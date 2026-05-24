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Wegovy, la nueva pastilla contra la obesidad que espera aprobación en Europa: cómo funciona y qué efectos secundarios puede tener

La Agencia Europea de Medicamentos recomendó esta semana autorizar la píldora de Novo Nordisk. La decisión final sobre su comercialización en la UE queda en manos de la Comisión Europea

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FOTO DE ARCHIVO: Cajas de Ozempic y Wegovy hechos por Novo Nordisk se ven en una farmacia en Londres, Gran Bretaña 8 de marzo 2024. REUTERS/Hollie Adams/
FOTO DE ARCHIVO: Cajas de Ozempic y Wegovy hechos por Novo Nordisk se ven en una farmacia en Londres, Gran Bretaña 8 de marzo 2024. REUTERS/Hollie Adams/

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó el pasado viernes la aprobación de Wegovy, el medicamento para la pérdida de peso desarrollado por Novo Nordisk. Una decisión con la que el organismo regulador abre la posibilidad de que el fármaco se convierta en el primer tratamiento oral para adelgazar autorizado en Europa, posicionando a la compañía danesa por delante de su competidora estadounidense Eli Lilly.

Novo Nordisk introdujo la versión oral de Wegovy en Estados Unidos a comienzos de este año, después de obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que le permitió tomar la delantera en el mercado de tratamientos para la obesidad. Poco después, en abril, Eli Lilly lanzó su propia pastilla, Foundayo, que empezó a comercializarse en abril tras recibir la autorización correspondiente.

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Según informa la EMA en su página web, los comprimidos de Wegovy deben utilizarse, junto con una dieta adecuada y actividad física, en adultos con obesidad o con sobrepeso que presenten al menos una comorbilidad asociada al peso, como diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol alto, enfermedad cardiovascular o apnea obstructiva del sueño. Se trata del primer medicamento en pastillas que imita una hormona natural llamada GLP-1, que ayuda a controlar el apetito y el peso, y los comprimidos solo estarán disponibles con receta médica.

Día Mundial de la Obesidad – obesidad – Perú – noticias - 4 marzo
Una persona utiliza una báscula para pesarse. (Freepik)

La pastilla contiene semaglutida, el mismo principio activo que Novo Nordisk utiliza en sus medicamentos inyectables Wegovy para la pérdida de peso y Ozempic para la diabetes.

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El medicamento se toma una vez al día, en ayunas, después de al menos 8 horas sin ingerir alimentos, y se recomienda esperar 30 minutos antes de comer, beber o tomar otros medicamentos. Esta opción representa una alternativa a las inyecciones subcutáneas, lo que puede resultar más cómodo para algunos pacientes.

Si bien las inyecciones subcutáneas de Wegovy están autorizadas para pacientes a partir de los 12 años, los comprimidos solo están indicados para adultos.

A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

Náuseas, diarrea o dolor abdominal

Tras evaluar la seguridad y eficacia de los comprimidos de Wegovy en un ensayo clínico en fase 3 que incluyó a 307 adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad, se observaron que los efectos secundarios más frecuentes fueron trastornos gastrointestinales como náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, dispepsia y vómitos, y aparecieron principalmente al inicio del tratamiento.

Ahora la recomendación de la EMA será remitida a la Comisión Europea, que deberá decidir sobre la extensión de la autorización de comercialización en la UE. Una vez concedida la extensión, las decisiones sobre precio y reembolso corresponderán a cada Estado miembro.

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