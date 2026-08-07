La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

Una pareja observa un edificio de apartamentos con un cartel de 'Se vende' en la ventana de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las compraventas de vivienda en España alcanzaron en junio las 59.288 operaciones, su nivel más alto para ese mes desde 2007, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el dato solo supone un leve alza del 1,6% respecto a junio de 2025, rompe una racha de cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El repunte llegó impulsado principalmente por la vivienda nueva, cuyas transacciones crecieron un 6,3% hasta las 12.766 operaciones, frente al avance más contenido del 0,3% en el segmento de segunda mano, que cerró el mes con 46.522 operaciones.

La vivienda libre concentró el 93,8% de las operaciones de junio, con 55.609 transacciones y un crecimiento del 2,6% interanual. El comportamiento fue radicalmente distinto en la vivienda protegida: sus compraventas cayeron un 11,8% hasta las 3.679 operaciones, el 6,2% restante del total.

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En términos mensuales, las compraventas totales subieron un 5%, con la vivienda nueva liderando el avance con un alza del 7,4%, frente al 4,4% de la usada. La protegida, pese a su retroceso interanual, también sumó en ese periodo: creció un 1,3% respecto a mayo.

Andalucía lidera, Navarra y Castilla-La Mancha encabezan el crecimiento

Por volumen de operaciones, los datos del INE apuntan a que Andalucía fue la comunidad con más compraventas en junio, con 12.111 transacciones. Le siguieron Cataluña, con un total de 9.453 operaciones en el mismo mes, la Comunidad Valenciana (8.558) y Madrid (7.056), que completaron el grupo de las cuatro regiones con mayor actividad en junio.

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El avance no fue, sin embargo, generalizado. Cinco comunidades registraron menos ventas que en junio de 2025: Cantabria lideró los descensos con una caída del 21,5%, seguida de Baleares (-11,7%), Galicia (-7,7%), País Vasco (-5,5%) y, por último, Extremadura (-1,6%). La Comunidad Valenciana cerró el mes sin variación respecto al año anterior, pese a registrar uno de los mejores datos en cifras absolutas.

Evolución de la compraventa de viviendas en España, según el INE. (Europa Press)

En el lado opuesto, Navarra y Castilla-La Mancha encabezaron los incrementos con fuertes alzas del 22,6% y el 22,2% respectivamente. Asturias completó el podio como la tercera región con un avance de dos dígitos, con un crecimiento del 10,4%.

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Nueva subida en las fincas transmitidas

Más allá de la vivienda, el conjunto de fincas transmitidas en los registros de la propiedad sumó 206.138 en junio, un 7% más que un año antes. Las donaciones crecieron un 14,4% interanual y las herencias, un 12,8%, mientras que las permutas retrocedieron un 1,4%.

Del total de compraventas registradas, el 87,4% correspondió a fincas urbanas y el 12,6% a rústicas. Las fincas rústicas subieron un 7,1% hasta las 14.613, y las urbanas un 3,8% hasta las 101.312, categoría que incluye las viviendas y que representó el 58,5% de todas las compraventas urbanas.

Un semestre todavía en negativo

Aunque haya sido una cifra histórica, el dato de junio no ha sido suficiente para compensar el balance del primer semestre. En los seis primeros meses del año, las compraventas acumulan un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en la vivienda nueva y del 2,5% en la usada.

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