasas: 4-5 g
  • Hidratos de carbono: 28-32 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el helado en el congelador hasta 2 semanas en un recipiente hermético. Sácalo unos minutos antes de servir para que recupere su textura cremosa.

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