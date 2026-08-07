España
Agregar Infobae enGoogle

Calendario lunar 2026: son las fases de la luna de la semana en España

Esta semana, el cielo nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)
Guardar

Estas serán las fases de la luna que mostrará el satélite natural que rodea a nuestro planeta en los siguientes días desde España, de acuerdo con el calendario lunar.

El calendario lunar ocurre debido a la inclinación y forma de su órbita, así como al ángulo cambiante del sol a medida que la luna orbita la tierra. Estas variaciones son las llamadas fases de la luna y hay cuatro principales: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.

Calendario lunar 2026

Estas serán las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Después del cuarto menguante viene la luna nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)
Después del cuarto menguante viene la luna nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto menguante

Actualmente estamos en la fase de cuartomenguante, esto significa que el satélite natural que rodea nuestro planeta parece estar medio iluminada, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Luna nueva

Para la siguiente semana, toda vez que termina la fase de cuarto menguante, la fase será de luna nueva. Esto significa que el astro se encontrará situado exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminado únicamente su cara oculta.

PUBLICIDAD

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.

Temas Relacionados

Calendario lunar EspañaFases de la luna en EspañaCiclo lunar en EspañaFase de la luna hoy en EspañaÚltimas actualizacionesCalendario LunarCalendario Lunar de España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Qué son las cataratas de sangre y por qué están causando tanto revuelo

Una corriente roja provocando uno de los fenómenos más llamativos del planeta y la ciencia ha descubierto cómo se forma

Qué son las cataratas de sangre y por qué están causando tanto revuelo

Un hombre encierra a su mujer, amenaza con prender fuego a la casa y sus hijos logran liberarla: la Policía le detiene tras darse a la fuga

Los agentes encontraron en el interior del inmueble mantas y otros elementos textiles impregnados de gasolina, además de una caja de cerillas

Un hombre encierra a su mujer, amenaza con prender fuego a la casa y sus hijos logran liberarla: la Policía le detiene tras darse a la fuga

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

Un incendio en un restaurante de la Gran Vía (Madrid) moviliza a los servicios de emergencia y obliga a cortar el tráfico

El Gobierno reconoce el “desborde” del sistema de acogida de menores en Ceuta mientras sindicatos denuncian insalubridad y hacinamiento: “Roza condiciones inhumanas”

Una mujer detenida en Madrid por presuntamente estrangular a su suegro tras un supuesto ataque con cuchillo mientras el hijo de la víctima estaba en videollamada en otra habitación

Pilotar un avión en la campaña de incendios “más exigente de los últimos años”: “La formación nunca termina. Realizamos entrenamientos periódicos”

ECONOMÍA

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

Europa bate récords de empleo, pero los salarios no avanzan al mismo ritmo que la inflación

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las vacaciones ya aprobadas: “La empresa no puede cancelarlas libremente por falta de personal”

Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí: la Comunidad de Madrid saca al mercado el inmueble por 6,7 millones de euros

DEPORTES

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas

Horarios y dónde ver el Gran Premio de Gran Bretaña: el Mundial de MotoGP más apretado del siglo llega a Silverstone sin nada decidido

El Mundial de MotoGP más apretado del siglo: los cinco primeros entre 24 puntos y con Marc Márquez como favorito

Yan Diomandé entra en el club de los 100 millones de euros del Real Madrid, pero no es el más caro de la historia

Las tres claves de la FIFA para elegir la sede de la final del Mundial 2030 y cómo afectan al Santiago Bernabéu