Europa podría tener su primera pastilla de pérdida de peso: la Agencia Europea de Medicamentos recomienda la aprobación de Wegovy

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de Wegovy en su versión oral, el fármaco para adelgazar de Novo Nordisk, lo que abre la puerta a su autorización en Europa como el primer tratamiento oral para la pérdida de peso en el territorio. La decisión intensifica la competencia con Eli Lilly en un mercado de medicamentos en rápido crecimiento, mientras el regulador europeo revisa ahora la recomendación para su aprobación final.

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