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Cómo refrescar correctamente a tu perro para que pase menos calor en verano, según un adiestrador canino

Es importante que te adaptes a las necesidades de tu mascota durante los días de calor extremo

Los perros hacen que nuestras vidas más felices (Pexels)
Perro feliz. (Pexels)
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Los perros son uno de los animales de compañía más habituales en los hogares españoles. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, el país tiene 7.562.893 perros, lo que representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025.

Por este motivo, es importante saber cómo cuidarlos, sobre todo en época de verano. El calor, las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol pueden afectar a su bienestar y aumentar el riesgo de sufrir problemas como la deshidratación o un golpe de calor.

Por ello, es importante saber cómo actuar en estos casos. Esto es algo que conoce a la perfección Alan Peiró, un adiestrador canino que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@adiestramiento_n.humedas) ha explicado cómo hacer que un perro pase menos calor en verano.

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Cómo refrescar a tu perro en verano

Según explica, uno de los errores más habituales durante el verano es pensar que mojar el lomo del perro es la mejor forma de ayudarle a combatir el calor. Sin embargo, en algunas razas esta práctica puede resultar contraproducente, ya que el agua puede quedar atrapada en la capa interna del pelo y, al exponerse al sol, favorecer que el animal acumule todavía más calor.

El adiestrador señala que esto puede ocurrir especialmente en perros con doble capa de pelo, cuyo pelaje actúa como un aislante tanto frente al frío como frente al calor. En estos casos, también desaconseja ponerles ropa durante el verano, ya que puede dificultar su regulación térmica.

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En lugar de mojarles la espalda, el especialista recomienda refrescar la barriga y las almohadillas de las patas, zonas que ayudan a disipar mejor el calor. Además, recuerda que no todos los perros tienen las mismas necesidades, por lo que antes de seguir cualquier consejo visto en redes sociales conviene tener en cuenta las características de cada animal.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Cómo prevenir un golpe de calor en los perros

Durante el verano, además de refrescar correctamente al perro, también es importante adoptar una serie de medidas para evitar que sufra un golpe de calor. Los expertos recomiendan sacar a pasear a los animales a primera hora de la mañana o al anochecer, cuando las temperaturas son más bajas, y evitar el ejercicio intenso durante las horas centrales del día.

También conviene asegurarse de que siempre tengan agua fresca y limpia a su disposición y un lugar con sombra donde puedan descansar. En casa, mantener una buena ventilación y utilizar superficies frescas, como suelos de baldosas, puede ayudarles a regular mejor su temperatura corporal.

Otra recomendación es evitar caminar sobre asfalto o aceras que hayan estado expuestas al sol durante varias horas, ya que pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar quemaduras en las almohadillas de las patas. Asimismo, nunca debe dejarse a un perro dentro de un vehículo estacionado, aunque las ventanillas permanezcan parcialmente abiertas, ya que la temperatura del habitáculo puede aumentar rápidamente y poner en riesgo la vida del animal.

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