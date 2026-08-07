Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Una pareja de pensionistas disfruta de un viaje del Imserso. (Europa Press)

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El programa de viajes del Imserso dará un vuelco en la temporada 2026-2027: las reservas dejarán de tramitarse en los ayuntamientos y pasarán a gestionarse exclusivamente a través de agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica del organismo y un servicio telefónico de atención al usuario. Con esta decisión, el Ministerio de Derechos Sociales pone fin a un modelo de colaboración con las entidades locales que llevaba en funcionamiento desde 1989.

La medida afecta a 142 ayuntamientos repartidos por toda España, muchos de ellos en municipios rurales con alta proporción de población mayor. Hasta ahora, estos consistorios tramitaban cerca de 13.000 plazas del programa de turismo social cada año. Según los datos del Ejecutivo, alrededor de 4.000 beneficiarios recurrieron a esta vía durante la última campaña. El Gobierno justifica la supresión al señalar que los convenios históricos con las entidades locales han quedado extinguidos por la aplicación de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

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Los usuarios que hasta ahora gestionaban sus vacaciones a través de sus consistorios quedarán incorporados de forma automática a la base de datos del Imserso. El organismo les enviará una comunicación personalizada por carta, con las claves necesarias para realizar la reserva por los nuevos canales. Esas cartas de acreditación comenzarán a llegar a los pensionistas a lo largo de la segunda quincena de agosto de 2026. El periodo de reservas se abrirá en septiembre, y los primeros desplazamientos arrancarán a mediados de octubre de 2026, con el programa prolongado hasta junio de 2027.

Grupo de personas en una sesión de termalismo. (Europa Press)

La apertura de ventas se realizará en dos tandas, en función de la comunidad autónoma de origen de los viajeros, tal como informó el portal especializado Preferente. Las unas 13.000 plazas que hasta ahora se reservaban para los ayuntamientos pasarán a estar disponibles para su distribución a través de las agencias de viajes acreditadas.

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Los precios de la temporada

Las tarifas de la temporada 2026-2027 varían según el destino, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte. Para la costa peninsular, los precios oscilan entre 224,63 y 409,22 euros. Los viajes a Baleares van desde los 224,36 hasta los 453,37 euros, mientras que los destinos de Canarias se sitúan entre 224,28 y 564,72 euros. La modalidad de turismo de escapada tiene un coste de entre 132,91 y 412,51 euros, según el tipo de viaje elegido.

El programa reserva 7.447 plazas a un precio fijo de 50 euros para pensionistas con ingresos iguales o inferiores al importe de la pensión no contributiva de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Ese precio incluye alojamiento con pensión completa, seguro de viaje y transporte de ida y vuelta.

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El PP pide explicaciones

La decisión generó una rápida respuesta del Grupo Parlamentario Popular, que registró en el Congreso una proposición no de ley para reclamar al Gobierno explicaciones por una medida que, según denuncia, se adoptó de forma unilateral y sin consenso con los ayuntamientos ni con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La formación también pidió que el sistema de reservas municipal se mantenga de manera provisional mientras se adapta al nuevo marco jurídico.

“La decisión del Gobierno supone, en la práctica, un recorte político encubierto para miles de personas mayores que accedían a estos programas mediante la intermediación de los servicios sociales municipales”, señala el texto de la proposición, que menciona expresamente a personas con bajos ingresos, situaciones de soledad, escasa autonomía o afectadas por la brecha digital.

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El Grupo Popular propone que se actualice el convenio histórico entre el Imserso y los municipios para ajustarlo a la legalidad vigente. Reclama, además, la apertura inmediata de una mesa de diálogo con los ayuntamientos afectados y con la FEMP, junto con medidas de apoyo para las personas perjudicadas por el cambio. La organización municipal había venido desempeñando, según la proposición, “un papel insustituible de acompañamiento, asesoramiento y detección de necesidades” para quienes carecen de habilidades digitales o apoyo familiar suficiente para tramitar reservas por vía telemática.